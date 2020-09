Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1891eaa6-f12d-49b8-a3f5-bd7e2c0d1b8e","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Noha egyes, a miniszterelnök által is említett becslések szerint akár egyidejűleg 200 ezer koronavírus-fertőzöttel is számolhatunk, az már most minden ponton látszik, hogy az egészségügyi kapacitás mennyire véges. A hozzánk eljutott történetek alapján a járványügy helyenként elég nagy csúszásban van, a tesztek késnek, és arról sincs szó már régen, hogy rendőrök az összes karanténost ellenőrizgetik. Müller Cecília pár napja enyhített a rendszerre nehezedő nyomáson. Megnéztük, mit hoz az új eljárásrend.","shortLead":"Noha egyes, a miniszterelnök által is említett becslések szerint akár egyidejűleg 200 ezer koronavírus-fertőzöttel is...","id":"20200924_eljarasrend_koronavirus_haziorvos_beteg_fertozott_kontakt_karanten","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1891eaa6-f12d-49b8-a3f5-bd7e2c0d1b8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4462b894-da41-4d25-a72e-248f40407f6b","keywords":null,"link":"/itthon/20200924_eljarasrend_koronavirus_haziorvos_beteg_fertozott_kontakt_karanten","timestamp":"2020. szeptember. 24. 06:30","title":"200 ezer fertőzött? A mostani 15 ezerrel is alig bír lépést tartani az egészségügyi rendszer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3ff7e9f-155f-44ce-8a2f-e085ec3dc5e0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A 25 éves modell és a babája is jól vannak. ","shortLead":"A 25 éves modell és a babája is jól vannak. ","id":"20200924_Megszuletett_a_szupermodell_Gigi_Hadid_gyereke","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a3ff7e9f-155f-44ce-8a2f-e085ec3dc5e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d66d1728-f9d7-4845-9985-e28a6bd1141a","keywords":null,"link":"/elet/20200924_Megszuletett_a_szupermodell_Gigi_Hadid_gyereke","timestamp":"2020. szeptember. 24. 09:58","title":"Megszületett a szupermodell Gigi Hadid gyereke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21e4ff01-d3d4-4c36-9a82-85bc6a5945b1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Türelemmel és méltósággal viselt betegség után életének 83. évében elhunyt Verebély Iván – tudatta a Centrál Színház.","shortLead":"Türelemmel és méltósággal viselt betegség után életének 83. évében elhunyt Verebély Iván – tudatta a Centrál Színház.","id":"20200923_Meghalt_Verebely_Ivan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=21e4ff01-d3d4-4c36-9a82-85bc6a5945b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b7cb5b4-fcde-42de-b314-ed040a7c3b3a","keywords":null,"link":"/elet/20200923_Meghalt_Verebely_Ivan","timestamp":"2020. szeptember. 23. 14:01","title":"Meghalt Verebély Iván","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c90ec74-969f-47ea-a0ae-96543db1c431","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 620 lóerős újdonságból alig néhány tucat példány készül.","shortLead":"A 620 lóerős újdonságból alig néhány tucat példány készül.","id":"20200923_zold_pokol_limitalt_szerias_uj_audi_r8","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9c90ec74-969f-47ea-a0ae-96543db1c431&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10e7653b-a616-4f9b-9c7d-00b98fe9c123","keywords":null,"link":"/cegauto/20200923_zold_pokol_limitalt_szerias_uj_audi_r8","timestamp":"2020. szeptember. 23. 11:21","title":"Zöld pokol: limitált szériás új Audi R8 érkezett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1114d0e-6de8-431f-af8a-5ad03972a091","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Négy év múlva újra amerikai űrhajós léphet a Hold felszínére, de ehhez feszített tempót kell tartaniuk a NASA mérnökeinek. Az űrügynökség most elárulta, melyek lesznek a kulcsmomentumok a programban.","shortLead":"Négy év múlva újra amerikai űrhajós léphet a Hold felszínére, de ehhez feszített tempót kell tartaniuk a NASA...","id":"20200923_nasa_artemis_program_hold_urhajo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b1114d0e-6de8-431f-af8a-5ad03972a091&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d489fb3-a809-49e1-86b9-02e03be90409","keywords":null,"link":"/tudomany/20200923_nasa_artemis_program_hold_urhajo","timestamp":"2020. szeptember. 23. 16:03","title":"Hogyan jut ember a Holdra 2024-ben? Megjött a NASA válasza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"059ea1e4-b11d-4c5f-8b13-bb8517ffd6b7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A koronavírus terjedése miatt Ausztriát is rizikós országnak ítélte meg Krajčí.","shortLead":"A koronavírus terjedése miatt Ausztriát is rizikós országnak ítélte meg Krajčí.","id":"20200923_Kockazatos_besorolasu_Magyarorszag_Szlovakia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=059ea1e4-b11d-4c5f-8b13-bb8517ffd6b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4532d7b-15ae-47e3-b1ed-80794a6ed523","keywords":null,"link":"/vilag/20200923_Kockazatos_besorolasu_Magyarorszag_Szlovakia","timestamp":"2020. szeptember. 23. 17:08","title":"Kockázatos besorolású országnak minősítené Magyarországot a szlovák egészségügyi miniszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a1983e3-e92b-4c95-af14-102f2e1ecdc2","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Kétóránként kérnek 10 percet, hogy maszkot tudjanak cserélni.","shortLead":"Kétóránként kérnek 10 percet, hogy maszkot tudjanak cserélni.","id":"20200923_maszk_kereskedelem_kasz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9a1983e3-e92b-4c95-af14-102f2e1ecdc2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"049297a2-d3f2-4995-b4ea-bda066c0dff7","keywords":null,"link":"/kkv/20200923_maszk_kereskedelem_kasz","timestamp":"2020. szeptember. 23. 13:02","title":"Tíz perc szünetet akarnak a maszkban dolgozó kereskedők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59943c85-37a0-418f-b3c6-4344f2c0df87","c_author":"T.S.","category":"elet","description":"Ma még luxusban él, csodájára járnak, de a húsára már sokan ácsingóznak. Potxolo sorsa előbb-utóbb beteljesedik.","shortLead":"Ma még luxusban él, csodájára járnak, de a húsára már sokan ácsingóznak. Potxolo sorsa előbb-utóbb beteljesedik.","id":"20200924_Egy_ettereme_a_vilag_legnagyobb_okre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=59943c85-37a0-418f-b3c6-4344f2c0df87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b7cb50f-5a5a-4663-928d-8af52a29324e","keywords":null,"link":"/elet/20200924_Egy_ettereme_a_vilag_legnagyobb_okre","timestamp":"2020. szeptember. 24. 10:38","title":"Egy étteremé a világ legnagyobb ökre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]