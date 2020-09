A Fortnite most a világ egyik legnépszerűbb játéka, 350 millió aktív játékost számlál. Legnépszerűbb platformja az iOS, a The Verge által közölt bírósági beadvány szerint 116 milliónál is többen játszanak vele iPhone-okon. Utóbbi szám csappant meg 60 százalékkal, ezzel jelentős, alighanem dollármilliókban kifejezhező problémát okozván az Epic Gamesnek.

A nagy mobilos platformok gazdáit régóta hangosan kritizáló kiadó egy hónapja döntött úgy, olyan programverziót tölt fel a Fortnite-ból az App Store-ba és a Play áruházba, amellyel megkerüli az Apple és a Google fizetési rendszerét, és közvetlenül teszi elérhetővé alkalmazáson belüli vásárlásait a felhasználóknak. Ez az Apple és a Google alkalmazásboltjában is tilos: aki ezekbe be szeretne kerülni, annak kötelező használnia a hivatalos fizetési rendszert, ezáltal átengedni bevétele 30 százalékát az appboltot üzemeltető vállalatnak. Az Apple és a Google ezt a részesedést a rendszer biztonságos üzembentartásához való hozzájárulásnak tartják, illetve arra hivatkozva csípik le, hogy a játékok kiadói nélkülük sokkal nehezebben érhetnének el tömegeket. (Az Epic Games ezt sokáig hangosan vitatta, ezért aztán a Google Play áruházba másfél éven át fel sem töltötte a Fortnite-ot, de idén tavasszal rájött, hogy mégis csak szüksége lenne a Google segítségére.)

Miután az Epic Games augusztus elején megkerülte a rendszert, az Apple és a Google is kivette a játékot alkalmazásboltja kínálatából. Ennek a levét issza most a kiadó, amely attól tart, az így elvesztett, több tízmilliónyi iPhone-felhasználót sosem látja viszont a játékosok táborában.

Az Apple ráadásul az Epic Games teljes profilját eltávolította rendszeréből, ráadásul – olvasható a bírósági keresetben – mellékbüntetésként megüzente, hogy egy éven át nem is veszi vissza a kiadót. Az Epic most azt szeretné elérni: bíróság mondja ki, hogy a két fél közti per lezárultáig az Apple köteles legyen elérhetővé tenni a Fortnite-ot az App Store-ban.

Az Epic Games kontra Apple ügyben szeptember 28-án tartják az első meghallgatást. A kiadó reményei szerint a Fortnite addigra már ismét elérhető lesz iPhone-okon.

