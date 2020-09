Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"41d4daf7-d836-4950-bda6-23ea73bf163a","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A miniszterelnök határon túli focilerakatáról ír az osztrák napilap.","shortLead":"A miniszterelnök határon túli focilerakatáról ír az osztrák napilap.","id":"20200924_Die_Presse_Orban_Viktor_propaganda_eszkoznek_tekinti_a_labdarugast","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=41d4daf7-d836-4950-bda6-23ea73bf163a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ebd68b4-43e6-47d1-92b7-a94dc2672a23","keywords":null,"link":"/360/20200924_Die_Presse_Orban_Viktor_propaganda_eszkoznek_tekinti_a_labdarugast","timestamp":"2020. szeptember. 24. 07:27","title":"Die Presse: Orbán Viktor propagandaeszköznek tekinti a labdarúgást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73b6e42f-2904-42d6-888d-951eba3aa614","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Két párizsi lakástulajdonos támadta meg a francia szabályozást, ami alapján megbírságolták őket. A párizsi polgármester szerint fordulópont történt az Európai Bíróságon.","shortLead":"Két párizsi lakástulajdonos támadta meg a francia szabályozást, ami alapján megbírságolták őket. A párizsi polgármester...","id":"20200922_airbnb_europai_birosag_gyoztek_a_varosok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=73b6e42f-2904-42d6-888d-951eba3aa614&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc59c3f1-d89a-4938-904e-a9c9bba00724","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200922_airbnb_europai_birosag_gyoztek_a_varosok","timestamp":"2020. szeptember. 22. 17:48","title":"Fontos győzelmet arattak az Airbnb megregulázását szorgalmazók az Európai Bíróságon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6c62aa4-eb2a-442a-adbb-329447e35d70","c_author":"Róth Elza","category":"360","description":"Az, ami történik, minden látszat ellenére a legkevésbé sem a Közel-Kelet tartós békéjét ígéri. Viszont Izrael és Magyarország helyzetében számtalan hasonlóság van. Vélemény.","shortLead":"Az, ami történik, minden látszat ellenére a legkevésbé sem a Közel-Kelet tartós békéjét ígéri. Viszont Izrael és...","id":"20200923_Mi_es_a_zsidok_allama_mit_tanit_nekunk_miben_hasonlit_rank_az_uj_KozelKelet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f6c62aa4-eb2a-442a-adbb-329447e35d70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6455c43-9356-4495-a170-c38bb4f2145e","keywords":null,"link":"/360/20200923_Mi_es_a_zsidok_allama_mit_tanit_nekunk_miben_hasonlit_rank_az_uj_KozelKelet","timestamp":"2020. szeptember. 23. 14:35","title":"Mi és a zsidók állama: mit tanít nekünk, miben hasonlít ránk „az új Közel-Kelet”?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"380211e0-73a3-480c-b763-383a855d64dd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Együtt volt elnöke azután írta ezt, hogy kiderült: a kormány megvonja a többlettámogatást az Iványi Gábor vezette Magyar Evangéliumi Testvérközösség iskoláitól. ","shortLead":"Az Együtt volt elnöke azután írta ezt, hogy kiderült: a kormány megvonja a többlettámogatást az Iványi Gábor vezette...","id":"20200923_juhasz_peter_egyutt_orban_viktor_ivanyi_gabor_magyar_evangeliumi_testverkozosseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=380211e0-73a3-480c-b763-383a855d64dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5739504c-af30-4585-8bfa-5c38da0de9ac","keywords":null,"link":"/itthon/20200923_juhasz_peter_egyutt_orban_viktor_ivanyi_gabor_magyar_evangeliumi_testverkozosseg","timestamp":"2020. szeptember. 23. 07:27","title":"Juhász Péter szerint Orbán Viktor pszichopata, és végérvényesen fasisztává vált","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88a4985d-e642-4150-b87c-d5717c850a6d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az igazolt aktív fertőzöttek száma meghaladta a 15 ezret.","shortLead":"Az igazolt aktív fertőzöttek száma meghaladta a 15 ezret.","id":"20200923_koronavirus_jarvany_fertozes_halalos_aldozatok_statisztika","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=88a4985d-e642-4150-b87c-d5717c850a6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bff374a-da62-4b2a-b642-6f37205ae268","keywords":null,"link":"/itthon/20200923_koronavirus_jarvany_fertozes_halalos_aldozatok_statisztika","timestamp":"2020. szeptember. 23. 09:23","title":"Koronavírus: újabb nyolc elhunyt, 951 fertőzött ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58715ffb-d838-4bdd-9edc-49ca2c4a6c7b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Partnerek is lennének benne, és ötleteik is vannak, hogyan valósítsa meg a miniszterelnök, amit ígért. Kezdetnek például az orvosok kaphatnának magasabb órabért a gyorséttermi dolgozóknál.","shortLead":"Partnerek is lennének benne, és ötleteik is vannak, hogyan valósítsa meg a miniszterelnök, amit ígért. Kezdetnek...","id":"20200922_magyar_orvosi_kamara_orban_viktor_orvosok_berrendezese_egeszsegugyi_reform","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=58715ffb-d838-4bdd-9edc-49ca2c4a6c7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e99d03ca-72ee-43f4-a60d-cd560b76a36f","keywords":null,"link":"/itthon/20200922_magyar_orvosi_kamara_orban_viktor_orvosok_berrendezese_egeszsegugyi_reform","timestamp":"2020. szeptember. 22. 19:11","title":"Alig várja az orvosi kamara, hogy Orbán beteljesítse a kiáltványában írt ígéretet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"058d0fa4-01b6-42d4-83f8-ea5a9f6b7231","c_author":"HVG Konferencia","category":"brandchannel","description":"Az elmúlt fél évben az is meggyőződhetett arról, hogy a technológia és az ahhoz való alkalmazkodásunk szintje lehetővé tette a teljesen helyfüggetlen munkavégzést, aki februárban még e-maileket nyomtatott ki és nem tudta elképzelni az életét napindító meeting nélkül: természetesen élőben. ","shortLead":"Az elmúlt fél évben az is meggyőződhetett arról, hogy a technológia és az ahhoz való alkalmazkodásunk szintje lehetővé...","id":"20200922_Kaland_jatek__kockazat_nelkul_Hogy_nez_ki_egy_ekereskedelmi_vallalkozas_2020ban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=058d0fa4-01b6-42d4-83f8-ea5a9f6b7231&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94c680ce-b05b-46c2-90aa-0f70e54639c3","keywords":null,"link":"/brandchannel/20200922_Kaland_jatek__kockazat_nelkul_Hogy_nez_ki_egy_ekereskedelmi_vallalkozas_2020ban","timestamp":"2020. szeptember. 22. 12:35","title":"Kaland, játék - kockázat nélkül: Hogy néz ki egy e-kereskedelmi vállalkozás 2020-ban?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"HVG Szemináriumok & Konferenciák","c_partnerlogo":"927cfc1c-8bf2-4cd3-8642-3d52d05d0bdd","c_partnertag":"HVG konferencia"},{"available":true,"c_guid":"7f57f242-b4ed-4834-ba8c-d3b46da5eb61","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Mesterséges intelligencia segítségével küzd az antiszemitizmus online terjedése ellen egy nemzetközi kutatócsoport.","shortLead":"Mesterséges intelligencia segítségével küzd az antiszemitizmus online terjedése ellen egy nemzetközi kutatócsoport.","id":"20200923_antiszemitizmus_mesterseges_intelligencia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7f57f242-b4ed-4834-ba8c-d3b46da5eb61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"811eb2b8-1e13-49ee-8f10-51392e7b5907","keywords":null,"link":"/tudomany/20200923_antiszemitizmus_mesterseges_intelligencia","timestamp":"2020. szeptember. 23. 07:03","title":"Bevetik az antiszemitizmus ellen a mesterséges intelligenciát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]