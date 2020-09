Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d0252acd-8d19-4789-98cf-1b19cefe283a","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Több mint 200 évvel a Covid előtt hatalmas siker volt az orvostörténet első világméretű oltási akciója.","shortLead":"Több mint 200 évvel a Covid előtt hatalmas siker volt az orvostörténet első világméretű oltási akciója.","id":"20200915_Arvagyerekek_Balmis_expedicio_vakcina_Jenner","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d0252acd-8d19-4789-98cf-1b19cefe283a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3643ced6-c77f-4fbf-814c-af3d72883b6d","keywords":null,"link":"/360/20200915_Arvagyerekek_Balmis_expedicio_vakcina_Jenner","timestamp":"2020. szeptember. 15. 13:00","title":"Árvagyerekeket használtak élő tartálynak a vakcina exportjához, mert nem volt hűtőlánc","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f010d683-72f2-47d6-bb65-f9e0a5537808","c_author":"HVG360","category":"360","description":"\"Ez nem kereszténység\", hanem \"pogányság és mohó önzés\" – foglalja össze a jelenlegi hatalom karakterét az egykor Orbán Viktor gyermekeit is megkeresztelő lelkész. Nem tudja még, miként tömik be a pénzügyi űrt, amelyet az okoz, hogy a kormány elvett 95 millió forintot egyháza, az Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség rászoruló fiatalokat befogadó iskoláitól. Iványi azt mondja, a szegényeket semmiképp sem hagyják magukra, s továbbra is vallja: \"ha van módod megszólalni, csak az igazat mondhatod\".","shortLead":"\"Ez nem kereszténység\", hanem \"pogányság és mohó önzés\" – foglalja össze a jelenlegi hatalom karakterét az egykor Orbán...","id":"20200914_Ivanyi_Gabor_a_HVG_Teraszon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f010d683-72f2-47d6-bb65-f9e0a5537808&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0106ca4c-3c2e-4c9e-9e1b-5df02d415881","keywords":null,"link":"/360/20200914_Ivanyi_Gabor_a_HVG_Teraszon","timestamp":"2020. szeptember. 14. 06:30","title":"\"Bárcsak mindenki egy napig ellenállna a hatalomnak\" – Iványi Gábor a HVG Teraszon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91a9fb73-7bce-456c-b03e-9e93510a953f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A három villanymotorral felvértezett divatterepjáró minden korábbinál komolyabb menetdinamikával kecsegtet.","shortLead":"A három villanymotorral felvértezett divatterepjáró minden korábbinál komolyabb menetdinamikával kecsegtet.","id":"20200915_bearaztak_az_500_loeros_uj_audi_villany_suvt_etron_s","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=91a9fb73-7bce-456c-b03e-9e93510a953f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f8c459c-8c23-4dd3-aa12-6c6cd299700b","keywords":null,"link":"/cegauto/20200915_bearaztak_az_500_loeros_uj_audi_villany_suvt_etron_s","timestamp":"2020. szeptember. 15. 06:41","title":"Beárazták az 500 lóerős új Audi villany SUV-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba415500-8362-4516-8735-7eecde8426be","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Három nő kirámolt egy lakást, a zsákmányt pedig belevarrták egy játékelefántba.","shortLead":"Három nő kirámolt egy lakást, a zsákmányt pedig belevarrták egy játékelefántba.","id":"20200915_plusselefant_kazincbarcika_lopas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ba415500-8362-4516-8735-7eecde8426be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58ad0431-e7d1-423b-b6df-3158a65e0517","keywords":null,"link":"/itthon/20200915_plusselefant_kazincbarcika_lopas","timestamp":"2020. szeptember. 15. 06:20","title":"2,5 millió forintot rejtett egy plüsselefánt Kazincbarcikán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6cbfc947-ce8e-4c6a-be8b-df75ecc12eb6","c_author":"Lackfi János","category":"360","description":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk öt kulcsszót, ezeknek valahol fel kell bukkanniuk ebben a szubjektív visszatekintésben. Ezen a héten Lackfi Jánosnak a következő szavakból kellett ihletet merítenie: dacminiszter, frekvenciabüntetés, tesztpolitika, sztrájk, horror.","shortLead":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk...","id":"20200913_Az_en_hetem_Lackfi_Janos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6cbfc947-ce8e-4c6a-be8b-df75ecc12eb6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"736775bd-1b7c-449b-8cd5-ae4d819320c0","keywords":null,"link":"/360/20200913_Az_en_hetem_Lackfi_Janos","timestamp":"2020. szeptember. 13. 19:00","title":"Az én hetem: Lackfi János valódi híreket mond a Háttérhatalomról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ec388bb-834f-4874-a0d7-8eaa6fa08d3d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az Egységes Oroszország párt magasan nyerte a régiós választásokat, csak két város önkormányzatában vesztették el a többségüket.","shortLead":"Az Egységes Oroszország párt magasan nyerte a régiós választásokat, csak két város önkormányzatában vesztették el...","id":"20200914_Az_osszes_kormanyzovalasztast_megnyerte_az_orosz_kormanypart_a_regionalis_valasztasokon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3ec388bb-834f-4874-a0d7-8eaa6fa08d3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f1e83b5-c0d7-4bc7-a9fc-3d89f6c6ef45","keywords":null,"link":"/vilag/20200914_Az_osszes_kormanyzovalasztast_megnyerte_az_orosz_kormanypart_a_regionalis_valasztasokon","timestamp":"2020. szeptember. 14. 14:11","title":"Csak ott nem lett meg Putyinék többsége, ahol Navalnij korrupciós ügyeket hozott nyilvánosságra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32276ac5-f23a-4d88-a6b3-01e5b42f3452","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Öt településen tartottak időközi önkormányzati választást vasárnap.","shortLead":"Öt településen tartottak időközi önkormányzati választást vasárnap.","id":"20200914_Fidesz_Hajduszoboszlo_idokozi_valasztas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=32276ac5-f23a-4d88-a6b3-01e5b42f3452&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c2a6d7a-255a-46d3-a36e-e5a983f03878","keywords":null,"link":"/itthon/20200914_Fidesz_Hajduszoboszlo_idokozi_valasztas","timestamp":"2020. szeptember. 14. 06:11","title":"Nagy különbséggel győzték le a Fidesz jelöltjét Hajdúszoboszlón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f272449d-0ade-4b85-832b-60dc5289e187","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"A legnagyobb számítógépgyártók tapasztalatai szerint a magyar piacon le tudnak szállítani mindent, amire igény van. Notebookokra márpedig van: egy friss kutatás szerint a magyarok zöme elengedhetetlennek tart egy hordozható számítógépet a járvány korában nem mindig zökkenőmentes tanuláshoz.","shortLead":"A legnagyobb számítógépgyártók tapasztalatai szerint a magyar piacon le tudnak szállítani mindent, amire igény van...","id":"20200914_digitalis_oktatas_otthoni_tanulas_laptop_szamitogep_gki_dell","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f272449d-0ade-4b85-832b-60dc5289e187&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44560d8a-a350-4dc5-8db3-e4b3dcf60b50","keywords":null,"link":"/tudomany/20200914_digitalis_oktatas_otthoni_tanulas_laptop_szamitogep_gki_dell","timestamp":"2020. szeptember. 14. 08:33","title":"Magyarországon már a 8-10 évesek is alig vannak meg laptop nélkül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]