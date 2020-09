Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5087c866-350b-40cd-9996-b3709acb85e7","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A Fradinak jelenleg hat fertőzött játékosa van.","shortLead":"A Fradinak jelenleg hat fertőzött játékosa van.","id":"20200922_Ferencvaros_Metz_BL_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5087c866-350b-40cd-9996-b3709acb85e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2918760d-6de2-4592-8d83-befa4d6a6e47","keywords":null,"link":"/sport/20200922_Ferencvaros_Metz_BL_koronavirus","timestamp":"2020. szeptember. 22. 19:19","title":"Elhalasztják a Ferencváros Metz elleni BL-meccsét koronavírus fertőzések miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0eb3f5af-acda-4e05-b267-99a1efdb4475","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két év próbára bocsátották a gondatlan íjászt, aki túl messziről lőtt a céltáblára. ","shortLead":"Két év próbára bocsátották a gondatlan íjászt, aki túl messziről lőtt a céltáblára. A végzés jogerős.","id":"20200922_lovasijasz_itelet_probaido","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0eb3f5af-acda-4e05-b267-99a1efdb4475&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49866f69-c5d4-4650-9020-78c8ce818df5","keywords":null,"link":"/itthon/20200922_lovasijasz_itelet_probaido","timestamp":"2020. szeptember. 22. 12:53","title":"Elítélték a lovasíjászt, aki hasba lőtt egy nézőt egy bemutatón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b01eec67-2744-4edb-a0e2-13ba6e2db988","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A vád szerint a városban élő kínaiakról jelentett a férfi, aki egyébként tartalékos katona is.","shortLead":"A vád szerint a városban élő kínaiakról jelentett a férfi, aki egyébként tartalékos katona is.","id":"20200922_new_york_kina_kemkedes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b01eec67-2744-4edb-a0e2-13ba6e2db988&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4762fef6-8558-4ded-bb70-599476ce0b5a","keywords":null,"link":"/vilag/20200922_new_york_kina_kemkedes","timestamp":"2020. szeptember. 22. 07:46","title":"Kínának kémkedő rendőrt vehettek őrizetbe New Yorkban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b3dcde9-1c42-4b71-b745-f8bb19de85fa","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az újdonság 412 lóerővel erősebb az alap Cayenne Turbónál.","shortLead":"Az újdonság 412 lóerővel erősebb az alap Cayenne Turbónál.","id":"20200922_962_loero_talan_mar_eleg_lesz_a_porsche_cayenneben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2b3dcde9-1c42-4b71-b745-f8bb19de85fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66d39bd6-3951-4460-a65d-6fc5057423d4","keywords":null,"link":"/cegauto/20200922_962_loero_talan_mar_eleg_lesz_a_porsche_cayenneben","timestamp":"2020. szeptember. 22. 06:41","title":"962 lóerő talán már elég lesz a Porsche Cayenne-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d132f8ef-cd23-441f-a118-f5eafe29300d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elhunyt egy 37 éves beteg is. Elhunyt egy 37 éves beteg is. Több mint 4500-an felgyógyultak már a betegségből.","id":"20200922_koronavirus_jarvany_fertozes_halalos_aldozatok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d132f8ef-cd23-441f-a118-f5eafe29300d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f47fc01-5e15-4b1c-8d99-b59fe4640fc3","keywords":null,"link":"/itthon/20200922_koronavirus_jarvany_fertozes_halalos_aldozatok","timestamp":"2020. szeptember. 22. 09:42","title":"Meghalt nyolc koronavírusos beteg, 20 ezerhez közelít regisztrált fertőzöttek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0af789c3-8b2b-4cab-a031-ba3348c4bbb4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sokáig tudomásul kellett venni, hogy – tetszik vagy sem – a Safari az iPhone-ok alapértelmezett böngészője. Az iOS 14-gyel azonban ez megváltozott. ","shortLead":"Sokáig tudomásul kellett venni, hogy – tetszik vagy sem – a Safari az iPhone-ok alapértelmezett böngészője. Az iOS...","id":"20200922_ios14_alapertelmezett_bongeszo_safari_chrome_edge_firefox_duckduckgo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0af789c3-8b2b-4cab-a031-ba3348c4bbb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a317c70-b1e3-4c00-b8a6-cc23dcd9c031","keywords":null,"link":"/tudomany/20200922_ios14_alapertelmezett_bongeszo_safari_chrome_edge_firefox_duckduckgo","timestamp":"2020. szeptember. 22. 11:03","title":"Kedveli a windowsos böngészőjét? Az iPhone-ján is beállíthatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"409f7836-b5d9-46ec-abb0-5519ad30fb53","c_author":"Vándor Éva","category":"elet","description":"Hihetetlenül okos volt, elképesztő, már-már emberfeletti munkabírással. Ráadásul Ruth Bader Ginsburg nemcsak a jogtudomány óriása volt, hanem a mémeké is, amelyek megkérdőjelezhetetlen liberális akcióhőssé tették ezt a nyilvánosság előtt visszafogott, csendes nőt. Az amerikai legfelsőbb bíróság 87 éves korában elhunyt tagja hatalmas űrt hagy maga után. ","shortLead":"Hihetetlenül okos volt, elképesztő, már-már emberfeletti munkabírással. Ráadásul Ruth Bader Ginsburg nemcsak...","id":"20200921_ruth_bader_ginsburg_nekrolog","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=409f7836-b5d9-46ec-abb0-5519ad30fb53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e0411ba-a065-445c-808a-b18b213f89d3","keywords":null,"link":"/elet/20200921_ruth_bader_ginsburg_nekrolog","timestamp":"2020. szeptember. 21. 20:00","title":"Mitől volt óriás Ruth Bader Ginsburg?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c22d1ca9-0095-4e35-b852-96dab52f9f44","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A regnáló elnök szerint a demokrata jelölt elárulta az amerikaiakat. Ohióban, illetve Wisconsinban tartottak kampányrendezvényt az elnökaspiránsok.","shortLead":"A regnáló elnök szerint a demokrata jelölt elárulta az amerikaiakat. Ohióban, illetve Wisconsinban tartottak...","id":"20200922_Biden_Trump_eleteket_menthetett_volna_meg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c22d1ca9-0095-4e35-b852-96dab52f9f44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7258599a-0b41-40f4-9659-e1b17f260046","keywords":null,"link":"/vilag/20200922_Biden_Trump_eleteket_menthetett_volna_meg","timestamp":"2020. szeptember. 22. 05:55","title":"Biden: Trump életeket menthetett volna meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]