Nem mindegy, mit adatunk be.

"A jó hír, hogy a gyártók már fogadásokat kötnek, hogy melyikük oltóanyaga fog beválni. Már a gyártási kapacitás növelésén is dolgoznak. Tehát párhuzamosan zajlanak a kutatások és fejlesztések, ami rendkívül izgalmas és hatalmas elkötelezettséget mutat a különböző partnerek részéről szerte a világon"– idézte Margaret Harrist, a WHO szóvivőjét az Euronews.

Azonban a szervezet óvatosságra int: addig nem javasolja az oltás beadatását, amíg be nem bizonyosodik egy szerről, hogy hatékony és biztonságos. A WHO szerint jövő nyárig nem lehet ilyenre számítani. Az oroszok ugyan most bejelentették, hogy a készítményük hatásos, korábban a világszervezet az utolsó tesztelési fázis kihagyása miatt óvatosságra intett.

Közben a napi.hu a Financial Times alapján azt írta, egyre tovább tologatják az Egészségügyi Világszervezet Covax névre keresztelt közös vakcinabeszerzési programjának jelentkezési határidejét, ugyanis a gazdag országok halogatják a belépést, inkább kétoldalú megállapodásokat kötnének a gyógyszergyártókkal a vakcinák beszerzésére.

Így juthat Brüsszel segítségével ötmillió adag koronavírus-vakcinához Magyarország A Sanofi francia gyógyszergyártónál kötött le 300 millió adag koronavírus elleni vakcinát az Európai Bizottság, ebből juthat az Orbán Viktor által említett 5 millió Magyarországnak. A tervek szerint az oltóanyagot szeptemberben kezdik tesztelni, a cég becslése szerint jövő nyáron hozhatják forgalomba.

