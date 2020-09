Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"60b64f1c-46a5-45f1-af5b-f90de361ca8a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színész kiállt az egyetem autonómiájának megcsorbítása ellen tiltakozó diákok molinója elé.\r

","shortLead":"A színész kiállt az egyetem autonómiájának megcsorbítása ellen tiltakozó diákok molinója elé.\r

","id":"20200909_stohl_andras_szinhaz_es_filmmuveszeti_egyetem_tiltakozas_egyetemi_autonomia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=60b64f1c-46a5-45f1-af5b-f90de361ca8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7904708f-94fd-48ce-bf10-ad6a56b2a380","keywords":null,"link":"/kultura/20200909_stohl_andras_szinhaz_es_filmmuveszeti_egyetem_tiltakozas_egyetemi_autonomia","timestamp":"2020. szeptember. 09. 12:12","title":"Stohl András is őrt állt a Színművészetinél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b3c3d50-26b9-42d8-bea8-7d096caf48b5","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"A jó üzletkötésekhez gyakran konfliktuson át vezet az út, a legjobbak azonban megtalálják a módját, hogy örömüket leljék benne. Részlet Chris Voss FBI-túsztárgyaló Tárgyalj úgy, mintha az életed múlna rajta! című könyvéből.","shortLead":"A jó üzletkötésekhez gyakran konfliktuson át vezet az út, a legjobbak azonban megtalálják a módját, hogy örömüket...","id":"20200909_Hogyan_alkudjuk_le_egy_auto_arat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3b3c3d50-26b9-42d8-bea8-7d096caf48b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a77f0a8-6b7c-479c-8982-322c48c8ef3e","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20200909_Hogyan_alkudjuk_le_egy_auto_arat","timestamp":"2020. szeptember. 09. 19:15","title":"Hogyan alkudjuk le egy autó árát?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3111d10f-6807-4636-8e6a-99c19dd414d1","c_author":"Czeglédi Fanni - Csatlós Hanna","category":"elet","description":"Több mint egy hete már, hogy a Színház- és Filmművészeti Egyetem hallgatói blokád alá vonták az egyetem főépületét, az új kuratóriumi tagoknak nem engedik a belépést az intézmény területére, a tanítás megkezdését elhalasztották. A kormány és az intézmény új vezetője, Vidnyánszky Attila egyelőre nem akarnak visszavonulót fújni. Feszült patthelyzet alakult ki, mi pedig sorra vettük, innen milyen lehetséges forgatókönyvek mentén gördülhetnek tovább az események.","shortLead":"Több mint egy hete már, hogy a Színház- és Filmművészeti Egyetem hallgatói blokád alá vonták az egyetem főépületét...","id":"20200910_szfe_egyetem_szinmu_vidnyanszky_blokad_forgatokonyvek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3111d10f-6807-4636-8e6a-99c19dd414d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f34569e2-571a-4057-bed1-f9fd425fe7ad","keywords":null,"link":"/elet/20200910_szfe_egyetem_szinmu_vidnyanszky_blokad_forgatokonyvek","timestamp":"2020. szeptember. 10. 06:30","title":"Megakadhat a hatalom torkán az SZFE, de végigviszi a kormány, amit elkezdett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afc9d912-1d84-42b5-93b5-f5593cd82a9e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Epic Games nemrég beperelte az Apple-t, mert a cupertinói cég kitette a Fortnite-ot, majd a komplett kiadót az App Store-ból. Az Apple nem ijedt meg, sőt: viszontperel.","shortLead":"Az Epic Games nemrég beperelte az Apple-t, mert a cupertinói cég kitette a Fortnite-ot, majd a komplett kiadót az App...","id":"20200909_apple_epic_games_fortnite_per","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=afc9d912-1d84-42b5-93b5-f5593cd82a9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1569c71c-bba0-4bd9-8117-1d7b4f2747b1","keywords":null,"link":"/tudomany/20200909_apple_epic_games_fortnite_per","timestamp":"2020. szeptember. 09. 14:03","title":"Visszavág az Apple, kártérítést követel az őt perelő Epic Games-től","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dda55873-6f8a-492b-adf3-910d6b0ff438","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A virológus és molekuláris biológus Boldogkői Zsolt szerint „a koronavírus szövetséget kötött a tudománytalansággal”.","shortLead":"A virológus és molekuláris biológus Boldogkői Zsolt szerint „a koronavírus szövetséget kötött a tudománytalansággal”.","id":"20200908_boldogkoi_zsolt_koronavirus_alhir_orvosok_virustagadok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dda55873-6f8a-492b-adf3-910d6b0ff438&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93d85803-9a65-4923-8db3-7faf41d72489","keywords":null,"link":"/tudomany/20200908_boldogkoi_zsolt_koronavirus_alhir_orvosok_virustagadok","timestamp":"2020. szeptember. 08. 16:10","title":"Üzentek a vírustagadó magyar orvosoknak: \"Szégyen, hogy ennyire nem értik a tudomány lényegét\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd6fc77d-0b58-4758-a9dc-bf6c242bfe34","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szigorított a főváros. Akkor is büntethetnek, ha valaki rosszul hordja a maszkját.","shortLead":"Szigorított a főváros. Akkor is büntethetnek, ha valaki rosszul hordja a maszkját.","id":"20200908_birsag_buntetes_bkv_bkk_arcmaszk_maszk_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bd6fc77d-0b58-4758-a9dc-bf6c242bfe34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01cd9ec1-3ea4-4ac6-a1e4-e4f8fd002a3d","keywords":null,"link":"/itthon/20200908_birsag_buntetes_bkv_bkk_arcmaszk_maszk_koronavirus","timestamp":"2020. szeptember. 08. 18:28","title":"8000 forintra büntethetik mostantól a maszk nélkül tömegközlekedőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7094e084-c670-429b-b0bf-f7e0aabf5777","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Rengeteg vizet használnak fel akárcsak egyetlen farmernadrág előállításához, ráadásul olyan területeken, ahol amúgy is vízhiánnyal küzdenek. A környezetre is gondoló vállalatok ezért új gyártási megoldásokban gondolkoznak.","shortLead":"Rengeteg vizet használnak fel akárcsak egyetlen farmernadrág előállításához, ráadásul olyan területeken, ahol amúgy is...","id":"20200909_guess_vizsgalat_farmergyartas_okologiai_labnyoma","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7094e084-c670-429b-b0bf-f7e0aabf5777&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3968d729-263c-4ff7-834e-3f69addb4e4e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200909_guess_vizsgalat_farmergyartas_okologiai_labnyoma","timestamp":"2020. szeptember. 09. 13:03","title":"Több mint 3700 liter víz: ennyit használnak egyetlen farmernadrág előállításához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e73101ec-0e4d-4c79-bafc-b165873862d2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A műszerek akár zárt üléseket és magánbeszélgetéseket is rögzíthettek. A berendezéseket már eltávolították.","shortLead":"A műszerek akár zárt üléseket és magánbeszélgetéseket is rögzíthettek. A berendezéseket már eltávolították.","id":"20200908_mikrofon_kamera_kepviselo_testulet_miskolc","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e73101ec-0e4d-4c79-bafc-b165873862d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08de6cf3-3162-48f9-873c-e9809792c959","keywords":null,"link":"/itthon/20200908_mikrofon_kamera_kepviselo_testulet_miskolc","timestamp":"2020. szeptember. 08. 20:17","title":"Titokban elhelyezett mikrofonokat és kamerát találtak a miskolci városházán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]