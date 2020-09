Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"928deff4-056a-4ad9-944e-f0b1a2cc5e9e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ügyészség életfogytig tartó fegyházbüntetést kér a Hollandiában és Magyarországon is gyilkoló férfira. ","shortLead":"Az ügyészség életfogytig tartó fegyházbüntetést kér a Hollandiában és Magyarországon is gyilkoló férfira. ","id":"20200904_csantaver_sorozatgyilkos_vademeles","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=928deff4-056a-4ad9-944e-f0b1a2cc5e9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df6598e4-dbd3-459a-a623-9a378ab59917","keywords":null,"link":"/itthon/20200904_csantaver_sorozatgyilkos_vademeles","timestamp":"2020. szeptember. 04. 15:51","title":"Vádat emeltek a csantavéri sorozatgyilkossal szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"832f8485-ba2b-4085-8f77-cfe8ebc31f09","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az is kiderült, hogy az Igazgyöngy külön támogatása jövőre lenullázódik.\r

\r

","shortLead":"Az is kiderült, hogy az Igazgyöngy külön támogatása jövőre lenullázódik.\r

\r

","id":"20200903_Az_allam_elvette_a_civilek_osszeadtak_osszejott_az_Igazgyongytol_elvont_tamogatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=832f8485-ba2b-4085-8f77-cfe8ebc31f09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11120bf0-753d-4279-af00-51404a6fb9b3","keywords":null,"link":"/elet/20200903_Az_allam_elvette_a_civilek_osszeadtak_osszejott_az_Igazgyongytol_elvont_tamogatas","timestamp":"2020. szeptember. 03. 09:42","title":"Az állam elvette, a civilek összeadták: összejött az Igazgyöngytől elvont támogatás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0910da84-4dbf-4124-9e23-8ec688280557","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Balogh Ákos Gergely először beszélt hosszabban a teljesen lecserélt stábbal felálló Indexszel kapcsolatos terveiről, és arról, független lesz-e az újság.","shortLead":"Balogh Ákos Gergely először beszélt hosszabban a teljesen lecserélt stábbal felálló Indexszel kapcsolatos terveiről, és...","id":"20200904_Index_foszerkesztohelyettese_Balogh_Akos_Vaszily_Miklos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0910da84-4dbf-4124-9e23-8ec688280557&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6007e6f2-cbd0-4737-adea-7bf9363a24e2","keywords":null,"link":"/itthon/20200904_Index_foszerkesztohelyettese_Balogh_Akos_Vaszily_Miklos","timestamp":"2020. szeptember. 04. 14:05","title":"Az Index új főszerkesztő-helyettese: igazságtalan, ahogy Vaszily Miklósról beszélnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40bcd177-9122-4143-a1a2-6fc81412a681","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A magyar miniszterelnök számára a járvány csak ürügy – írja a legnagyobb német lap. Szerintük ez nem más, mint koronapopulizmus. ","shortLead":"A magyar miniszterelnök számára a járvány csak ürügy – írja a legnagyobb német lap. Szerintük ez nem más, mint...","id":"20200904_Suddeutsche_Zeitung_A_hatarok_lezarasaval_Orban_Europat_gyengiti","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=40bcd177-9122-4143-a1a2-6fc81412a681&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"292948fc-ee1f-4ab3-85f6-a23b6a45290d","keywords":null,"link":"/360/20200904_Suddeutsche_Zeitung_A_hatarok_lezarasaval_Orban_Europat_gyengiti","timestamp":"2020. szeptember. 04. 07:30","title":"Süddeutsche Zeitung: A határok lezárásával Orbán Európát gyengíti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"863c91c8-b975-491d-8cdb-f8cce1add85c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A LaFerrari Apertából 210 darab készült összesen.","shortLead":"A LaFerrari Apertából 210 darab készült összesen.","id":"20200904_Igy_mulat_egy_profi_golfos__22_millio_dollaros_Ferrarijan_uti_at_a_golflabdat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=863c91c8-b975-491d-8cdb-f8cce1add85c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"466c101d-dc60-421f-988c-22973dcae42c","keywords":null,"link":"/cegauto/20200904_Igy_mulat_egy_profi_golfos__22_millio_dollaros_Ferrarijan_uti_at_a_golflabdat","timestamp":"2020. szeptember. 04. 12:33","title":"Így mulat egy profi golfos: 2,2 millió dolláros Ferrariján üti át a golflabdát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c0998ca-3d09-48eb-8d59-ae2133dc0c02","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A kórból több mint 17 millióan gyógyultak fel.","shortLead":"A kórból több mint 17 millióan gyógyultak fel.","id":"20200904_koronavirus_fertozott_gyogyult","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3c0998ca-3d09-48eb-8d59-ae2133dc0c02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74751307-e175-4e0a-bf8f-998b82507dad","keywords":null,"link":"/vilag/20200904_koronavirus_fertozott_gyogyult","timestamp":"2020. szeptember. 04. 07:05","title":"Koronavírus: 26,2 milliónál tart a biztosan fertőzöttek száma a világban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ba43734-8b2c-40f8-b110-11b72c68a634","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Hiába nem vonatkozik a teherszállításra a határzár, ha a sofőrök nem kamionnal jönnek haza, két hét karantén, vagy két drága teszt vár rájuk, amit a cégek nem biztos, hogy fognak tudni fizetni. A koronavírus mellett a szürkefuvarozók is próbára teszik a vállalkozások fennmaradását. ","shortLead":"Hiába nem vonatkozik a teherszállításra a határzár, ha a sofőrök nem kamionnal jönnek haza, két hét karantén, vagy két...","id":"20200904_Betehet_az_ujabb_hullam_a_hazai_fuvarozo_cegeknek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3ba43734-8b2c-40f8-b110-11b72c68a634&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b9ce3c7-81cb-41c7-a39f-e68a710fbf3a","keywords":null,"link":"/kkv/20200904_Betehet_az_ujabb_hullam_a_hazai_fuvarozo_cegeknek","timestamp":"2020. szeptember. 04. 09:55","title":"Betehet az újabb hullám a hazai fuvarozó cégeknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13ec19c3-ce9f-4a9e-96e8-7ce79f9311c6","c_author":"Dobszay János","category":"cegauto","description":"Két villamosmegálló átépítése miatt nyár végére megbénult a Bécsi út forgalma. És ez így lesz még november végéig.","shortLead":"Két villamosmegálló átépítése miatt nyár végére megbénult a Bécsi út forgalma. És ez így lesz még november végéig.","id":"20200903_Becsi_uti_kaosz_A_fonodo_visszavag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=13ec19c3-ce9f-4a9e-96e8-7ce79f9311c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c69d4739-f17a-41d5-afc1-4ab80b485871","keywords":null,"link":"/cegauto/20200903_Becsi_uti_kaosz_A_fonodo_visszavag","timestamp":"2020. szeptember. 03. 15:30","title":"A Bécsi úti dugók még hónapokig elhúzódhatnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]