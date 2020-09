Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5d8560f9-ce9b-4cf9-820a-35ec00698a47","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az ír adatvédelmi biztossal történt csörte miatt a Facebook azzal fenyegetőzik, hogy ha nem engednek neki a szabályozók, akkor elhagyja az európai piacot. Mondani könnyű, meglépni óriási veszteséggel járna.","shortLead":"Az ír adatvédelmi biztossal történt csörte miatt a Facebook azzal fenyegetőzik, hogy ha nem engednek neki...","id":"20200923_facebook_adatgyujtes_ir_adatvedelmi_hatosag_privacy_shield","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5d8560f9-ce9b-4cf9-820a-35ec00698a47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5c60b12-0929-4625-91e1-8752f645e465","keywords":null,"link":"/tudomany/20200923_facebook_adatgyujtes_ir_adatvedelmi_hatosag_privacy_shield","timestamp":"2020. szeptember. 23. 15:03","title":"A Facebook belengette, hogy kivonul Európából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e59fed02-9764-46d5-ad45-fdad4af43ded","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Hét ország van, ahol fokozott aggodalmat vált ki a járvány alakulása, az egyik közülük Magyarország – olvasható az Európai Unió járványügyi szervezetének jelentésében. Főleg azért lehet nagy a baj, mert szerintük nem a fiatalok, hanem az idősebbek fertőződnek meg itt is.","shortLead":"Hét ország van, ahol fokozott aggodalmat vált ki a járvány alakulása, az egyik közülük Magyarország – olvasható...","id":"20200924_eu_jarvany_koronavirus_idosek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e59fed02-9764-46d5-ad45-fdad4af43ded&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfabe4be-02af-40f3-bebf-f78b4079cf3f","keywords":null,"link":"/itthon/20200924_eu_jarvany_koronavirus_idosek","timestamp":"2020. szeptember. 24. 18:01","title":"Ellentmondanak a magyar hatóságoknak az EU járványügyi szakértői","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f39e2316-0fe6-4c69-adfd-ce7f0823b8d8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sok fiatal fertőződött meg, akik gyorsan átadják a vírust a veszélyeztetett csoportba tartozó időseknek.\r

","shortLead":"Sok fiatal fertőződött meg, akik gyorsan átadják a vírust a veszélyeztetett csoportba tartozó időseknek.\r

","id":"20200925_koronavirus_jarvany_fertozes_halalozas_oktober","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f39e2316-0fe6-4c69-adfd-ce7f0823b8d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec1e6ba7-fa2e-47a8-87f2-b4ba629c50b0","keywords":null,"link":"/itthon/20200925_koronavirus_jarvany_fertozes_halalozas_oktober","timestamp":"2020. szeptember. 25. 06:50","title":"Október elejére várják, hogy megugrik a koronavírusos halálozások száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d18b09de-bd2a-4a12-9b31-4d5bfb0d36cd","c_author":"BI","category":"kultura","description":"A Rolling Stone magazin 2003-ban állította össze először a minden idők legjobb 500 albumát tartalmazó listát, ezt eddig csak picit frissítették, de most úgy érezték, itt az idő egy újat írni. Az új lista nagy vesztese a Beatles és a Rolling Stones, és az egész 60-as évek, látványosan előretört a funk-soul stílus.



","shortLead":"A Rolling Stone magazin 2003-ban állította össze először a minden idők legjobb 500 albumát tartalmazó listát, ezt eddig...","id":"20200924_Minden_idok_legjobb_albumai__miert_pont_ez_az_TOP10","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d18b09de-bd2a-4a12-9b31-4d5bfb0d36cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cae22944-f4e6-42d8-844e-90794748c2d4","keywords":null,"link":"/kultura/20200924_Minden_idok_legjobb_albumai__miert_pont_ez_az_TOP10","timestamp":"2020. szeptember. 24. 20:00","title":"Alaposan átszabták a minden idők legjobb albumainak toplistáját – utánajártunk a miértnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2fbfb6b-fc9f-4d61-97f7-136f67be822c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Könnyen lehet, hogy hamarosan újra mobilos processzorokhoz jut majd a Huawei, a cég ugyanis az Intellel már üzletelhet, és állítólag a Qualcomm is azon van, hogy beszerezze az amerikai kormánytól az ehhez szükséges engedélyt.","shortLead":"Könnyen lehet, hogy hamarosan újra mobilos processzorokhoz jut majd a Huawei, a cég ugyanis az Intellel már üzletelhet...","id":"20200924_intel_processzor_huawei_kereskedelmi_engedely_qualcomm","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a2fbfb6b-fc9f-4d61-97f7-136f67be822c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2cab6057-8ffa-45d2-9a22-d638c1fc578c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200924_intel_processzor_huawei_kereskedelmi_engedely_qualcomm","timestamp":"2020. szeptember. 24. 10:33","title":"Felcsillant a remény a Huawei előtt, úgy hívják, Intel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c124389c-41fb-4cc5-8472-f191899b9547","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Van politikai hozadéka is a digitális rádiósugárzás itthoni lekapcsolásának, de az is lehet, hogy a tévével ellentétben a rádiónál amúgy sincs nagy szükség a digitális átállásra.","shortLead":"Van politikai hozadéka is a digitális rádiósugárzás itthoni lekapcsolásának, de az is lehet, hogy a tévével ellentétben...","id":"202039__digitalis_radiozas__dab_plusz_vagy_minusz__gombnyomasra__rovid_hullamzas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c124389c-41fb-4cc5-8472-f191899b9547&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59d9083c-ce17-4fb3-89a4-d3ecbb85ebf1","keywords":null,"link":"/360/202039__digitalis_radiozas__dab_plusz_vagy_minusz__gombnyomasra__rovid_hullamzas","timestamp":"2020. szeptember. 24. 17:00","title":"Miért kapcsolhatta le az NMHH a digitális rádiózást, tényleg semmi értelme?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5ba443d-be2c-4f2f-98f2-33d868298da2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szerinte előre lehetett tudni, hogy mi következik, de a szakma nem volt elég tökös. ","shortLead":"Szerinte előre lehetett tudni, hogy mi következik, de a szakma nem volt elég tökös. ","id":"20200924_Alfoldi_Robert_SZFE","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d5ba443d-be2c-4f2f-98f2-33d868298da2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"923bd7d5-3088-4474-9ed2-fecfc7f77e19","keywords":null,"link":"/elet/20200924_Alfoldi_Robert_SZFE","timestamp":"2020. szeptember. 24. 11:34","title":"Alföldi Róbert: Semmi meglepő nincs abban, amit Vidnyánszky Attila csinál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0afe1e1a-1d96-4fe1-922f-0ebcc7aa4af0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Jelentősen csökkentenék a cégek ingatlanbérleti és a teraszokért fizetett díját. A taxisokra is gondolnak.\r

","shortLead":"Jelentősen csökkentenék a cégek ingatlanbérleti és a teraszokért fizetett díját. A taxisokra is gondolnak.\r

","id":"20200925_koronavirus_jarvany_fovaros_turizmus_vendeglatas_mentocsomag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0afe1e1a-1d96-4fe1-922f-0ebcc7aa4af0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c976b76-eab4-48d9-bb55-40c7d003ad03","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200925_koronavirus_jarvany_fovaros_turizmus_vendeglatas_mentocsomag","timestamp":"2020. szeptember. 25. 10:39","title":"Mentőcsomaggal segítené a turisztikai vállalkozásokat a főváros","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]