[{"available":true,"c_guid":"a878a6cb-bf15-4293-a611-e2e999c1ff6c","c_author":"HVG","category":"360","description":"Bár az agrártermelők a többi ágazathoz képest jóval kisebb károkat szenvedtek el a koronavírus-járvány miatt, a határok lezárása és a kereskedelmi útvonalak megváltozása a hazai mezőgazdasági és élelmiszeripari vállalkozásokat is arra kényszeríti, hogy fejlesztésekkel és beruházásokkal meneküljenek a válság elől.","shortLead":"Bár az agrártermelők a többi ágazathoz képest jóval kisebb károkat szenvedtek el a koronavírus-járvány miatt, a határok...","id":"202036__valsagallo_eleskamra__harom_virus__hatarsatu__csur_es_csavar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a878a6cb-bf15-4293-a611-e2e999c1ff6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd535ddf-b306-461c-8548-be67cde217b2","keywords":null,"link":"/360/202036__valsagallo_eleskamra__harom_virus__hatarsatu__csur_es_csavar","timestamp":"2020. szeptember. 07. 17:00","title":"A járvány a hazai élelmiszeripart is rékényszeríti a robotizációra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eabb74a7-19cc-47ad-82e6-8b994547b52b","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Zárt kapuk mögött játszotta a Nemzetek Ligájában a második meccsét a magyar válogatott az oroszok ellen, a tét az volt, hogy melyik csapat kerül veretlenül a csoport élére.","shortLead":"Zárt kapuk mögött játszotta a Nemzetek Ligájában a második meccsét a magyar válogatott az oroszok ellen, a tét az volt...","id":"20200906_Magyarorszag_Oroszorszag_elo_foci_nemzetek_ligaja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eabb74a7-19cc-47ad-82e6-8b994547b52b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40b6fb22-1e09-4306-8cc3-be8204b6f303","keywords":null,"link":"/sport/20200906_Magyarorszag_Oroszorszag_elo_foci_nemzetek_ligaja","timestamp":"2020. szeptember. 06. 17:57","title":"Magyarország-Oroszország 2-3","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d15f9be-9053-44df-adc8-620163ae528d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bocsánatot kért az EA Sports játékkiadó, miután a játékosok felháborodtak az UFC verekedős játékban ravasz módon elhelyezett hirdetések miatt.","shortLead":"Bocsánatot kért az EA Sports játékkiadó, miután a játékosok felháborodtak az UFC verekedős játékban ravasz módon...","id":"20200907_ea_sports_ufc_4_reklamok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8d15f9be-9053-44df-adc8-620163ae528d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"277faf11-0473-4ea2-bb94-067f1589693e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200907_ea_sports_ufc_4_reklamok","timestamp":"2020. szeptember. 07. 12:13","title":"Kifizettettek 20 ezret egy játékért, aztán teljes képernyős reklámokat tettek bele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86b200b3-dc86-4516-a927-cb4a139c23dc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Élőláncot alkotva juttatnák el a Színművészeti autonómiája mellett tüntetők az egyetem chartáját. ","shortLead":"Élőláncot alkotva juttatnák el a Színművészeti autonómiája mellett tüntetők az egyetem chartáját. ","id":"20200906_A_Szinmuveszeti_chartajat_juttatnak_el_a_Parlamentbe_az_SZFE_szabadsaga_mellett_tuntetok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=86b200b3-dc86-4516-a927-cb4a139c23dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1759f368-b054-45c8-8d9a-d1420281b228","keywords":null,"link":"/itthon/20200906_A_Szinmuveszeti_chartajat_juttatnak_el_a_Parlamentbe_az_SZFE_szabadsaga_mellett_tuntetok","timestamp":"2020. szeptember. 06. 15:40","title":"A Színművészeti chartáját juttatnák el a Parlamentbe az SZFE szabadsága mellett tüntetők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31b8825d-9076-47d6-824a-088ce9dfbec2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Kavaan, aki még 2012-ben veszítette el a párját most megkapta az állatorvosi engedélyeket ahhoz, hogy elhagyja az eddig az otthonául szolgáló állatkertet Pakisztánban és hogy utazhasson.","shortLead":"Kavaan, aki még 2012-ben veszítette el a párját most megkapta az állatorvosi engedélyeket ahhoz, hogy elhagyja az eddig...","id":"20200906_Elhagyhatja_az_allatkertet_a_vilag_legmaganyosabb_elefantja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=31b8825d-9076-47d6-824a-088ce9dfbec2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9207859-bb3a-473f-b4d6-79ac32d38932","keywords":null,"link":"/zhvg/20200906_Elhagyhatja_az_allatkertet_a_vilag_legmaganyosabb_elefantja","timestamp":"2020. szeptember. 06. 10:14","title":"Elhagyhatja az állatkertet a „világ legmagányosabb elefántja”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b392c20d-864b-48e1-96ad-86e88d6dcbf5","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Egy nyilatkozatban fejezték ki szolidaritásukat a szlovákiai magyar filmes és színházi szakma jeles képviselői. ","shortLead":"Egy nyilatkozatban fejezték ki szolidaritásukat a szlovákiai magyar filmes és színházi szakma jeles képviselői. ","id":"20200906_A_szlovakiai_magyar_szinhazi_es_filmmuveszek_is_kialltak_az_SZFE_szabadsaga_mellett","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b392c20d-864b-48e1-96ad-86e88d6dcbf5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af85bd0c-d397-442c-b00e-bc485b60d305","keywords":null,"link":"/kultura/20200906_A_szlovakiai_magyar_szinhazi_es_filmmuveszek_is_kialltak_az_SZFE_szabadsaga_mellett","timestamp":"2020. szeptember. 06. 13:36","title":"A szlovákiai magyar színházi és filmművészek is kiálltak az SZFE szabadsága mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c8c850b-2a5d-4598-9e5f-b025d72fa73b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A világhírű indiai születésű brit író is kifejezte szolidaritását a Színház- és Filmművészeti Egyetem hallgatóinak.



","shortLead":"A világhírű indiai születésű brit író is kifejezte szolidaritását a Színház- és Filmművészeti Egyetem hallgatóinak.



","id":"20200907_Salman_Rushdie_is_uzent_a_szinmuveszetiseknek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0c8c850b-2a5d-4598-9e5f-b025d72fa73b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95d3c8ea-44dc-450e-b460-7992e80a3bce","keywords":null,"link":"/kultura/20200907_Salman_Rushdie_is_uzent_a_szinmuveszetiseknek","timestamp":"2020. szeptember. 07. 08:56","title":"Salman Rushdie is üzent a színművészetiseknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75b20573-b0b6-4d77-a091-77aca683c015","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Sokkal kevesebb koronavírus fertőzött kerül most kórházba, mint tavasszal. Akik mégis bekerülnek itthon egy kórház koronavírusos osztályára, azokon a fertőzöttek számára hatásosnak gondolt, nemzetközileg ismert gyógyszerek közül többfélét is használnak. Már csak azt lenne jó megtudni, hogy tényleg azok győzik-e le a betegséget.","shortLead":"Sokkal kevesebb koronavírus fertőzött kerül most kórházba, mint tavasszal. Akik mégis bekerülnek itthon egy kórház...","id":"20200908_covid_19_kezeles_koronavirus_gyogyszerek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=75b20573-b0b6-4d77-a091-77aca683c015&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0bc881a-d9ed-49cf-998e-e95b69b43318","keywords":null,"link":"/itthon/20200908_covid_19_kezeles_koronavirus_gyogyszerek","timestamp":"2020. szeptember. 08. 06:30","title":"Nemcsak a vakcina, hatékony orvosság is hiányzik még a koronavírus ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]