[{"available":true,"c_guid":"daf36c49-8ab2-4686-b524-7f1b662fa101","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Belgiumban például az elmúlt hét napi átlaga 1071 új fertőzött volt, ami 77 százalékos növekedés két hét alatt.","shortLead":"Belgiumban például az elmúlt hét napi átlaga 1071 új fertőzött volt, ami 77 százalékos növekedés két hét alatt.","id":"20200919_Tobb_europai_orszagban_is_megugrott_a_fertozesszam","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=daf36c49-8ab2-4686-b524-7f1b662fa101&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f557d27-d2fd-4d7f-886a-e89d06f782a5","keywords":null,"link":"/vilag/20200919_Tobb_europai_orszagban_is_megugrott_a_fertozesszam","timestamp":"2020. szeptember. 19. 13:46","title":"Több európai országban is megugrott a fertőzésszám","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"399574b6-7a9d-48a7-a8dd-2cbd0a46064c","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Donald Trump támogatja a kínai tulajdonban lévő TikTok videomegosztó alkalmazás egyesült államokbeli működését ezután is lehetővé tevő elvi megállapodást, amelyet az Oracle és a Walmart amerikai cég kötött meg újabban a kínai tulajdonossal, a Bytedance-szel.","shortLead":"Donald Trump támogatja a kínai tulajdonban lévő TikTok videomegosztó alkalmazás egyesült államokbeli működését ezután...","id":"20200920_Trump_is_aldasat_adta_egyelore_maradhat_a_TikTok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=399574b6-7a9d-48a7-a8dd-2cbd0a46064c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f30e7602-f22c-4a9f-854f-7af3accc2f0d","keywords":null,"link":"/kkv/20200920_Trump_is_aldasat_adta_egyelore_maradhat_a_TikTok","timestamp":"2020. szeptember. 20. 12:15","title":"Trump is áldását adta, egyelőre maradhat a TikTok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eab6da2e-4445-4197-b069-87105aca735a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főorvos a maszkhasználat és a kézfertőtlenítés fontosságára is felhívta a figyelmet. ","shortLead":"A főorvos a maszkhasználat és a kézfertőtlenítés fontosságára is felhívta a figyelmet. ","id":"20200920_Szlavik_Janos_koronavirus_fertozottek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eab6da2e-4445-4197-b069-87105aca735a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d40f1f7-6cea-4156-9a11-68644572d49d","keywords":null,"link":"/itthon/20200920_Szlavik_Janos_koronavirus_fertozottek","timestamp":"2020. szeptember. 20. 19:03","title":"Szlávik János: Ma már szinte mindenkinek a környezetében vannak fertőzöttek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5aae5d90-9039-4be3-be12-6ec86a344502","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kompakt négykerekű időgépre vágyóknak 1,5 millió forintot kell a projektre szánniuk.","shortLead":"A kompakt négykerekű időgépre vágyóknak 1,5 millió forintot kell a projektre szánniuk.","id":"20200917_ot_rendszamos_kispolszkit_kinalnak_eladasra_gyorben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5aae5d90-9039-4be3-be12-6ec86a344502&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52166921-6f43-44b7-95a0-cdcc35490343","keywords":null,"link":"/cegauto/20200917_ot_rendszamos_kispolszkit_kinalnak_eladasra_gyorben","timestamp":"2020. szeptember. 21. 06:41","title":"OT rendszámos Kispolszkit kínálnak eladásra Győrben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab2e9ec7-9ea8-432a-b467-41d7feec3ca0","c_author":"Dobos Emese","category":"gazdasag.zhvg","description":"Annak, aki olyan ruhát akar, ami nem tartalmaz se a környezetre, se az egészségre káros kemikáliát, nem feltétlenül a bio szócskát kell keresnie a címkéken.","shortLead":"Annak, aki olyan ruhát akar, ami nem tartalmaz se a környezetre, se az egészségre káros kemikáliát, nem feltétlenül...","id":"20200919_Mit_is_takar_a_biopamut","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ab2e9ec7-9ea8-432a-b467-41d7feec3ca0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5dd0b182-8da2-4c09-a169-c92915c2edea","keywords":null,"link":"/zhvg/20200919_Mit_is_takar_a_biopamut","timestamp":"2020. szeptember. 19. 20:00","title":"Tényleg minden biopamut, amit ezen a néven adnak el?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d03ef3f9-8777-44b6-a332-fa9f258d053c","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"360","description":"15 évi külföldi modellkarrier után az egészséges fogyásra építette vállalkozását, amely öt év alatt egymilliárdos, franchise-rendszerben működő céggé nőtte ki magát. Portréinterjú Tomán Szabinával.","shortLead":"15 évi külföldi modellkarrier után az egészséges fogyásra építette vállalkozását, amely öt év alatt egymilliárdos...","id":"202037_toman_szabina","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d03ef3f9-8777-44b6-a332-fa9f258d053c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56d914cc-9029-4cf1-9ab5-69fa4517b6be","keywords":null,"link":"/360/202037_toman_szabina","timestamp":"2020. szeptember. 20. 12:00","title":"Tomán Szabina: \"Nem kell bizonygatnom, milyen ügyes lány vagyok.\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f42bc951-a45c-4563-8a17-5c22d8e92287","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Tony Abbott március 21-én utazott Sydney-ből Tokióba, az úthoz kapott beszállókártyáját pedig lefotózta és kitette az Instagramra. Azóta kiderült: nem kellett volna.","shortLead":"Tony Abbott március 21-én utazott Sydney-ből Tokióba, az úthoz kapott beszállókártyáját pedig lefotózta és kitette...","id":"20200921_tony_abbott_beszallokartya_instagram_adatbiztonsag_hacker","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f42bc951-a45c-4563-8a17-5c22d8e92287&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c7f2d75-4bd6-4783-88a8-f23744a4810e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200921_tony_abbott_beszallokartya_instagram_adatbiztonsag_hacker","timestamp":"2020. szeptember. 21. 11:03","title":"Kitett egy fotót Instagramra, 45 perc múlva már el is lopták a volt ausztrál miniszterelnök adatait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efccc73b-4f02-4a58-a46c-fdb56dec0a02","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A helyszínre már kivonultak a tűzoltók.","shortLead":"A helyszínre már kivonultak a tűzoltók.","id":"20200919_szabadsag_hid_tuzolto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=efccc73b-4f02-4a58-a46c-fdb56dec0a02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23d02082-1391-4c4f-aa94-f62fa280a6fa","keywords":null,"link":"/itthon/20200919_szabadsag_hid_tuzolto","timestamp":"2020. szeptember. 19. 21:08","title":"Felmászott egy ember a Szabadság hídra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]