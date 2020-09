Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"adcb0985-5c8a-460c-bef0-5e19505ccfca","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Honecker elődjének személyi kultuszából most az egyszer profitáltak a keletnémetek. Eljött a paradicsom című sorozatunk következő darabja.","shortLead":"Honecker elődjének személyi kultuszából most az egyszer profitáltak a keletnémetek. Eljött a paradicsom című sorozatunk...","id":"20200905_Ulbricht_belyeg_idegenlegio_Horn_Gyula_1990_szeptember_6","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=adcb0985-5c8a-460c-bef0-5e19505ccfca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a750f2ff-91e7-415e-a422-8d75775f8549","keywords":null,"link":"/360/20200905_Ulbricht_belyeg_idegenlegio_Horn_Gyula_1990_szeptember_6","timestamp":"2020. szeptember. 05. 17:00","title":"Ulbrichtot nyalni: kivételes lehetőség az NDK végnapjaiban – 1990. szeptember 6.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71634a19-133f-47bf-86f8-cf6ea951a8d2","c_author":"","category":"itthon","description":"A támadás miatt a rendőrség eljárást indított.","shortLead":"A támadás miatt a rendőrség eljárást indított.","id":"20200905_Harom_eves_kislanyra_tamadt_egy_kutya","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=71634a19-133f-47bf-86f8-cf6ea951a8d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bd21bf6-9500-4cdf-89fd-1c5382dbc48d","keywords":null,"link":"/itthon/20200905_Harom_eves_kislanyra_tamadt_egy_kutya","timestamp":"2020. szeptember. 05. 20:49","title":"Három éves kislányra támadt egy kutya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fffdcb9-e37f-403e-b275-21218979931a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A minisztérium több pontos követeléslistával állt elő, mit tegyen a tárca a szerintük katasztrófával fenyegető második hullám előtt. Az Emmi szerint minden, aminek kellett, teljesült. ","shortLead":"A minisztérium több pontos követeléslistával állt elő, mit tegyen a tárca a szerintük katasztrófával fenyegető második...","id":"20200905_emmi_mok_koronavirus_jarvany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4fffdcb9-e37f-403e-b275-21218979931a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ca695d4-51e3-48a8-bdf9-cd3e47aba0eb","keywords":null,"link":"/itthon/20200905_emmi_mok_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. szeptember. 05. 16:55","title":"Emmi: Nyitott kapukat dönget az orvosi kamara","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6eb2121-bf20-41a5-9d33-a9f49f0c076f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Josef Koeberl több mint két és fél órán keresztül ült egy jégkockákkal teli töltött tartályban. ","shortLead":"Josef Koeberl több mint két és fél órán keresztül ült egy jégkockákkal teli töltött tartályban. ","id":"20200906_Egy_osztrak_ferfi_megdontotte_a_jegkockakkal_toltott_tartalyban_tartozkodas_rekordjat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e6eb2121-bf20-41a5-9d33-a9f49f0c076f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a04f400-82ae-4b48-9bc5-576de19f3b08","keywords":null,"link":"/vilag/20200906_Egy_osztrak_ferfi_megdontotte_a_jegkockakkal_toltott_tartalyban_tartozkodas_rekordjat","timestamp":"2020. szeptember. 06. 11:14","title":"Egy osztrák férfi megdöntötte a jégkockákkal töltött tartályban tartózkodás rekordját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1f8cc5a-4148-450b-b980-d596d3e4ec6f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Linas Linkevicius szerint a fehérorosz válság kezelése az EU külpolitikájának hitelességét is aláássa.","shortLead":"Linas Linkevicius szerint a fehérorosz válság kezelése az EU külpolitikájának hitelességét is aláássa.","id":"20200906_A_litvan_kulugyminiszter_tetlenseggel_vadolta_az_Europai_Uniot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b1f8cc5a-4148-450b-b980-d596d3e4ec6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"528ab576-9063-4449-b874-c4b02847f659","keywords":null,"link":"/vilag/20200906_A_litvan_kulugyminiszter_tetlenseggel_vadolta_az_Europai_Uniot","timestamp":"2020. szeptember. 06. 13:15","title":"A litván külügyminiszter tétlenséggel vádolja az Európai Uniót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3111d10f-6807-4636-8e6a-99c19dd414d1","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Hajdu Szabolcs, Török Ferenc és Fischer Gábor mellett még többen csatlakoztak azok közé, akik támogatásukról biztosították a mostani színművészetiseket.","shortLead":"Hajdu Szabolcs, Török Ferenc és Fischer Gábor mellett még többen csatlakoztak azok közé, akik támogatásukról...","id":"20200906_Ujabb_szineszek_alltak_ki_az_SZFE_szabadsaga_mellett","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3111d10f-6807-4636-8e6a-99c19dd414d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"053d55a3-e0dd-45dc-b9b1-1eab48f4a076","keywords":null,"link":"/kultura/20200906_Ujabb_szineszek_alltak_ki_az_SZFE_szabadsaga_mellett","timestamp":"2020. szeptember. 06. 14:59","title":"Hazai rendezők álltak ki az SZFE szabadsága mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50e264cc-36c5-497e-8fb0-642ed7afd306","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gyenge hidegfront érte el a Kárpát-medencét, a hatását azonban alig érezni a meteorológusok szerint. ","shortLead":"Gyenge hidegfront érte el a Kárpát-medencét, a hatását azonban alig érezni a meteorológusok szerint. ","id":"20200906_Derult_idore_szamithatunk_vasarnap_nehol_fordulhat_csak_elo_zapor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=50e264cc-36c5-497e-8fb0-642ed7afd306&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b72d0c6-3d3c-4bdb-b39b-600185d700f6","keywords":null,"link":"/itthon/20200906_Derult_idore_szamithatunk_vasarnap_nehol_fordulhat_csak_elo_zapor","timestamp":"2020. szeptember. 06. 08:33","title":"Derült időre számíthatunk vasárnap, néhol fordulhat csak elő zápor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c801a7b-54d7-42c3-856a-f1141e10d93b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Egész pontosan 1 millió 793 ezren töltötték ki a kérdőiveket.","shortLead":"Egész pontosan 1 millió 793 ezren töltötték ki a kérdőiveket.","id":"20200905_Majdnem_ketmillio_embernek_volt_ideje_es_kedve_a_nemzeti_konzultaciora","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9c801a7b-54d7-42c3-856a-f1141e10d93b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f8b178f-f030-439e-9b08-50e5679e98a4","keywords":null,"link":"/itthon/20200905_Majdnem_ketmillio_embernek_volt_ideje_es_kedve_a_nemzeti_konzultaciora","timestamp":"2020. szeptember. 05. 12:58","title":"Majdnem kétmillió embernek volt ideje és kedve a nemzeti konzultációra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]