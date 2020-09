Megjött a videojátékosoknak kitalált rágógumi

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dd0965db-d871-4924-9c9b-e611b73fe167","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Fogyóban az elnök pénze.","shortLead":"Fogyóban az elnök pénze.","id":"20200909_Dedikalt_Biblia_menti_meg_Trump_kampanyat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dd0965db-d871-4924-9c9b-e611b73fe167&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6cd0fecf-239d-4f34-a278-c8c8de457aab","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200909_Dedikalt_Biblia_menti_meg_Trump_kampanyat","timestamp":"2020. szeptember. 09. 13:30","title":"Dedikált Biblia menti meg Trump kampányát?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73b2ef1d-0b9d-43d9-8c5c-40ab7ccbdfd2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Nagyobb a kereslet a házakra, mint a lakásokra.","shortLead":"Nagyobb a kereslet a házakra, mint a lakásokra.","id":"20200908_A_koronavirus_atbillentette_az_ingatlanpiacot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=73b2ef1d-0b9d-43d9-8c5c-40ab7ccbdfd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9142e3d-52b6-4596-8650-af95f3bb97a3","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200908_A_koronavirus_atbillentette_az_ingatlanpiacot","timestamp":"2020. szeptember. 08. 10:45","title":"A koronavírus átbillentette az ingatlanpiacot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f34cbf49-3010-4fcc-a0b7-229d7de99639","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színésznő úgy véli, a demokrácia és diktatúra fogalmaival a mai fiataloknak sem ártana tisztában lennie.","shortLead":"A színésznő úgy véli, a demokrácia és diktatúra fogalmaival a mai fiataloknak sem ártana tisztában lennie.","id":"20200908_Esztergalyos_Cecilia_Trill_Zsolt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f34cbf49-3010-4fcc-a0b7-229d7de99639&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4ae412d-cc72-4f5b-8500-8cb6b6245828","keywords":null,"link":"/elet/20200908_Esztergalyos_Cecilia_Trill_Zsolt","timestamp":"2020. szeptember. 08. 15:46","title":"Esztergályos Cecília az SZFE-ügyről: Hála istennek, demokrácia van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4d8a236-6a20-4d67-9e44-b3ea3540fe07","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ilyen hatalmas puttonyost eddig még nem gyártott a Mercedes, és várhatóan nem is fog.","shortLead":"Ilyen hatalmas puttonyost eddig még nem gyártott a Mercedes, és várhatóan nem is fog.","id":"20200908_luxus_es_praktikum_igy_mutatna_a_kombi_mercedes_sosztaly","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b4d8a236-6a20-4d67-9e44-b3ea3540fe07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb3dea9b-3f7b-4fa4-abbb-defea15dfef0","keywords":null,"link":"/cegauto/20200908_luxus_es_praktikum_igy_mutatna_a_kombi_mercedes_sosztaly","timestamp":"2020. szeptember. 08. 07:59","title":"Luxus és praktikum: így mutatna a kombi Mercedes S-osztály","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22697568-1af9-441c-bab4-146b775f9671","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A focistának „komoly céljai vannak”, jelenleg az MTK-val edz, csapata azonban nincsen.","shortLead":"A focistának „komoly céljai vannak”, jelenleg az MTK-val edz, csapata azonban nincsen.","id":"20200909_dzsudzsak_balazs_felkeszules_shane_tusup","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=22697568-1af9-441c-bab4-146b775f9671&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c332d828-e787-469e-a1fa-043230db0a57","keywords":null,"link":"/sport/20200909_dzsudzsak_balazs_felkeszules_shane_tusup","timestamp":"2020. szeptember. 09. 16:31","title":"Shane Tusuppal készül Dzsudzsák Balázs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7378c33f-ba91-43ae-9ba4-9f24eb85f32a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nehezen bírja a Nemzeti Színház igazgatója a jelenlegi időszakot, de annyi támogatást kap, hogy úgy érzi, muszáj végigcsinálnia. ","shortLead":"Nehezen bírja a Nemzeti Színház igazgatója a jelenlegi időszakot, de annyi támogatást kap, hogy úgy érzi, muszáj...","id":"20200908_Vidnyanszky_Attila_SZFE","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7378c33f-ba91-43ae-9ba4-9f24eb85f32a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4423692-bb2e-4cb4-941a-e8ef1b8f56b6","keywords":null,"link":"/kultura/20200908_Vidnyanszky_Attila_SZFE","timestamp":"2020. szeptember. 08. 10:35","title":"Vidnyánszky Attila: Egyedül ezt nem is bírnám, ha nem éreznék ekkora társadalmi támogatottságot a hátam mögött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"232e19db-877f-4fa6-8af8-db355a736f6f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A windowsos számítógépeket a legkülönfélébb módon támadhatják a kiberbűnözők. Most egy új módszerre derült fény. ","shortLead":"A windowsos számítógépeket a legkülönfélébb módon támadhatják a kiberbűnözők. Most egy új módszerre derült fény. ","id":"20200909_windows_10_temak_jelszolopas_adatlopas_pass_the_hash_tamadas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=232e19db-877f-4fa6-8af8-db355a736f6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b707918-ca71-4c17-a21b-293f1806eba8","keywords":null,"link":"/tudomany/20200909_windows_10_temak_jelszolopas_adatlopas_pass_the_hash_tamadas","timestamp":"2020. szeptember. 09. 17:03","title":"Vigyázzon, windowsos témákkal is lehet már jelszavakat lopni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"817c9053-5120-4f4c-b470-7dfdbf90121c","c_author":"HVG","category":"360","description":"Emberi zsírszövetek ihlették az új technológiát, amelynek kísérleteit kisméretű gépférgekkel és gépskorpiókkal végezték.\r

\r

","shortLead":"Emberi zsírszövetek ihlették az új technológiát, amelynek kísérleteit kisméretű gépférgekkel és gépskorpiókkal...","id":"202036_robotok_energiaellatasa_nagyon_cinkes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=817c9053-5120-4f4c-b470-7dfdbf90121c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab5f2c8d-f275-4f57-b365-b48d9afa955e","keywords":null,"link":"/360/202036_robotok_energiaellatasa_nagyon_cinkes","timestamp":"2020. szeptember. 08. 14:00","title":"Nagyon cinkes az újfajta akkumulátor, és pont ez a jó benne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]