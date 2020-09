Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d26e2bd8-02da-4a4a-91c8-9aa31c5cae46","c_author":"D.A","category":"itthon","description":"Hogy pontosan milyen is lesz az Expó, nem tudni, de kormánybiztosa már van.\r

\r

","shortLead":"Hogy pontosan milyen is lesz az Expó, nem tudni, de kormánybiztosa már van.\r

\r

","id":"20200912_Kormanybiztos_lesz_felelos_a_2021es_Budapesti_Expoert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d26e2bd8-02da-4a4a-91c8-9aa31c5cae46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4783da64-2291-4636-9156-ea69d4cba57c","keywords":null,"link":"/itthon/20200912_Kormanybiztos_lesz_felelos_a_2021es_Budapesti_Expoert","timestamp":"2020. szeptember. 12. 09:13","title":"Kormánybiztos lesz felelős a 2021-es Budapesti Expóért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dec0a6ab-0927-4140-9ba5-bc4f9d04c69c","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Babos Tímea három játszmában legyőzte a hazai közönség előtt játszó Giulia Gatto-Monticonét a római tenisztorna női selejtezőjének első fordulójában.","shortLead":"Babos Tímea három játszmában legyőzte a hazai közönség előtt játszó Giulia Gatto-Monticonét a római tenisztorna női...","id":"20200912_Babos_sikerrel_vette_a_selejtezo_elso_koret","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dec0a6ab-0927-4140-9ba5-bc4f9d04c69c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57eeb687-8343-481e-aa3c-fe93b3926d1e","keywords":null,"link":"/sport/20200912_Babos_sikerrel_vette_a_selejtezo_elso_koret","timestamp":"2020. szeptember. 12. 16:24","title":"Babos sikerrel vette a selejtező első körét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69fe0b50-7290-4d01-90ea-294bead26948","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az író tériszonyos, mégis vállalta az őrszem feladatát.","shortLead":"Az író tériszonyos, mégis vállalta az őrszem feladatát.","id":"20200913_Grecso_Krisztian_is_ort_allt_az_SZFEnel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=69fe0b50-7290-4d01-90ea-294bead26948&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0545e132-6209-479b-aa56-78f56313ee85","keywords":null,"link":"/kultura/20200913_Grecso_Krisztian_is_ort_allt_az_SZFEnel","timestamp":"2020. szeptember. 13. 12:41","title":"Grecsó Krisztián is őrt állt az SZFE-nél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab2e65ae-aede-4f85-bbdc-be04e04b77c8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már több, mint 11 ezer beazonosított fertőzés történt Magyarországon, az aktív fertőzöttek száma pedig meghaladja a hétezret.","shortLead":"Már több, mint 11 ezer beazonosított fertőzés történt Magyarországon, az aktív fertőzöttek száma pedig meghaladja...","id":"20200912_koronavirus_916_fertozes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ab2e65ae-aede-4f85-bbdc-be04e04b77c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25ad26b2-06d2-44f0-98b2-8a478c707ff5","keywords":null,"link":"/itthon/20200912_koronavirus_916_fertozes","timestamp":"2020. szeptember. 12. 08:57","title":"Rekord: 916 új fertőzöttnél mutatták ki a koronavírust Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ce78e2e-882e-42c2-b195-032b317d5818","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bár Orbán Viktor szerint a fővárosnak van szabadon felhasználható százmilliárd forintja, amit a budapestiek megsegítésére kellene fordítani, a főpolgármester ezt határozottan cáfolja. ","shortLead":"Bár Orbán Viktor szerint a fővárosnak van szabadon felhasználható százmilliárd forintja, amit a budapestiek...","id":"20200913_Karacsony_szerint_teved_a_miniszterelnok_Nincs_szabad_100_milliardunk_150_milliardos_minuszban_vagyunk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4ce78e2e-882e-42c2-b195-032b317d5818&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ee84ceb-4bd7-4e96-a2de-4aceb3ab9137","keywords":null,"link":"/itthon/20200913_Karacsony_szerint_teved_a_miniszterelnok_Nincs_szabad_100_milliardunk_150_milliardos_minuszban_vagyunk","timestamp":"2020. szeptember. 13. 11:59","title":"Karácsony szerint nemhogy 100 milliárdja nincs Budapestnek, de 150 milliárdos mínuszban van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9b1253b-4dfa-4bfd-9bc2-d98ace39a5ba","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Amerikai kutatóknak sikerült 3-4 hetes időtávlatban összefüggést kimutatni a tünetek Google-keresései és a tényleges gócpontok kialakulása között. ","shortLead":"Amerikai kutatóknak sikerült 3-4 hetes időtávlatban összefüggést kimutatni a tünetek Google-keresései és a tényleges...","id":"20200913_Mar_a_Googlekeresesekbol_is_kimutathato_hol_lesz_a_kovetkezo_koronavirusgocpont","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c9b1253b-4dfa-4bfd-9bc2-d98ace39a5ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25faf383-d0b4-4267-8b73-062d6bbc7207","keywords":null,"link":"/tudomany/20200913_Mar_a_Googlekeresesekbol_is_kimutathato_hol_lesz_a_kovetkezo_koronavirusgocpont","timestamp":"2020. szeptember. 13. 19:15","title":"Már a Google-keresésekből is kimutatható, hol lesz a következő koronavírus-gócpont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b9029dc-accd-4937-8071-6a668fef0cc1","c_author":"Balog Beáta","category":"360","description":"S kiköpni, sem lenyelni nem tudjuk a Ján Kuciak és jegyese, Martina Kusnírova ellen elkövetett gyilkosság ügyében hozott ítéletet. Az SME pozsonyi napilap főszerkesztőjének véleménycikke.","shortLead":"S kiköpni, sem lenyelni nem tudjuk a Ján Kuciak és jegyese, Martina Kusnírova ellen elkövetett gyilkosság ügyében...","id":"202037_amikor_aszabad_sajtot_gyilkoljak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9b9029dc-accd-4937-8071-6a668fef0cc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45a8f8ef-d61f-4de8-ba7b-c50bef3f78b9","keywords":null,"link":"/360/202037_amikor_aszabad_sajtot_gyilkoljak","timestamp":"2020. szeptember. 12. 12:00","title":"Balog Beáta: Ha eljön a nap, amikor nem kell meghalnia egy újságírónak sem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ff15d08-fc74-4c3f-b668-1c36d79732f1","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A címvédő és hetedik világbajnoki címének megnyerése felé tartó Lewis Hamilton, a Mercedes brit versenyzője nyerte a Forma-1-es Toszkán Nagydíj szombati időmérő edzését, így a vasárnapi futamon ő rajtolhat az első helyről.","shortLead":"A címvédő és hetedik világbajnoki címének megnyerése felé tartó Lewis Hamilton, a Mercedes brit versenyzője nyerte...","id":"20200912_Hamiltone_a_polepozicio_Mugelloban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5ff15d08-fc74-4c3f-b668-1c36d79732f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bfd9a1d-3608-4856-8593-6ed8e7759eab","keywords":null,"link":"/sport/20200912_Hamiltone_a_polepozicio_Mugelloban","timestamp":"2020. szeptember. 12. 16:20","title":"Hamiltoné a pole-pozíció Mugellóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]