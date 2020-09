Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"99b42aac-44c3-45b8-8a3a-4f95951b1ea1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A holland GalaxyClub már tudni véli, mekkora kapacitással bíró akkumulátor kerül majd a Galaxy S21 Ultrába.","shortLead":"A holland GalaxyClub már tudni véli, mekkora kapacitással bíró akkumulátor kerül majd a Galaxy S21 Ultrába.","id":"20200917_samsung_galayy_s21_ultra_akkumulator_kiszivargott_informacio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=99b42aac-44c3-45b8-8a3a-4f95951b1ea1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f57d0c76-7df2-4e7f-9ce7-39b88af74ef3","keywords":null,"link":"/tudomany/20200917_samsung_galayy_s21_ultra_akkumulator_kiszivargott_informacio","timestamp":"2020. szeptember. 17. 08:33","title":"Nem lesz túl nagy meglepetés a Samsung Galaxy S21 Ultra akkumulátora","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d83cd29-bcda-4fec-955e-804517d1dfd5","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A tárgy a gyár területén alkalmazott legújabb technológiákat ismerteti meg.","shortLead":"A tárgy a gyár területén alkalmazott legújabb technológiákat ismerteti meg.","id":"20200916_MercedesBenz_Made_in_Kecskemet_egyetem","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5d83cd29-bcda-4fec-955e-804517d1dfd5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"593437cc-6301-48b5-9c81-c64a3ff8228c","keywords":null,"link":"/kkv/20200916_MercedesBenz_Made_in_Kecskemet_egyetem","timestamp":"2020. szeptember. 16. 19:12","title":"\"Mercedes-Benz Made in Kecskemét\" néven új tantárgy indult a kecskeméti egyetemen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a44b992d-a8dd-4ad1-b2e5-5e3915544715","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Vajon hogy került oda?","shortLead":"Vajon hogy került oda?","id":"20200916_macska_szorult_helyzet_esocsatorna_mentes_tuzoltok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a44b992d-a8dd-4ad1-b2e5-5e3915544715&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0c950d4-4b7c-4731-93ed-bc3dc5ebbda1","keywords":null,"link":"/elet/20200916_macska_szorult_helyzet_esocsatorna_mentes_tuzoltok","timestamp":"2020. szeptember. 16. 12:42","title":"Fejjel lefelé ereszcsatornába szorult macskát mentettek a kiskőrösi tűzoltók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1752f8e-2e94-4c6c-a280-359e30a1d2fc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy kiberbiztonsági kutató augusztusban jelezte a Facebooknak: az ügyesebb hackerek könnyen ráláthatnak arra, ki milyen privát csoportnak a tagja.","shortLead":"Egy kiberbiztonsági kutató augusztusban jelezte a Facebooknak: az ügyesebb hackerek könnyen ráláthatnak arra, ki milyen...","id":"20200917_facebook_privat_csoport_hiba_bug","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b1752f8e-2e94-4c6c-a280-359e30a1d2fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52d4da77-d03b-4e80-87b6-b305fe4866b3","keywords":null,"link":"/tudomany/20200917_facebook_privat_csoport_hiba_bug","timestamp":"2020. szeptember. 17. 09:03","title":"Találtak két aggasztó hibát a Facebookon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"367043c0-afd1-432f-ba7b-18ccf89c4f87","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A brit kormánytöbbség kész felülírni a kilépési megállapodást – az amerikai demokraták és az EU szerint is súlyos következményei lehetnek ennek. ","shortLead":"A brit kormánytöbbség kész felülírni a kilépési megállapodást – az amerikai demokraták és az EU szerint is súlyos...","id":"20200917_Ossztuz_Boris_Johnsonra_a_Brexitmegallapodast_feluliro_torveny_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=367043c0-afd1-432f-ba7b-18ccf89c4f87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b563939-b1d8-4327-8536-7e6a0290ba93","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200917_Ossztuz_Boris_Johnsonra_a_Brexitmegallapodast_feluliro_torveny_miatt","timestamp":"2020. szeptember. 17. 15:50","title":"Össztűz Boris Johnsonra a Brexit-megállapodást felülíró törvény miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3ed8385-845a-47b6-82fd-64642a55877b","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Németország szerdán kockázatos területnek nyilvánította a magyar fővárost.","shortLead":"Németország szerdán kockázatos területnek nyilvánította a magyar fővárost.","id":"20200917_szuperkupa_puskas_stadion_bayern__munchen_sevilla","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b3ed8385-845a-47b6-82fd-64642a55877b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0da35afa-c742-47f3-b928-03d23c673534","keywords":null,"link":"/sport/20200917_szuperkupa_puskas_stadion_bayern__munchen_sevilla","timestamp":"2020. szeptember. 17. 15:20","title":"A német döntés ellenére lesznek nézők a budapesti Szuperkupa-meccsen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12c3839e-9d94-4a15-aa06-cacfc3427b33","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Gömöry Zsolt pocsékul érzi magát, kórházban van.","shortLead":"Gömöry Zsolt pocsékul érzi magát, kórházban van.","id":"20200917_koronavirus_edda_zeneszek_pataky_attila_gomory_zsolt_koranyi_korhaz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=12c3839e-9d94-4a15-aa06-cacfc3427b33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9663713-d615-4ee6-9c5b-dc6640ac4e44","keywords":null,"link":"/kultura/20200917_koronavirus_edda_zeneszek_pataky_attila_gomory_zsolt_koranyi_korhaz","timestamp":"2020. szeptember. 17. 05:23","title":"Koronavírusos az Edda billentyűse","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"836930b4-5e64-4b2f-9243-b154d3f44b9d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Szuga Josihide Orbán szerint a konzervatív értékek tisztelete iránt is elkötelezett.","shortLead":"Szuga Josihide Orbán szerint a konzervatív értékek tisztelete iránt is elkötelezett.","id":"20200916_orban_viktor_japan_miniszterelnok_szuga_josihide","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=836930b4-5e64-4b2f-9243-b154d3f44b9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22950535-f023-4424-a253-203c0f33649d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200916_orban_viktor_japan_miniszterelnok_szuga_josihide","timestamp":"2020. szeptember. 16. 11:55","title":"Orbán meghívta Magyarországra az új japán miniszterelnököt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]