[{"available":true,"c_guid":"3e7e16d6-8a94-48be-a886-5b2ff8a51b3d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egyelőre stabilizálódott az olaj ára, a szénhidrogének iránti kereslet 2022–23-ban érheti el a válság előtti szintet. De az is lehet, hogy a megújuló energiaforrások térnyerése mellett soha többé.

","shortLead":"Egyelőre stabilizálódott az olaj ára, a szénhidrogének iránti kereslet 2022–23-ban érheti el a válság előtti szintet...","id":"20200921_kincskeresok_energiahordozok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3e7e16d6-8a94-48be-a886-5b2ff8a51b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbc5014b-1f9b-4ff6-a36e-8c30f9e47ce3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200921_kincskeresok_energiahordozok","timestamp":"2020. szeptember. 21. 10:40","title":"Könnyen lehet, hogy most kezdődik az olajpiac alkonya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28d9143a-ea4c-4b40-84ab-bdd70e2b128a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Monash Egyetem tudósai olyan eszközt fejlesztettek, amellyel reményeik szerint egy vak ember visszanyerheti a látását. A módszer az Elon Musk-féle Neuralinkhez hasonló, a műszert a koponyába építik.","shortLead":"A Monash Egyetem tudósai olyan eszközt fejlesztettek, amellyel reményeik szerint egy vak ember visszanyerheti...","id":"20200921_ausztral_tudosok_vak_latasserult_bionikus_szem_implantatum_latas_visszanyerese","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=28d9143a-ea4c-4b40-84ab-bdd70e2b128a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"500c3602-27ec-4220-b763-0543194c908b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200921_ausztral_tudosok_vak_latasserult_bionikus_szem_implantatum_latas_visszanyerese","timestamp":"2020. szeptember. 21. 09:34","title":"Ausztrál kutatók megkísérlik visszaadni a látását egy vak embernek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"409f7836-b5d9-46ec-abb0-5519ad30fb53","c_author":"Vándor Éva","category":"elet","description":"Hihetetlenül okos volt, elképesztő, már-már emberfeletti munkabírással. Ráadásul Ruth Bader Ginsburg nemcsak a jogtudomány óriása volt, hanem a mémeké is, amelyek megkérdőjelezhetetlen liberális akcióhőssé tették ezt a nyilvánosság előtt visszafogott, csendes nőt. Az amerikai legfelsőbb bíróság 87 éves korában elhunyt tagja hatalmas űrt hagy maga után. ","shortLead":"Hihetetlenül okos volt, elképesztő, már-már emberfeletti munkabírással. Ráadásul Ruth Bader Ginsburg nemcsak...","id":"20200921_ruth_bader_ginsburg_nekrolog","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=409f7836-b5d9-46ec-abb0-5519ad30fb53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e0411ba-a065-445c-808a-b18b213f89d3","keywords":null,"link":"/elet/20200921_ruth_bader_ginsburg_nekrolog","timestamp":"2020. szeptember. 21. 20:00","title":"Mitől volt óriás Ruth Bader Ginsburg?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3cdec401-7010-492b-b904-489fa390685d","c_author":"Docler Holding","category":"brandcontent","description":"Az olimpiák története egészen régre nyúlik vissza, és az ókori görögök óta tucatnyi új sportág lett olimpiai szám, ugyanúgy ahogy rengeteg került a feledés homályába. Tudta, hogy valaha olimpiai szám volt a kötélhúzás? Vagy a lovaspóló? És a görhoki? Miközben a tradicionális sportágak egyre jobban tűnnek el, számos új és menő sport került az olimpia érdeklődésének homlokterébe. A következő ötkarikás játékokon már hivatalos szám lesz többek között a baseball, a szörf, a karate és a gördeszkázás is, de komoly esélye lehet a magyar szabadalomnak, a teqballnak is arra, hogy egyszer bekerüljön.","shortLead":"Az olimpiák története egészen régre nyúlik vissza, és az ókori görögök óta tucatnyi új sportág lett olimpiai szám...","id":"20200814_Teqball_karate_vagy_gordeszkazas__Vajon_mi_lesz_a_kovetkezo_olimpiai_sportag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3cdec401-7010-492b-b904-489fa390685d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce81a3d7-ada2-4447-a669-53ec848889f2","keywords":null,"link":"/brandcontent/20200814_Teqball_karate_vagy_gordeszkazas__Vajon_mi_lesz_a_kovetkezo_olimpiai_sportag","timestamp":"2020. szeptember. 21. 13:30","title":"Gördeszkázás mint olimpiai sportág? - Mire számíthatunk még 2021-ben Tokióban? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ba6ed9d-0553-4bb1-98e0-cd56de6a27c2","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Három miskolci vízilabdázó is koronavírusos.","shortLead":"Három miskolci vízilabdázó is koronavírusos.","id":"20200921_miskolc_vizilabda_karanten_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5ba6ed9d-0553-4bb1-98e0-cd56de6a27c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fecc9e45-3bc6-44a9-a5ac-908e6f4bfb5b","keywords":null,"link":"/sport/20200921_miskolc_vizilabda_karanten_koronavirus","timestamp":"2020. szeptember. 21. 16:31","title":"Karanténba vonult a miskolci férfi-vízilabdacsapat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4acfe2f-f6e7-49d3-b15d-d5ffc2bb4559","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20200922_Marabu_Feknyuz_Uldozott_keresztenyek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c4acfe2f-f6e7-49d3-b15d-d5ffc2bb4559&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebdde1f2-0e03-4f08-adb2-1bb8581236de","keywords":null,"link":"/itthon/20200922_Marabu_Feknyuz_Uldozott_keresztenyek","timestamp":"2020. szeptember. 22. 17:59","title":"Marabu Féknyúz: Mielőtt rámuszítaná az oroszlánokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5df1e223-b01e-40de-95e7-230858ff58a2","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"Nagyszabású akció zajlik a megmentésükre, de 90 már elpusztult közülük.","shortLead":"Nagyszabású akció zajlik a megmentésükre, de 90 már elpusztult közülük.","id":"20200922_Elpusztult_a_tasman_partoknal_csapdaba_esett_gombolyufeju_delfinek_egyharmada","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5df1e223-b01e-40de-95e7-230858ff58a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fd1bb63-9e7c-4f63-9997-a61de423aa1a","keywords":null,"link":"/zhvg/20200922_Elpusztult_a_tasman_partoknal_csapdaba_esett_gombolyufeju_delfinek_egyharmada","timestamp":"2020. szeptember. 22. 11:23","title":"Elpusztult a csapdába esett delfinek harmada a tasmán partoknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e301544c-6715-4176-a005-ea3159282549","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az végül nem derült ki, hogy működött-e a lámpa. ","shortLead":"Az végül nem derült ki, hogy működött-e a lámpa. ","id":"20200921_Benzinkutnak_hajtott_egy_no_miutan_ki_akartak_probalni_a_megjavitott_feklampat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e301544c-6715-4176-a005-ea3159282549&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e59b875-498a-466f-b522-0646879b2846","keywords":null,"link":"/cegauto/20200921_Benzinkutnak_hajtott_egy_no_miutan_ki_akartak_probalni_a_megjavitott_feklampat","timestamp":"2020. szeptember. 21. 08:45","title":"Benzinkútnak hajtott egy nő, miután ki akarták próbálni a megjavított féklámpát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]