[{"available":true,"c_guid":"2f10e6b1-5537-4176-a80d-74caf3cd8d9c","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az érintettek szerint a szólás- és véleményszabadság húzza a rövidebbet, amikor Orbán Viktor sorra levadássza a független sajtóorgánumokat – írja a Deutsche Welle, hozzátéve, hogy a hatalom a szokásos szalámitaktikával tette hidegre előbb az Indexet, majd a 168 Órát. ","shortLead":"Az érintettek szerint a szólás- és véleményszabadság húzza a rövidebbet, amikor Orbán Viktor sorra levadássza...","id":"20200917_Deutsche_Welle_Orban_leszalamizta_a_fuggetlen_sajtot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2f10e6b1-5537-4176-a80d-74caf3cd8d9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25be081a-b8dd-4f2e-8bfb-9674945b7179","keywords":null,"link":"/360/20200917_Deutsche_Welle_Orban_leszalamizta_a_fuggetlen_sajtot","timestamp":"2020. szeptember. 17. 07:28","title":"Deutsche Welle: Orbán leszalámizta a független sajtót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4496c563-17f3-421f-8fa1-803a80c2d555","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook a Ray-Ban szemüvegeit is gyártó olasz Luxotica nevű céggel állt össze, hogy elkészítse az első AR-szemüvegét.","shortLead":"A Facebook a Ray-Ban szemüvegeit is gyártó olasz Luxotica nevű céggel állt össze, hogy elkészítse az első AR-szemüvegét.","id":"20200916_facebook_kiterjeszetett_valosag_szemuveg_ar_szemuveg_project_aria","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4496c563-17f3-421f-8fa1-803a80c2d555&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f410860e-f698-493e-87e2-771b3b6ff9f8","keywords":null,"link":"/tudomany/20200916_facebook_kiterjeszetett_valosag_szemuveg_ar_szemuveg_project_aria","timestamp":"2020. szeptember. 16. 20:53","title":"Bemondta Zuckerberg: 2021-ben jön a Facebook első kiterjesztett valóság-szemüvege","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d71004b9-c68c-44e5-a523-b9b22747a24a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az önkormányzati intézményekben dolgozók novembertől is megkapják a közalkalmazottaknak járó kedvezményeket. A szakszervezetek és az intézmények közötti megállapodásról a jövő héten a közgyűlésnek is szavaznia kell.","shortLead":"Az önkormányzati intézményekben dolgozók novembertől is megkapják a közalkalmazottaknak járó kedvezményeket...","id":"20200917_Kozalkalmazottak_maradnak_a_kozmuvelodesi_dolgozok_Szegeden","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d71004b9-c68c-44e5-a523-b9b22747a24a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94475fff-4786-4076-8264-65619a3adb8e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200917_Kozalkalmazottak_maradnak_a_kozmuvelodesi_dolgozok_Szegeden","timestamp":"2020. szeptember. 17. 15:00","title":"„Közalkalmazottak” maradnak a közművelődési dolgozók Szegeden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e48cfaf3-b31f-4143-ab95-d9eb927faec4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Dél-pesti Centrumkórháznak és az Országos Korányi Pulmonológiai Intézetnek sincs már szabad lélegeztetőkapacitása a Népszava szerint.","shortLead":"A Dél-pesti Centrumkórháznak és az Országos Korányi Pulmonológiai Intézetnek sincs már szabad lélegeztetőkapacitása...","id":"20200916_lelegeztetokapacitas_szent_janos_korhaz_kiurites","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e48cfaf3-b31f-4143-ab95-d9eb927faec4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07f97cca-ac91-4d19-8cea-2b38063babc9","keywords":null,"link":"/itthon/20200916_lelegeztetokapacitas_szent_janos_korhaz_kiurites","timestamp":"2020. szeptember. 16. 14:31","title":"Népszava: Két magyar kórházban sincs már szabad lélegeztetőkapacitás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d5e02bc-f5e9-4196-a0ff-ba4d448cebad","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook szerint hamarosan a harmadik féltől származó kiterjeszettvalóság-effekteket is megjelenít majd a Messenger. A Facebookon és az Instagramon már eddig is nagy sikere volt ezeknek a filtereknek.","shortLead":"A Facebook szerint hamarosan a harmadik féltől származó kiterjeszettvalóság-effekteket is megjelenít majd a Messenger...","id":"20200917_facebook_messenger_ar_effekt_filter_kiterjeszett_valosag_spark_ar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7d5e02bc-f5e9-4196-a0ff-ba4d448cebad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61d3d2a1-5f90-40cb-998f-adc3e1824e3a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200917_facebook_messenger_ar_effekt_filter_kiterjeszett_valosag_spark_ar","timestamp":"2020. szeptember. 17. 14:03","title":"Cicabajusz, rajzolt haj – új, egyedi filterek kerülnek a Messengerbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"513cf974-dc75-4f4d-a483-026622826815","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hadházy Ákos két héten belül kéri a pénzt, különben végrehajtást indít.","shortLead":"Hadházy Ákos két héten belül kéri a pénzt, különben végrehajtást indít.","id":"20200916_kuria_hadhazy_akos_bayer_zsolt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=513cf974-dc75-4f4d-a483-026622826815&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a5a8171-f39b-48dd-9853-ea01ddb13ee2","keywords":null,"link":"/itthon/20200916_kuria_hadhazy_akos_bayer_zsolt","timestamp":"2020. szeptember. 16. 11:26","title":"A Kúrián is veszített Bayer, 300 ezret kell fizetnie Hadházynak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d83450e-c357-4f95-b06a-b68cb76a26b3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"77 éves korában hunyt el Winston Groom, a Forrest Gump című regény szerzője. ","shortLead":"77 éves korában hunyt el Winston Groom, a Forrest Gump című regény szerzője. ","id":"20200918_Meghalt_a_szerzo_akinek_Forrest_Gumpot_koszonhetjuk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1d83450e-c357-4f95-b06a-b68cb76a26b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fba133a0-fdec-4afe-af89-1af384ca3757","keywords":null,"link":"/elet/20200918_Meghalt_a_szerzo_akinek_Forrest_Gumpot_koszonhetjuk","timestamp":"2020. szeptember. 18. 10:09","title":"Meghalt a szerző, akinek Forrest Gumpot köszönhetjük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5dd976da-f7d6-454f-bade-bf37270e074d","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az ország leggazdagabb emberénél mást jelent váláskor, hogy az asszony viszi a tévét. De mi történik, ha a felcsúti milliárdos a válópernél tudja meg, hogy mije is van? A Duma Aktuál erre is gondolt. ","shortLead":"Az ország leggazdagabb emberénél mást jelent váláskor, hogy az asszony viszi a tévét. De mi történik, ha a felcsúti...","id":"20200916_Duma_Aktual_Meszaros_Lorinc_valasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5dd976da-f7d6-454f-bade-bf37270e074d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"009693be-0e12-4dec-8fc3-f59046afb5ea","keywords":null,"link":"/360/20200916_Duma_Aktual_Meszaros_Lorinc_valasa","timestamp":"2020. szeptember. 16. 19:00","title":"A Duma Aktuál megfejtette, miért válnak Mészáros Lőrincék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]