[{"available":true,"c_guid":"e8b99e92-1671-46bb-8c58-1d556cc4305f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"709-re emelkedett a halottak száma.","shortLead":"709-re emelkedett a halottak száma.","id":"20200924_Koronavirus_750_uj_fertozott_het_halott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e8b99e92-1671-46bb-8c58-1d556cc4305f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"747f7bc6-4f80-4fd0-aeae-6f13ea96d10b","keywords":null,"link":"/itthon/20200924_Koronavirus_750_uj_fertozott_het_halott","timestamp":"2020. szeptember. 24. 09:04","title":"Koronavírus: 750 új fertőzött, hét halott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a85b4aa5-13be-4d69-bd2f-e8ba6a9faf72","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Pénteken zivatarokkal érkezik a hidegfront, amiből még szombatra is jut, vasárnap pedig már igazi ősz lesz.","shortLead":"Pénteken zivatarokkal érkezik a hidegfront, amiből még szombatra is jut, vasárnap pedig már igazi ősz lesz.","id":"20200924_lehules_hetvege_hidegfront","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a85b4aa5-13be-4d69-bd2f-e8ba6a9faf72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d3df489-7790-4e48-af86-abc89177291f","keywords":null,"link":"/elet/20200924_lehules_hetvege_hidegfront","timestamp":"2020. szeptember. 24. 16:41","title":"Jön a lehűlés: vasárnap már 20 fok sem lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdfb37cc-3e5a-4232-82d5-d174c7d88142","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"A külügyminiszter a gyártó cég váci üzemében arról beszélt, hogy a legyártott gépekből 900 darab szállításra kész, 100 darabot még tesztelnek.","shortLead":"A külügyminiszter a gyártó cég váci üzemében arról beszélt, hogy a legyártott gépekből 900 darab szállításra kész, 100...","id":"20200925_szijjarto_lelegeztetogep_beszerzes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fdfb37cc-3e5a-4232-82d5-d174c7d88142&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05e0511b-2034-4b53-9069-46bc249c9346","keywords":null,"link":"/kkv/20200925_szijjarto_lelegeztetogep_beszerzes","timestamp":"2020. szeptember. 25. 20:15","title":"Szijjártó még ezer lélegeztetőgép beszerzését jelentette be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3071973-9d3a-4b4a-8689-9269ca11748e","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Több vezető európai lap is azzal foglalkozik, hogy hiába az újabb tárgyalások nagy harc lesz még az új uniós menedékpolitika ügyében.","shortLead":"Több vezető európai lap is azzal foglalkozik, hogy hiába az újabb tárgyalások nagy harc lesz még az új uniós...","id":"20200925_Nagy_harc_lesz_meg_az_uj_unios_menedekpolitika_ugyeben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a3071973-9d3a-4b4a-8689-9269ca11748e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c57097b8-ec12-46ae-b780-868a1f254ff1","keywords":null,"link":"/360/20200925_Nagy_harc_lesz_meg_az_uj_unios_menedekpolitika_ugyeben","timestamp":"2020. szeptember. 25. 08:30","title":"Orbán és Kurz most még keménykedik, de kedvükben jár Brüsszel a menekültek ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d4ca97e-bfc8-4c61-8b50-3464b9b23b60","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Országos Meteorológiai születésnapját ünneplik vele. ","shortLead":"Az Országos Meteorológiai születésnapját ünneplik vele. ","id":"20200924_mnb_forinterme_orszagos_meteorologiai_szolgalat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2d4ca97e-bfc8-4c61-8b50-3464b9b23b60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d790963-b2ab-4791-b8a8-c97fc4e18671","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200924_mnb_forinterme_orszagos_meteorologiai_szolgalat","timestamp":"2020. szeptember. 24. 13:38","title":"Négyszögletű forintérmét bocsát ki a jegybank","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e03fe094-82c6-4f0c-a025-6dd6c332d2fd","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kiforralták, majd újracsomagolták és eladták az óvszereket - a rendőrség több száz kilót talált egy raktárban.","shortLead":"Kiforralták, majd újracsomagolták és eladták az óvszereket - a rendőrség több száz kilót talált egy raktárban.","id":"20200924_vietnam_ovszer_rendorseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e03fe094-82c6-4f0c-a025-6dd6c332d2fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60223187-58ce-446c-b1d0-e3e4692ec51d","keywords":null,"link":"/elet/20200924_vietnam_ovszer_rendorseg","timestamp":"2020. szeptember. 24. 20:22","title":"345 ezer újrahasznosított használt óvszert foglalt le a rendőrség Vietnamban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d18b09de-bd2a-4a12-9b31-4d5bfb0d36cd","c_author":"BI","category":"kultura","description":"A Rolling Stone magazin 2003-ban állította össze először a minden idők legjobb 500 albumát tartalmazó listát, ezt eddig csak picit frissítették, de most úgy érezték, itt az idő egy újat írni. Az új lista nagy vesztese a Beatles és a Rolling Stones, és az egész 60-as évek, látványosan előretört a funk-soul stílus.



","shortLead":"A Rolling Stone magazin 2003-ban állította össze először a minden idők legjobb 500 albumát tartalmazó listát, ezt eddig...","id":"20200924_Minden_idok_legjobb_albumai__miert_pont_ez_az_TOP10","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d18b09de-bd2a-4a12-9b31-4d5bfb0d36cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cae22944-f4e6-42d8-844e-90794748c2d4","keywords":null,"link":"/kultura/20200924_Minden_idok_legjobb_albumai__miert_pont_ez_az_TOP10","timestamp":"2020. szeptember. 24. 20:00","title":"Alaposan átszabták a minden idők legjobb albumainak toplistáját – utánajártunk a miértnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ba80e5e-6273-4de0-93ef-57655e6e87dd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A márka rengeteg extrát mutatott be legújabb sportkocsijaihoz.

","shortLead":"A márka rengeteg extrát mutatott be legújabb sportkocsijaihoz.

","id":"20200924_A_tuning_szetteket_is_bemutatta_a_BMW_az_uj_M3as_es_M4eshez","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9ba80e5e-6273-4de0-93ef-57655e6e87dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e0a1ab0-f867-4d99-99e5-9749de8066e6","keywords":null,"link":"/cegauto/20200924_A_tuning_szetteket_is_bemutatta_a_BMW_az_uj_M3as_es_M4eshez","timestamp":"2020. szeptember. 24. 17:20","title":"Őrült részletekkel lehet még jobban feldobni az új BMW M3/M4-eket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]