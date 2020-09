Bár sokáig a Xiaomit tartották a legesélyesebbnek, végül a ZTE lett a világ első olyan okostelefon-gyártója, aki a kijelző alá rejtette a szelfikamerát. Most azt is megnézhetjük, hogyan.

Már forgalmazzák Kínában a ZTE nemrégiben bejelentett telefonját, amelynek az a különlegessége, hogy nem látni, hol a (32 megapixeles) szelfikamera, ugyanis az a kijelző alá került. Egyelőre még nem tudni, hogyan szerepel majd a gyakorlatban ez a megoldás (a nemzetközi forgalmazásról még nem érkezett hír), azonban az, hogy milyen megoldást is alkalmazott a ZTE, már lelepleződött.

© ZTE

Amennyiben a kijelző alá rejtik a kamerát, akkor két fontos szempontnak kell megfelelni. Az egyik, hogy a kamera fölötti területnek pontosan úgy kell kinéznie és viselkednie, mint a képernyő bármely más részének, különben nem lenne más, mint egy szenzorsziget vagy egy kivágás. A másik viszont az, hogy a kamerának pont úgy kell működnie, mint ha nem lenne felette semmi – magyarázza a Slashgear.

Az említett két tényező némiképp ellentmond egymásnak, ezért is nehéz a megvalósítás. A ZTE ennek érdekében átrendezte az alpixeleket, hogy a közöttük lévő réseken keresztül a fény eljusson a kijelző alatti kamerába. A @StationChat makrófotót készített az említett területről, és kiderült, nem ez volt az egyetlen változás. A kijelző kamera feletti négyzet alakú részén a pixelsűrűség alacsonyabb, mint máshol a képernyőn, így alakulhatnak ki a kis hézagok. Ennek a résznek saját vezérlője és meghajtója van, de ezek egyúttal arról is gondoskodnak, hogy a kijelző két része szinkronban maradjon.

Mindez egyúttal azt is jelenti, hogy a rejtett kamera nem is annyira rejtett, ha egy színes háttérképet használva alaposabban megnézik. Más kérdés, hogy vajon képes lesz-e az Axon 20 akkor is pontos szelfiket készíteni, amennyiben éppen aktív tartalom van a kijelzőn. Nem is kell sokat várni, hogy ez kiderüljön.

