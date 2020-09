Videó: 26 000 fényévre néztek el a NASA tudósai, most meghallgathatja, mit láttak

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5580eb15-4bf3-443c-8100-540dd9a3d519","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A brüsszeli lap hosszú címlapsztoriban elemzi a magyar kormány és az Európai Unió viszonyát, amit leginkább az Európai Néppárt segít elsimítani. A cikkben megszólaló Rui Tavares Frankensteinhez hasonlítja a magyar kormány módszereit, egykori résztvevők pedig arról beszélnek, hogy Jean-Claude Juncker idejében hatalmas viták voltak a Fideszről a Néppárt vezetői között. ","shortLead":"A brüsszeli lap hosszú címlapsztoriban elemzi a magyar kormány és az Európai Unió viszonyát, amit leginkább az Európai...","id":"20200924_Politico_Orban_Viktor_Europai_Unio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5580eb15-4bf3-443c-8100-540dd9a3d519&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"faf33569-9a0e-4604-814f-795606bbba48","keywords":null,"link":"/itthon/20200924_Politico_Orban_Viktor_Europai_Unio","timestamp":"2020. szeptember. 24. 12:10","title":"Politico: Így szakította szét Orbán Viktor az Európai Uniót és így úszta meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e9d7065-d4b3-4e12-a644-5855eeac9ba0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A filmsztár állítólag a határzár miatt nem tudja elhagyni az országot.","shortLead":"A filmsztár állítólag a határzár miatt nem tudja elhagyni az országot.","id":"20200922_pedro_pascal_parlament","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4e9d7065-d4b3-4e12-a644-5855eeac9ba0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56718db2-5ebc-4fd0-9f4b-eee0cb28417e","keywords":null,"link":"/elet/20200922_pedro_pascal_parlament","timestamp":"2020. szeptember. 22. 18:05","title":"A Parlamentnél fotózták le Pedro Pascalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c558e106-3392-4a1c-aafa-1f45ce2a6dae","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A főpolgármester közlekedési kérdésekben döntő szóval bíró kabinetfőnöke a Rákóczi út átalakításáról, a budapesti parkolásról és egy pesti fonódó villamoshálózatról is nyilatkozott.","shortLead":"A főpolgármester közlekedési kérdésekben döntő szóval bíró kabinetfőnöke a Rákóczi út átalakításáról, a budapesti...","id":"20200922_balogh_samu_interju_budapest_kozlekedes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c558e106-3392-4a1c-aafa-1f45ce2a6dae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f7bd0ba-e909-4b73-beb8-5d5b68a0912f","keywords":null,"link":"/cegauto/20200922_balogh_samu_interju_budapest_kozlekedes","timestamp":"2020. szeptember. 22. 16:09","title":"Balogh Samu: A Nagykörút komplex felújítását még ebben a ciklusban meg lehet csinálni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a57b6d0-56fd-4534-aabf-700802e58a0e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A feltöltőkártyás lét kiszámíthatósága és a nagyobb kommunikációs szabadság ötvözését ígéri előrefizetős portfóliójának megújításával a Vodafone. 500 GB-nyi mobilinternetet és korlátlan telefonálást is kérhetnek a felhasználók – közölte a vállalat.","shortLead":"A feltöltőkártyás lét kiszámíthatósága és a nagyobb kommunikációs szabadság ötvözését ígéri előrefizetős portfóliójának...","id":"20200923_vodafone_tuti_net_adatcsomag_opciok_500_gb_mobilinet_korlatlan_beszelgetes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0a57b6d0-56fd-4534-aabf-700802e58a0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd2c6316-475c-48aa-833d-70118f1ad11c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200923_vodafone_tuti_net_adatcsomag_opciok_500_gb_mobilinet_korlatlan_beszelgetes","timestamp":"2020. szeptember. 23. 19:33","title":"500 GB mobilnetet és korlátlan beszélgetést is kérhetnek a Vodafone-tól a kártyások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"557969a6-031d-4072-bbf7-02335771a7dd","c_author":"Pálmai Erika","category":"360","description":"Már miniszterként kivívta volt és jelenlegi gyülekezete jóindulatát a most püspökségre készülő Balog Zoltán: református temploma orgonájára a tárcája alá tartozó Erzsébet-utalványos cég 120 millió forintot adott.\r

","shortLead":"Már miniszterként kivívta volt és jelenlegi gyülekezete jóindulatát a most püspökségre készülő Balog Zoltán: református...","id":"202039__balog_zoltan__kreativ_penzszerzes__erzsebetutalvany__orgona_aga","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=557969a6-031d-4072-bbf7-02335771a7dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fbf86c6-7f51-40c4-9120-87ae76982be6","keywords":null,"link":"/360/202039__balog_zoltan__kreativ_penzszerzes__erzsebetutalvany__orgona_aga","timestamp":"2020. szeptember. 24. 07:00","title":"Amikor a most püspökjelölt Balog minisztersége alatt jutott 120 millió a gyülekezetének orgonájára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"986d1f50-592c-4cbc-9f3c-588817b2590f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nagyjából háromszázezerrel nőtt a fertőzöttek száma egy nap alatt, hétezerrel az áldozatoké és több mint kétszázhatvanezerrel a gyógyultaké.","shortLead":"Nagyjából háromszázezerrel nőtt a fertőzöttek száma egy nap alatt, hétezerrel az áldozatoké és több mint...","id":"20200924_koronavirus_vilagszerte_32_milliohoz_kozelit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=986d1f50-592c-4cbc-9f3c-588817b2590f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97977bfb-5682-4ab9-b336-d7d3adf6ab4c","keywords":null,"link":"/vilag/20200924_koronavirus_vilagszerte_32_milliohoz_kozelit","timestamp":"2020. szeptember. 24. 07:05","title":"Hamarosan a 32 milliót is eléri a világ koronavírus-fertőzöttjeinek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11c1b6f1-2efa-4eee-8630-aa7d392fb262","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Los Angeles-i seriff munkatársait pereli, amiért személyes használatra készítettek fotókat a férje és a lánya helikopter-balesetének a helyszínén.","shortLead":"A Los Angeles-i seriff munkatársait pereli, amiért személyes használatra készítettek fotókat a férje és a lánya...","id":"20200923_Pert_indit_Kobe_Bryant_ozvegye","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=11c1b6f1-2efa-4eee-8630-aa7d392fb262&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4dff87b6-0627-47da-a1a2-15cc8d52dcfc","keywords":null,"link":"/elet/20200923_Pert_indit_Kobe_Bryant_ozvegye","timestamp":"2020. szeptember. 23. 08:08","title":"Pert indít Kobe Bryant özvegye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a22104fd-c29c-40bc-8877-f6981836ac13","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai Johnson & Johnson által fejlesztett vakcinát sokkal könnyebb tárolni, mint a többi cég által fejlesztett szérumot, ráadásul elég csak egyszer beadni.","shortLead":"Az amerikai Johnson & Johnson által fejlesztett vakcinát sokkal könnyebb tárolni, mint a többi cég által fejlesztett...","id":"20200923_teszt_koronavirus_vakcina_vedooltas_jarvany_johnson_and_johnson","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a22104fd-c29c-40bc-8877-f6981836ac13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5d68eb1-4583-4e08-bfa4-5ef9d75d6816","keywords":null,"link":"/tudomany/20200923_teszt_koronavirus_vakcina_vedooltas_jarvany_johnson_and_johnson","timestamp":"2020. szeptember. 23. 17:05","title":"Csak egyszer kell beadni a Johnson & Johnson koronavírus-vakcináját, most 60 ezer emberrel indul a teszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]