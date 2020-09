Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"41b48695-6a81-4197-bb55-52f9e910052f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az LMVH is érzi a koronavírus-járvány miatti válságot, mégsem veszik meg a Tiffany ékszercéget.","shortLead":"Az LMVH is érzi a koronavírus-járvány miatti válságot, mégsem veszik meg a Tiffany ékszercéget.","id":"20200909_Visszalepett_a_tortenelmi_luxusfelvasarlastol_az_LVMH","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=41b48695-6a81-4197-bb55-52f9e910052f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7d34201-88d8-4418-8844-0f666b788cea","keywords":null,"link":"/kkv/20200909_Visszalepett_a_tortenelmi_luxusfelvasarlastol_az_LVMH","timestamp":"2020. szeptember. 09. 17:23","title":"Meghiúsul a luxusipar valaha volt legnagyobbb felvásárlási kísérlete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e91706a-50d8-44ae-83b5-7ff332d71b46","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A holland mérnökök évek óta dolgoznak a Flying-V névre keresztelt repülőgép tervein, most pedig eljött az idő, hogy a valóságban is megnézzék, hogyan repül a szerkezet.","shortLead":"A holland mérnökök évek óta dolgoznak a Flying-V névre keresztelt repülőgép tervein, most pedig eljött az idő...","id":"20200908_flying_v_repulogep_prototipus_tesztrepules","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8e91706a-50d8-44ae-83b5-7ff332d71b46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"658e29ac-b669-4602-959a-3b355ac7e2d5","keywords":null,"link":"/tudomany/20200908_flying_v_repulogep_prototipus_tesztrepules","timestamp":"2020. szeptember. 08. 10:33","title":"Videó: Kipróbálták az új V-alakú repülőgép prototípusát, és nagyon jól megy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"241abf2c-dcda-4519-a2af-0038809baad9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Nemzeti Színház színésze nemrég a Színház- és Filmművészeti Egyetem tulajdonjogát átvevő alapítvány kuratóriumába került be. ","shortLead":"A Nemzeti Színház színésze nemrég a Színház- és Filmművészeti Egyetem tulajdonjogát átvevő alapítvány kuratóriumába...","id":"20200908_ratoti_zoltan_mma_elnoksegi_tag_szfe","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=241abf2c-dcda-4519-a2af-0038809baad9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55c3df67-7df8-418c-a99d-b402a26e55cd","keywords":null,"link":"/itthon/20200908_ratoti_zoltan_mma_elnoksegi_tag_szfe","timestamp":"2020. szeptember. 08. 10:32","title":"Rátóti Zoltán elnökségi tag lett az MMA-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac47851f-8d29-40da-a4dd-3471916d1cf2","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"A miniszterelnöknek és barátjának, Mészáros Lőrincnek is fontos, hogy a borsodi választókerületben esedékes – a kétharmadról is döntő – időközi választás után is a Koncz családnál, egészen pontosan a \"provokátorfigyelésről\" elhíresült Koncz Zsófiánál maradjon a parlamenti mandátum.","shortLead":"A miniszterelnöknek és barátjának, Mészáros Lőrincnek is fontos, hogy a borsodi választókerületben esedékes –...","id":"202037__meszaros_es_akoncz_csalad__idokozi_valasztas__voldemort__hozamra_viszem","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ac47851f-8d29-40da-a4dd-3471916d1cf2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0bd5143-ac46-4d01-afbb-b19552409cfc","keywords":null,"link":"/360/202037__meszaros_es_akoncz_csalad__idokozi_valasztas__voldemort__hozamra_viszem","timestamp":"2020. szeptember. 10. 07:00","title":"Ezer szál köti Orbánhoz és Mészároshoz a borsodi időközin induló Fidesz-jelöltet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64f7ec60-137b-4d00-bb25-039b4cf1f469","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az összes fekvőbeteg-ellátást nyújtó intézményre vonatkozik a tiltás.","shortLead":"Az összes fekvőbeteg-ellátást nyújtó intézményre vonatkozik a tiltás.","id":"20200909_latogatasi_tilalom_muller_cecilia_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=64f7ec60-137b-4d00-bb25-039b4cf1f469&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44493329-0cad-492a-99f7-b35b92260dec","keywords":null,"link":"/itthon/20200909_latogatasi_tilalom_muller_cecilia_koronavirus","timestamp":"2020. szeptember. 09. 17:53","title":"Látogatási tilalmat rendelt el a kórházakban Müller Cecília","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83d4f697-ac11-4212-aa05-3ad3f8e597fb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Nemzeti Népegészségügyi Központ szerint az ország nagy részén megindult a vírus a közösségi terjedése. ","shortLead":"A Nemzeti Népegészségügyi Központ szerint az ország nagy részén megindult a vírus a közösségi terjedése. ","id":"20200908_budapesten_koronavirus_orokitoanyag_szennyviz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=83d4f697-ac11-4212-aa05-3ad3f8e597fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7dc451cc-1caf-4af2-b9d5-e5ca45695e74","keywords":null,"link":"/itthon/20200908_budapesten_koronavirus_orokitoanyag_szennyviz","timestamp":"2020. szeptember. 08. 16:40","title":"Budapesten és három nagyvárosban nőtt a koronavírus mennyisége a szennyvízben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7515662-463d-4978-bb0e-401b9ac13621","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai Stanford Egyetem mérnökei hat hónap leforgása alatt, 189, egyenként 16 megapixeles szenzorból építették fel a hatalmas kamerát, amivel a világűrt tanulmányozzák majd.","shortLead":"Az amerikai Stanford Egyetem mérnökei hat hónap leforgása alatt, 189, egyenként 16 megapixeles szenzorból építették fel...","id":"20200909_foto_fenykep_gigapixel_stanford_egyetem_obszervatorium_tavcso","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d7515662-463d-4978-bb0e-401b9ac13621&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0ca2322-6c10-454f-8297-fd09e3f4d2c9","keywords":null,"link":"/tudomany/20200909_foto_fenykep_gigapixel_stanford_egyetem_obszervatorium_tavcso","timestamp":"2020. szeptember. 09. 11:33","title":"Megépítették a világ legnagyobb felbontású fényképezőgépét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22697568-1af9-441c-bab4-146b775f9671","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A focistának „komoly céljai vannak”, jelenleg az MTK-val edz, csapata azonban nincsen.","shortLead":"A focistának „komoly céljai vannak”, jelenleg az MTK-val edz, csapata azonban nincsen.","id":"20200909_dzsudzsak_balazs_felkeszules_shane_tusup","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=22697568-1af9-441c-bab4-146b775f9671&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c332d828-e787-469e-a1fa-043230db0a57","keywords":null,"link":"/sport/20200909_dzsudzsak_balazs_felkeszules_shane_tusup","timestamp":"2020. szeptember. 09. 16:31","title":"Shane Tusuppal készül Dzsudzsák Balázs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]