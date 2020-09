Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5ea39537-f7b5-42b2-ae98-94f1b6d81953","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A Brexit is rossz hatással van a tesztelésre a szigetországban.","shortLead":"A Brexit is rossz hatással van a tesztelésre a szigetországban.","id":"20200916_Tul_sok_a_fertozott_korlatozzak_a_virusteszteket_NagyBritanniaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5ea39537-f7b5-42b2-ae98-94f1b6d81953&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf717f95-1f3e-47a6-aa8a-a34777a82952","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200916_Tul_sok_a_fertozott_korlatozzak_a_virusteszteket_NagyBritanniaban","timestamp":"2020. szeptember. 16. 15:09","title":"Túl sok a fertőzött, korlátozzák a vírusteszteket Nagy-Britanniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4ae010d-6e48-4108-8c93-2f732c2f6f60","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A 29 éves spanyol középpályás az angol bajnoki címvédőnél folytathatja pályafutását.","shortLead":"A 29 éves spanyol középpályás az angol bajnoki címvédőnél folytathatja pályafutását.","id":"20200917_Thiago_a_kozeljovoben_a_Liverpool_jatekosa_lehet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e4ae010d-6e48-4108-8c93-2f732c2f6f60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2295f9c-3545-44c7-917a-e531bf4dc1e6","keywords":null,"link":"/sport/20200917_Thiago_a_kozeljovoben_a_Liverpool_jatekosa_lehet","timestamp":"2020. szeptember. 17. 18:39","title":"Thiago a közeljövőben a Liverpool játékosa lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eab6da2e-4445-4197-b069-87105aca735a","c_author":"Nagy Iván László","category":"itthon","description":"Egy gondosan megválasztott stratégia állhat az Orbán Viktor miniszterelnök által bemondott december végi, január eleji járványcsúcs mögött – véli egy szakértő. Az időzítés azért lenne ideális, mert akkor nem csúszna össze az erős koronavírus-járvány az éves influenzával. ","shortLead":"Egy gondosan megválasztott stratégia állhat az Orbán Viktor miniszterelnök által bemondott december végi, január eleji...","id":"20200918_Orban_koronavirus_jarvanygorbe_jakab_ferenc_nepusz_tamas_tetozes_fertozott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eab6da2e-4445-4197-b069-87105aca735a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"019b37c1-c586-4c22-ba72-bc43bfe0416c","keywords":null,"link":"/itthon/20200918_Orban_koronavirus_jarvanygorbe_jakab_ferenc_nepusz_tamas_tetozes_fertozott","timestamp":"2020. szeptember. 18. 06:30","title":"Tudatosan tervezhet Orbán: A komolyabb influenzaszezon elé lőtték be a járványcsúcsot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8288a28-2194-4cfd-8bc4-5517f6258a10","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Belehúz a Google, és szeptember végén nemcsak okostelefonokat, hanem új okoshangszórót és Chromecast eszközt is bemutat.","shortLead":"Belehúz a Google, és szeptember végén nemcsak okostelefonokat, hanem új okoshangszórót és Chromecast eszközt is bemutat.","id":"20200916_szeptember30_virtualis_esemeny_google_pixel_5g_chromecast_okoshangszoro","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f8288a28-2194-4cfd-8bc4-5517f6258a10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0515e0f0-7545-4735-bfbe-6510ff3b9e4d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200916_szeptember30_virtualis_esemeny_google_pixel_5g_chromecast_okoshangszoro","timestamp":"2020. szeptember. 16. 13:33","title":"Több új készüléket is kiad a Google, telefon és hangszóró is érkezik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dabc6eed-397f-4520-80c8-0d5215833f82","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A budapesti, Dankó utcai intézményeinél akarta leszerelni a szolgáltató a gázórákat.","shortLead":"A budapesti, Dankó utcai intézményeinél akarta leszerelni a szolgáltató a gázórákat.","id":"20200917_Ivanyi_Gabor_gazora","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dabc6eed-397f-4520-80c8-0d5215833f82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58bb719e-6779-4c0b-8f5e-5a03fc20dbb1","keywords":null,"link":"/itthon/20200917_Ivanyi_Gabor_gazora","timestamp":"2020. szeptember. 17. 20:10","title":"Iványi Gáborék intézményeiben megpróbálták leszerelni a gázórákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44f7bafb-f971-4190-b4de-4fae88b4660d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az igazolt fertőzöttek száma 710-zel emelkedett.","shortLead":"Az igazolt fertőzöttek száma 710-zel emelkedett.","id":"20200917_Meghalt_kilenc_koronavirusos_beteg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=44f7bafb-f971-4190-b4de-4fae88b4660d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3ee058a-9283-4c3e-8430-b720606de550","keywords":null,"link":"/itthon/20200917_Meghalt_kilenc_koronavirusos_beteg","timestamp":"2020. szeptember. 17. 09:33","title":"Meghalt kilenc koronavírusos beteg, köztük egy 42 éves férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35a88928-21a9-453b-b50b-23935a1e50b2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Fehér Ház vizsgálóbizottsága a nyár folyamán hallgatta meg a Boeing és a Szövetségi Légügyi Hatóság szakembereit a Boeing 737 MAX repülőgépek tragédiái kapcsán. A vizsgálat eredménye alapján úgy tűnik, alapjaiban volt igen komoly probléma a típus engedélyeztetésével.","shortLead":"A Fehér Ház vizsgálóbizottsága a nyár folyamán hallgatta meg a Boeing és a Szövetségi Légügyi Hatóság szakembereit...","id":"20200916_boeing_737_max_repulogep_baleset_vizsgalat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=35a88928-21a9-453b-b50b-23935a1e50b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcb149cf-9fe3-4102-a461-ac38b72da161","keywords":null,"link":"/tudomany/20200916_boeing_737_max_repulogep_baleset_vizsgalat","timestamp":"2020. szeptember. 16. 15:33","title":"Megszületett a vizsgálat eredménye: fatális hibák sorozata vezetett a Boeing 737 MAX repülők tragédiáihoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88a4985d-e642-4150-b87c-d5717c850a6d","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Drámai visszaesés után folyamatosan nő a kórházi ellátások száma Magyarországon: míg áprilisban csak 90 ezer esetet láttak el az egészségügyi intézményekben, júliusban ez a szám már megközelítette a 157 ezret. Óvatosabbak a krónikus ápoltak hozzátartozói, a NEAK adatai alapján úgy tűnik, a vírustól való félelmükben kevesebben adják be szeretteiket ápolási osztályokra. ","shortLead":"Drámai visszaesés után folyamatosan nő a kórházi ellátások száma Magyarországon: míg áprilisban csak 90 ezer esetet...","id":"20200917_betegek_korhaz_neak_egeszsegugy_fekvobetegellatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=88a4985d-e642-4150-b87c-d5717c850a6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87e1a42b-3a7d-4576-9fc2-46a331bb73e1","keywords":null,"link":"/itthon/20200917_betegek_korhaz_neak_egeszsegugy_fekvobetegellatas","timestamp":"2020. szeptember. 17. 15:00","title":"Tízezrével áramlanak vissza a betegek a kórházakba, mióta újranyitott az egészségügy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]