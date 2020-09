Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"deb49ff3-1492-4ab3-8e9e-244f534c1260","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tervek szerint a következő 18 hónapban egyesül majd az Nvidia és az ARM Holdings, ám erre előbb az amerikai, az európai, a brit és a kínai versenyhatóságnak is rá kell bólintania.","shortLead":"A tervek szerint a következő 18 hónapban egyesül majd az Nvidia és az ARM Holdings, ám erre előbb az amerikai...","id":"20200914_nvidia_arm_softbank_felvasarlas_prcesszor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=deb49ff3-1492-4ab3-8e9e-244f534c1260&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82bb5b17-bfb5-44ce-bad3-272c26b82898","keywords":null,"link":"/tudomany/20200914_nvidia_arm_softbank_felvasarlas_prcesszor","timestamp":"2020. szeptember. 14. 09:33","title":"Az Nvidia felvásárolja az ARM-et","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a948b3ef-1ba3-4d3b-b6dc-ba6d9017e331","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pécsen egy hétre járványügyi megfigyelés alá kerülnek a diákok és több pedagógus is.","shortLead":"Pécsen egy hétre járványügyi megfigyelés alá kerülnek a diákok és több pedagógus is.","id":"20200914_pecs_pte_koronavirus_iskola","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a948b3ef-1ba3-4d3b-b6dc-ba6d9017e331&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0702a5f5-eccd-4052-abe8-5b99c912ff98","keywords":null,"link":"/itthon/20200914_pecs_pte_koronavirus_iskola","timestamp":"2020. szeptember. 14. 13:28","title":"Hét osztályt hazaküldtek Pécsen egy iskolából egy fertőzött tanár miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ce78e2e-882e-42c2-b195-032b317d5818","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bár Orbán Viktor szerint a fővárosnak van szabadon felhasználható százmilliárd forintja, amit a budapestiek megsegítésére kellene fordítani, a főpolgármester ezt határozottan cáfolja. ","shortLead":"Bár Orbán Viktor szerint a fővárosnak van szabadon felhasználható százmilliárd forintja, amit a budapestiek...","id":"20200913_Karacsony_szerint_teved_a_miniszterelnok_Nincs_szabad_100_milliardunk_150_milliardos_minuszban_vagyunk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4ce78e2e-882e-42c2-b195-032b317d5818&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ee84ceb-4bd7-4e96-a2de-4aceb3ab9137","keywords":null,"link":"/itthon/20200913_Karacsony_szerint_teved_a_miniszterelnok_Nincs_szabad_100_milliardunk_150_milliardos_minuszban_vagyunk","timestamp":"2020. szeptember. 13. 11:59","title":"Karácsony szerint nemhogy 100 milliárdja nincs Budapestnek, de 150 milliárdos mínuszban van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa7675b3-f739-4764-8525-f981bc40156b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egyik dolgozó két napig járt be lázasan, kaparó torokkal az RTL Híradó szerint.","shortLead":"Az egyik dolgozó két napig járt be lázasan, kaparó torokkal az RTL Híradó szerint.","id":"20200914_szeged_mintakat_vizsgalo_labor_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aa7675b3-f739-4764-8525-f981bc40156b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"813a1e15-5e9d-46ed-976f-4f4d26922dbf","keywords":null,"link":"/itthon/20200914_szeged_mintakat_vizsgalo_labor_koronavirus","timestamp":"2020. szeptember. 14. 18:56","title":"A mintákat vizsgáló laborban is terjedni kezdett a koronavírus Szegeden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd57e6b7-2bf4-4ab0-8cca-f8376f45a07f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Annak érdekében, hogy a közoktatásban és az egészségügyben dolgozókat is ingyen szűrjék, a kormányhoz fordul Karácsony Gergely.","shortLead":"Annak érdekében, hogy a közoktatásban és az egészségügyben dolgozókat is ingyen szűrjék, a kormányhoz fordul Karácsony...","id":"20200914_fovarosi_kozgyules_koronavirus_jarvany_szures_idosotthon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cd57e6b7-2bf4-4ab0-8cca-f8376f45a07f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88abdf8f-9755-4379-995e-3d9b5d927dff","keywords":null,"link":"/itthon/20200914_fovarosi_kozgyules_koronavirus_jarvany_szures_idosotthon","timestamp":"2020. szeptember. 14. 21:47","title":"Ingyenesen fogják szűrni a főváros idősotthonaiban dolgozókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca03db68-4ce0-4325-bf2d-92f2437d08ab","c_author":"MTI/Reuters","category":"gazdasag.zhvg","description":"A szakembereknek így lehetőségük nyílik arra is, hogy kutassák azt, milyen hatással van a zaj a ritka delfinekre.","shortLead":"A szakembereknek így lehetőségük nyílik arra is, hogy kutassák azt, milyen hatással van a zaj a ritka delfinekre.","id":"20200914_Leallt_a_kompkozlekedes_visszaternek_a_delfinek_a_Hongkong_koruli_vizekbe","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ca03db68-4ce0-4325-bf2d-92f2437d08ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ea17fc8-1ec6-4957-a13f-c6c56deb8463","keywords":null,"link":"/zhvg/20200914_Leallt_a_kompkozlekedes_visszaternek_a_delfinek_a_Hongkong_koruli_vizekbe","timestamp":"2020. szeptember. 14. 16:40","title":"Leállt a kompközlekedés, visszatérnek a delfinek a Hongkong körüli vizekbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"661d8a92-25ac-4171-b43b-e19263423ec1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple az Apple Watch-nál látottakhoz hasonló módon érné el, hogy távozzon a víz az iPhone-okból és iPadekből.","shortLead":"Az Apple az Apple Watch-nál látottakhoz hasonló módon érné el, hogy távozzon a víz az iPhone-okból és iPadekből.","id":"20200914_apple_iphone_ipad_water_lock_vizallo_iphone","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=661d8a92-25ac-4171-b43b-e19263423ec1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bced464-ff21-41e5-8b18-3c27c0413f6f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200914_apple_iphone_ipad_water_lock_vizallo_iphone","timestamp":"2020. szeptember. 14. 18:03","title":"Az iPhone is megkaphatja az érdekes megoldást, amelytől vízálló az Apple Watch","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a58506e1-919a-4ead-b5f4-172d8bf23ccc","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Tízszer annyi dúsított uránnal rendelkezik Irán, mint amennyiről a 2015-ös atomalkuban megegyeztek.","shortLead":"Tízszer annyi dúsított uránnal rendelkezik Irán, mint amennyiről a 2015-ös atomalkuban megegyeztek.","id":"20200914_Tobb_mint_ezer_urandusito_centrifugat_mukodtetnek_Iranban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a58506e1-919a-4ead-b5f4-172d8bf23ccc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c20a2dda-0233-4111-b728-02d479003496","keywords":null,"link":"/vilag/20200914_Tobb_mint_ezer_urandusito_centrifugat_mukodtetnek_Iranban","timestamp":"2020. szeptember. 14. 07:23","title":"Több mint ezer urándúsító centrifugát működtetnek Iránban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]