A Samsung és a brit életmódlap, a Dezeen kihirdette az Out of the Box tervezői versenyének legjobb pályamunkáit és a győzteseket.

A Samsung ökológiai lábnyomának további csökkentése érdekében vezette be idén áprilisban a környezetbarát hullámkartonból készülő csomagolást. Ezzel egy időben meghirdette Out of the Box elnevezésű pályázatát, amelyre április 6-tól május 29-ig küldhettek be pályaműveket a felhasználók. A résztvevők a környezetbarát csomagolást gondolták tovább, a kartonból háztartási eszközöket vagy lakberendezési tárgyakat terveztek. A versenyben a Samsung Lifestyle portfóliójának, a The Serif, a The Frame és a The Sero készülékek környezetbarát borításából alkottak újrahasznosított tárgyakat.

A 20 ezer dolláros (6 millió forintos) összdíjazású pályázatra a világ 84 országából összesen 1554 pályamű érkezett be. A döntősöket a Samsung és a Dezeen formatervezőiből és dizájnereiből álló zsűri választotta ki a beküldött tervek alapján épített tárgyak funkcionalitása és a szobabelsőkhöz való illeszkedésük alapján.

A verseny végső győztesei az Endangered Animals sorozat alkotói, Sarah Willemart és Matthieu Muller. A zsűri szerint a kartonállatkák sokoldalúan használhatók, akár, mint székek, asztalok vagy jegesmedve, tengeri teknős vagy éppen orrszarvú formájú játszótársak a gyerekeknek. Az alkotók célja az volt, hogy a kartonállatkákkal is felhívják a legkisebbek figyelmét a veszélyeztetett fajokra.

© Samsung

A vállalat nem csupán a díjnyertes formatervet, hanem a döntő további négy résztvevőjét is bemutatta. Ezek a másodiktól a megosztott negyedik helyezés felé haladva Rider, a hintaló, Kibe, a lépcsőzetes tárolóegység, Twist, a letisztult kosár és Tessellate, a sokoldalú, moduláris tárolóasztal. (Itt nézheti meg őket.)

A fenntarthatóság jegyében a Samsung a hónap elejétől kezdve nyilvánosságra hozza a díjnyertes és más kiválasztott tervek megvalósításához szükséges lépéseket és leírásokat. A dobozok átalakításához szükséges kézikönyv a csomagoláson található QR-kód beolvasásával érhető el.

