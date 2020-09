Panaszkodnak a Microsoft fórumán a felhasználók, hogy a Safari 14 frissítés után a MacOS Catalina rendszer alatt futó MS Edge böngésző összeomlik. Amikor a felhasználók egy új fület, a Beállításokat vagy egy Edge belső oldalt nyitnának meg, a böngésző és a kiterjesztések összeomlanak, és megjelenik a hibaüzenet: „The page is having a problem. Try coming back to it later, azaz „Az oldalnak problémája van. Próbáljon meg később visszatérni". A hibakód: 6-ra hivatkozó oldal azt javasolja, hogy a felhasználó nyisson meg egy új lapot, vagy frissítse az oldalt a probléma megoldásához. Az érintett felhasználók szerint az Edge újratelepítése után is fennáll a probléma.

A Microsoft is reagált a gondra, jelezte, hogy dolgozik a javításon. Addig is azt javasolja az érintetteknek, hogy indítsák újra Mac számítógépüket. Bár az újraindítás valóban visszaállíthatja a dolgokat a normális helyzetbe, a probléma azonban, egyértelmű ok nélkül, akár később is megjelenhet.

Are you a Mac user and seeing the error in the image below (Error 6) when trying to use Microsoft Edge? The team is working on it! A reboot of your Mac may fix the issue, however we'll provide updates here as we have them. Thanks for your patience! pic.twitter.com/ctcNv2ovi9 — Microsoft Edge Dev (@MSEdgeDev) September 17, 2020

Az EdgeHTML-ről a Chromium motorra való áttérés lehetővé tette a Microsoft számára, hogy a Microsoft Edge platformokon átívelő böngészővé váljon, így jelenleg az alkalmazás elérhető Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10 és macOS rendszereken. A vállalat egy Linux verzión is dolgozik, bár a végleges verzió megjelenéséről még nincsenek konkrét információk.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló dolgokról, lájkolja a HVG Tech rovatának Facebook-oldalát.