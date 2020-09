Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e8bf90b1-a64e-4827-9a48-12e83d6c4fee","c_author":"Domány András","category":"vilag","description":"Jaroslaw Kaczynski, a kormányzó Jog és Igazságosság párt (PiS) eddig alkotmányos tisztséget nem viselt elnöke miniszterelnök-helyettesként tagja lesz a kormánynak – jelentette be csütörtökön Ryszard Terlecki, a kormánypárt frakcióvezetője. Ezzel vélik megoldani az előző héten kialakult kormányválságot.","shortLead":"Jaroslaw Kaczynski, a kormányzó Jog és Igazságosság párt (PiS) eddig alkotmányos tisztséget nem viselt elnöke...","id":"20200924_jaroslaw_kaczynski_minszterelnok_helyettes_kormanyvalsag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e8bf90b1-a64e-4827-9a48-12e83d6c4fee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71c51935-c5f6-4091-9d89-edef18609a66","keywords":null,"link":"/vilag/20200924_jaroslaw_kaczynski_minszterelnok_helyettes_kormanyvalsag","timestamp":"2020. szeptember. 24. 11:33","title":"Kaczynski belép a lengyel kormányba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7bcf0410-799a-4c46-81f2-4ee3e4d142eb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy évvel ezelőtt nyújtotta be szabadalmát a Huawei, amelyben azt taglalja, hogyan lehet teljesen vezeték nélkül, távolról és automatikusan feltölteni egy eszközt, például egy telefont.","shortLead":"Egy évvel ezelőtt nyújtotta be szabadalmát a Huawei, amelyben azt taglalja, hogyan lehet teljesen vezeték nélkül...","id":"20200924_huawei_szabadalom_automatikus_es_biztonsagos_vezetek_nelkuli_toltes_tavolrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7bcf0410-799a-4c46-81f2-4ee3e4d142eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e3dc435-f56e-4fb6-af75-3257a8acb15b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200924_huawei_szabadalom_automatikus_es_biztonsagos_vezetek_nelkuli_toltes_tavolrol","timestamp":"2020. szeptember. 24. 09:03","title":"Kitalálta a Huawei, hogyan lehet mindig feltöltve a telefon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"592b46c1-cf31-495e-959c-64c5fcf073d8","c_author":"Daczi Dóra","category":"gazdasag","description":"Hamarosan jön „minden idők legnagyobb otthonteremtési programja”, ám a részletekkel még adós a kormány. Szakmabelieket kérdeztük, vajon mit tartalmazhat a mostani program. ","shortLead":"Hamarosan jön „minden idők legnagyobb otthonteremtési programja”, ám a részletekkel még adós a kormány. Szakmabelieket...","id":"20200925_Novak_Katalin_otthonteremtesi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=592b46c1-cf31-495e-959c-64c5fcf073d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5706b54-15e2-452c-a69b-35ab6d802bdf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200925_Novak_Katalin_otthonteremtesi","timestamp":"2020. szeptember. 25. 13:00","title":"Jön az új otthonteremtési program, a gyemektelenek is reménykedhetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"277745d2-785c-44f1-ae87-55ed4ae9b6b6","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A francia Stade de Reims ellen lépett pályára a Mol Fehérvár az Európa Liga harmadik selejtezőkörében.","shortLead":"A francia Stade de Reims ellen lépett pályára a Mol Fehérvár az Európa Liga harmadik selejtezőkörében.","id":"20200924_Mol_Fehervar__Reims_ELselejtezo__elo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=277745d2-785c-44f1-ae87-55ed4ae9b6b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80b04769-53bd-4516-86af-337ce12c447b","keywords":null,"link":"/sport/20200924_Mol_Fehervar__Reims_ELselejtezo__elo","timestamp":"2020. szeptember. 24. 18:00","title":"Mol Fehérvár–Reims 0-0, tizenegyesekkel 4-1","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a59f1476-2e2d-46a7-acc0-cc52e31b68d9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A játékkal azok is jól szórakozhatnak, akik szeretnék megérteni a Rubik-kocka logikáját.","shortLead":"A játékkal azok is jól szórakozhatnak, akik szeretnék megérteni a Rubik-kocka logikáját.","id":"20200925_rubik_kocka_online_jatek_bongeszo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a59f1476-2e2d-46a7-acc0-cc52e31b68d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62feb122-76eb-4517-b765-5ddc21943fc9","keywords":null,"link":"/tudomany/20200925_rubik_kocka_online_jatek_bongeszo","timestamp":"2020. szeptember. 25. 11:03","title":"Felejtse el a munkát a hétre: itt a Rubik-kocka böngészős változata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bdf3e70b-8e93-4946-b410-6baadf9b406e","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az utasok száz eurót fizettek volna a fuvarért Budapesten.","shortLead":"Az utasok száz eurót fizettek volna a fuvarért Budapesten.","id":"20200924_taxi_afganisztan_hatar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bdf3e70b-8e93-4946-b410-6baadf9b406e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"258e0d4e-0901-4c3b-91cb-ce8b8b0564a3","keywords":null,"link":"/itthon/20200924_taxi_afganisztan_hatar","timestamp":"2020. szeptember. 24. 15:46","title":"Két évet kapott első fokon a taxis, aki afgánokat fuvarozott a határhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3dabf44-0094-4c50-ac87-646b699ab679","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Az amerikai-kínai kereskedelmi háborúban az USA elnöke 25%-os vámemelést rótt ki nemcsak kínai készárukra, de alkatrészekre is. A Tesla és más autógyárak emiatt fordultak most a bírósághoz mondván: a büntetővám önkényes intézkedés volt.","shortLead":"Az amerikai-kínai kereskedelmi háborúban az USA elnöke 25%-os vámemelést rótt ki nemcsak kínai készárukra, de...","id":"20200924_Trumpot_perli_a_Tesla_a_kinai_alkatreszek_buntetovamja_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c3dabf44-0094-4c50-ac87-646b699ab679&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa6387f1-fa3f-4797-8497-1a34b9d6aeab","keywords":null,"link":"/kkv/20200924_Trumpot_perli_a_Tesla_a_kinai_alkatreszek_buntetovamja_miatt","timestamp":"2020. szeptember. 24. 11:38","title":"Trumpot perli a Tesla a kínai alkatrészek büntetővámja miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a76ad857-1870-464c-8852-12b71ce55436","c_author":"Farkas Zoltán","category":"gazdasag","description":"Versenyképességi fordulatot sürgetett a Magyar Közgazdasági Társaság 58. vándorgyűlésén a Magyar Nemzeti Bank elnöke. Pár dolgot mintha így is elfelejtett volna megemlíteni a jelen gazdasági problémáival kapcsolatban.","shortLead":"Versenyképességi fordulatot sürgetett a Magyar Közgazdasági Társaság 58. vándorgyűlésén a Magyar Nemzeti Bank elnöke...","id":"20200924_matolcsy_kozgazdasz_vandorgyules","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a76ad857-1870-464c-8852-12b71ce55436&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2cc79e95-47ce-4bd5-905b-8059985f3662","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200924_matolcsy_kozgazdasz_vandorgyules","timestamp":"2020. szeptember. 24. 15:16","title":"Miközben gyengélkedik a forint, Matolcsy inkább az évtized arculatáról beszél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]