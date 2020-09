Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1b32f91f-a4a1-42ac-ac96-15ea87507ded","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A rendszerváltásra készülő Huawei jövőre dobja piacra első olyan telefonját, melyen a teljes mértékben saját fejlesztésű operációs rendszere fut majd. A szoftver most egy okosóra prototípusán látható.","shortLead":"A rendszerváltásra készülő Huawei jövőre dobja piacra első olyan telefonját, melyen a teljes mértékben saját...","id":"20200914_huawei_harmonyos_operacios_rendszer_okosora","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1b32f91f-a4a1-42ac-ac96-15ea87507ded&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41ce284a-c627-482b-bbcc-b8f5243b7c95","keywords":null,"link":"/tudomany/20200914_huawei_harmonyos_operacios_rendszer_okosora","timestamp":"2020. szeptember. 14. 10:03","title":"Hogy milyen a Huawei saját operációs rendszere? Videón a HarmonyOS","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ea39537-f7b5-42b2-ae98-94f1b6d81953","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fertőzött munkatárs miatt többen karanténba kerültek, a gyerekorvos viszont dolgozhat tovább. ","shortLead":"A fertőzött munkatárs miatt többen karanténba kerültek, a gyerekorvos viszont dolgozhat tovább. ","id":"20200913_Koronavirusos_lett_a_kispesti_gyermekorvosi_rendelo_egy_dolgozoja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5ea39537-f7b5-42b2-ae98-94f1b6d81953&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e3080ed-32ee-419a-a2a3-a0a2d0da4a91","keywords":null,"link":"/itthon/20200913_Koronavirusos_lett_a_kispesti_gyermekorvosi_rendelo_egy_dolgozoja","timestamp":"2020. szeptember. 13. 10:40","title":"Koronavírusos a kispesti gyermekorvosi rendelő egy dolgozója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Szijjártó Washingtonba utazik, rekordon az új fertőzöttek száma a világon, jelentős hőmérséklet-ingadozás jön a héten. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"Szijjártó Washingtonba utazik, rekordon az új fertőzöttek száma a világon, jelentős hőmérséklet-ingadozás jön a héten...","id":"20200914_Radar360_100_ezer_tunteto_Minszkben_vesztegzar_jon_Izraelben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46073bac-85ae-466f-a8b5-95daef852c21","keywords":null,"link":"/360/20200914_Radar360_100_ezer_tunteto_Minszkben_vesztegzar_jon_Izraelben","timestamp":"2020. szeptember. 14. 08:00","title":"Radar360: 100 ezer tüntető Minszkben, vesztegzár jön Izraelben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32276ac5-f23a-4d88-a6b3-01e5b42f3452","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Öt településen tartottak időközi önkormányzati választást vasárnap.","shortLead":"Öt településen tartottak időközi önkormányzati választást vasárnap.","id":"20200914_Fidesz_Hajduszoboszlo_idokozi_valasztas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=32276ac5-f23a-4d88-a6b3-01e5b42f3452&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c2a6d7a-255a-46d3-a36e-e5a983f03878","keywords":null,"link":"/itthon/20200914_Fidesz_Hajduszoboszlo_idokozi_valasztas","timestamp":"2020. szeptember. 14. 06:11","title":"Nagy különbséggel győzték le a Fidesz jelöltjét Hajdúszoboszlón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ec7f2a3-413d-4eed-8d32-ee62ba4a8203","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A Nomadland című dráma nyerte a legjobb filmért járó Arany Oroszlán-díjat a 77. Velencei Nemzetközi Filmfesztiválon - jelentette be a zsűri szombaton. A legjobb színésznőnek járó díjat a brit Vanessa Kirby kapta Mundruczó Kornél Pieces of a Woman című filmjében nyújtott alakításáért. A legjobb színésznek az olasz Pierfrancesco Favinót ítélték a hetvenes évek Olaszországában játszódó Padrenostróban nyújtott alakításáért.","shortLead":"A Nomadland című dráma nyerte a legjobb filmért járó Arany Oroszlán-díjat a 77. Velencei Nemzetközi Filmfesztiválon...","id":"20200912_A_Nomadlande_az_Arany_Oroszlandij","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2ec7f2a3-413d-4eed-8d32-ee62ba4a8203&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc2610e6-ce71-4d74-bf4d-efd07e2b9918","keywords":null,"link":"/kultura/20200912_A_Nomadlande_az_Arany_Oroszlandij","timestamp":"2020. szeptember. 12. 21:36","title":"Óriási siker: rangos díjat kapott Mundruczó filmje Velencében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79fb0b40-2909-4906-b03e-a983b4017709","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az egyetemfoglaló hallgatók, megmutatták, hogy békeidőben hogyan zajlik a képzés az intézményben.","shortLead":"Az egyetemfoglaló hallgatók, megmutatták, hogy békeidőben hogyan zajlik a képzés az intézményben.","id":"20200913_szfe_nyilt_nap_tiltakozas_hallgatok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=79fb0b40-2909-4906-b03e-a983b4017709&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f783a29-2fd2-4c44-b4b5-de7a9be438d7","keywords":null,"link":"/kultura/20200913_szfe_nyilt_nap_tiltakozas_hallgatok","timestamp":"2020. szeptember. 13. 14:15","title":"Egyetem az utcán – köztéri nyílt napot tartott a Színművészeti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"018b59cc-f0dd-43f9-974e-b82abb5ac244","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Testünkkel fontos jóban lennünk, odafigyelve belső folyamatainkra – többek között erről beszélt Jarovinszkij Vera táncterapeuta a HVG Extra Pszichológia Szalon legutóbbi virtuális estjén. Az ismét sok érdeklődőt vonzó beszélgetés során a szakember arra is kitért, hogyan dolgozhatók fel táncterápia segítségével a változó korral, anyasággal járó kételyek, a párkapcsolati problémák vagy a félelem. ","shortLead":"Testünkkel fontos jóban lennünk, odafigyelve belső folyamatainkra – többek között erről beszélt Jarovinszkij Vera...","id":"20200913_Egy_modszer_ami_nem_valasztja_el_a_testet_a_lelektol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=018b59cc-f0dd-43f9-974e-b82abb5ac244&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5038b05f-24f6-4b02-b71f-b44422285264","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20200913_Egy_modszer_ami_nem_valasztja_el_a_testet_a_lelektol","timestamp":"2020. szeptember. 13. 20:15","title":"Egy módszer, ami nem választja el a testet a lélektől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d84748a-5a9f-4f27-be1a-3b2a5bab96e1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök exkluzív interjúja inkább a politikai PR-ról szólt, de néhány félmondata azért volt arról is, milyen konkrétumok várhatók a járványügy területén. Lesz egy új miniszter, rendőrök ellenőrzik a kórházakat, szankciók várhatók a maszk elhagyásáért.\r

\r

","shortLead":"A miniszterelnök exkluzív interjúja inkább a politikai PR-ról szólt, de néhány félmondata azért volt arról is, milyen...","id":"20200912_Orban_Uj_minisztere_lesz_a_csaladugynek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4d84748a-5a9f-4f27-be1a-3b2a5bab96e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2159f7d3-8dbf-4ba9-8e7e-ca2f8d66c000","keywords":null,"link":"/itthon/20200912_Orban_Uj_minisztere_lesz_a_csaladugynek","timestamp":"2020. szeptember. 12. 21:07","title":"Orbán: Új minisztere lesz a családügynek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]