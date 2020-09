Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b4711358-c814-4ba4-acb5-352584285945","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A legnagyobb magyar újságírószervezet figyelmét sem kerülte el a külügyminisztérium adatgyűjtése. A MÚOSZ elnökét a rendszerváltás előtti időkre emlékezteti a tárca gyakorlata.","shortLead":"A legnagyobb magyar újságírószervezet figyelmét sem kerülte el a külügyminisztérium adatgyűjtése. A MÚOSZ elnökét...","id":"20200922_szijjarto_muosz_ujsagirok_listazasa_nyilt_level","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b4711358-c814-4ba4-acb5-352584285945&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"671511ee-00c9-4fe1-b933-069a24954ee5","keywords":null,"link":"/itthon/20200922_szijjarto_muosz_ujsagirok_listazasa_nyilt_level","timestamp":"2020. szeptember. 22. 15:56","title":"Szijjártótól vár válaszokat az utazó újságírók listázása miatt a MÚOSZ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3f75f12-f324-4b48-a79b-654deeb61cfc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft legújabb vállalása szerint tíz éven belül vízpozitívvá válik. Számos lépést tesz ennek érdekében. ","shortLead":"A Microsoft legújabb vállalása szerint tíz éven belül vízpozitívvá válik. Számos lépést tesz ennek érdekében. ","id":"20200922_microsoft_kornyezetvedelem_vizkeszlet_vizpozitiv","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d3f75f12-f324-4b48-a79b-654deeb61cfc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72269ac2-781f-4371-ac68-8831750cddd3","keywords":null,"link":"/tudomany/20200922_microsoft_kornyezetvedelem_vizkeszlet_vizpozitiv","timestamp":"2020. szeptember. 22. 17:03","title":"2030-ra több vizet adna vissza a Microsoft a természetnek, mint amennyit elhasznál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93174b8f-25bc-4058-a970-7826eed546d9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A szolgáltató már kábelt is cserélt a walesi Aberhosan nevű faluban, de az internetszolgáltatás továbbra is akadozott. Végül egy spektrumanalizátorral derítették ki, miért.","shortLead":"A szolgáltató már kábelt is cserélt a walesi Aberhosan nevű faluban, de az internetszolgáltatás továbbra is akadozott...","id":"20200922_savszelesseg_internet_televizio_szolgaltatas_kimaradasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=93174b8f-25bc-4058-a970-7826eed546d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6dcae8e6-9688-4c00-be61-76cdc3b360e7","keywords":null,"link":"/tudomany/20200922_savszelesseg_internet_televizio_szolgaltatas_kimaradasa","timestamp":"2020. szeptember. 22. 16:03","title":"Bekapcsolták a régi tévét, az egész faluban elment az internet – 18 hónapon át","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e414379c-2dde-4b8f-aea8-3fd96eee94c5","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Blokk nélkül is visszaadja az Auchan a saját márkás csirkemellet, arra kérik a vásárlókat, hogy mindenki vigye vissza, aki abból vásárolt.","shortLead":"Blokk nélkül is visszaadja az Auchan a saját márkás csirkemellet, arra kérik a vásárlókat, hogy mindenki vigye vissza...","id":"20200921_Auchan_szalmonella_csirke_visszahivas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e414379c-2dde-4b8f-aea8-3fd96eee94c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39d9a086-4e16-4efe-a2b5-2c3c85775c50","keywords":null,"link":"/kkv/20200921_Auchan_szalmonella_csirke_visszahivas","timestamp":"2020. szeptember. 21. 15:38","title":"Csirkemellet hív vissza az Auchan, mert szalmonellát találtak a töltelékben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a59ba505-035b-40e5-a1df-16e69a6f0cb2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ferihegyig elfértek két buszban.","shortLead":"Ferihegyig elfértek két buszban.","id":"20200923_ferencvaros_molde_playoff_utazas_boeing_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a59ba505-035b-40e5-a1df-16e69a6f0cb2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3125d04-193c-47c3-b1bd-348b9a9e07b5","keywords":null,"link":"/elet/20200923_ferencvaros_molde_playoff_utazas_boeing_koronavirus","timestamp":"2020. szeptember. 23. 11:25","title":"Két 189 üléses Boeinggel repült a Fradi a BL-playoffra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abb3528e-bb04-400b-b03a-6f0c59e054d6","c_author":"HVG","category":"360","description":"Fellegi Tamás korábbi miniszter társaival új céget alapított egy badacsonytomaji beruházás szervezésére.","shortLead":"Fellegi Tamás korábbi miniszter társaival új céget alapított egy badacsonytomaji beruházás szervezésére.","id":"202038_badacsony_heritage_company_fellegiek_epitkeznek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=abb3528e-bb04-400b-b03a-6f0c59e054d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79fee663-34b8-4ec8-86c4-dd4cd2db3366","keywords":null,"link":"/360/202038_badacsony_heritage_company_fellegiek_epitkeznek","timestamp":"2020. szeptember. 22. 10:00","title":"Orbán Viktor volt tanára építési projektbe vág a Balatonnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2553090-ee27-4d7b-be7d-5c2560a82d90","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Közel 13 tonna húskészítményt foglalt le a hatóság egy Csongrád-Csanád megyei üzemben.\r

","shortLead":"Közel 13 tonna húskészítményt foglalt le a hatóság egy Csongrád-Csanád megyei üzemben.\r

","id":"20200922_nebih_ellenorzes_husuzem_lefoglalas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d2553090-ee27-4d7b-be7d-5c2560a82d90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05db0727-3ff9-4be3-b2d0-3c195edb7ad0","keywords":null,"link":"/kkv/20200922_nebih_ellenorzes_husuzem_lefoglalas","timestamp":"2020. szeptember. 22. 11:05","title":"Elmegy a kedve a húsevéstől, ha meglátja a Nébih legutóbbi fogását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4474b49-3668-4fba-bece-6fca7e352e2e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hétfőn lépett hatályba a korábbinál szigorúbb szabályozás a maszkviseléssel kapcsolatban, körbenéztünk a tömegközlekedési eszközökön, a megállókban és a plázákban, hogy betartják-e az emberek az előírásokat. A válasz röviden: nem igazán. ","shortLead":"Hétfőn lépett hatályba a korábbinál szigorúbb szabályozás a maszkviseléssel kapcsolatban, körbenéztünk...","id":"20200922_maszk_koronavirus_rendorseg_kereskedelem_bkk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f4474b49-3668-4fba-bece-6fca7e352e2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4868df4b-5e06-42aa-ad9b-6716b1197399","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200922_maszk_koronavirus_rendorseg_kereskedelem_bkk","timestamp":"2020. szeptember. 22. 06:30","title":"A buszsofőrök tehetetlenek a maszkot nem viselőkkel szemben, a boltosok megkönnyebbültek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]