Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"40479344-edff-4374-b56a-6e909f430443","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Egy közepes méretű falu teljes lakosságának a számával egyezik meg azoknak a száma, akik tavaly otthoni baleset következtében meghaltak. ","shortLead":"Egy közepes méretű falu teljes lakosságának a számával egyezik meg azoknak a száma, akik tavaly otthoni baleset...","id":"20200923_Haromszor_annyian_halnak_meg_haztartasi_balesetben_mint_az_utakon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=40479344-edff-4374-b56a-6e909f430443&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e4ebbf2-9d6c-4e78-8d29-4e5ec1d2c7c3","keywords":null,"link":"/elet/20200923_Haromszor_annyian_halnak_meg_haztartasi_balesetben_mint_az_utakon","timestamp":"2020. szeptember. 23. 16:04","title":"Háromszor annyian halnak meg háztartási balesetben, mint az utakon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dff06f6f-78c2-4434-8895-55898910b14d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Messier 87 galaxis középpontjában található szupermasszív fekete lyukról a 2019-ben bemutatott fotó után most egy videót is készítettek.","shortLead":"A Messier 87 galaxis középpontjában található szupermasszív fekete lyukról a 2019-ben bemutatott fotó után most...","id":"20200925_fekete_lyuk_messier_87_video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dff06f6f-78c2-4434-8895-55898910b14d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bdbc3bf-e1dd-44d7-a5d1-8d6a1ad38d7f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200925_fekete_lyuk_messier_87_video","timestamp":"2020. szeptember. 25. 09:33","title":"Videón is láthatjuk, mi történt egy fekete lyukkal 55 millió évvel ezelőtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48c45f96-1b5c-439f-a080-220e9ea6f8bd","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A túl sok fekete medvecukor okozta egy 54 éves massachusettsi építőmunkás halálát: heteken át fogyasztott napi másfél zacskóval belőle, ezért állt meg a szíve. A problémás anyag más élelmiszerekben is megtalálható.","shortLead":"A túl sok fekete medvecukor okozta egy 54 éves massachusettsi építőmunkás halálát: heteken át fogyasztott napi másfél...","id":"20200924_fekete_medvecukor_amerikai_ferfi_halala","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=48c45f96-1b5c-439f-a080-220e9ea6f8bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82261fd2-f997-4acc-8dc0-0651f254a7e7","keywords":null,"link":"/tudomany/20200924_fekete_medvecukor_amerikai_ferfi_halala","timestamp":"2020. szeptember. 24. 20:03","title":"Egy 54 éves férfi heteken át megevett napi 1,5 zacskó medvecukrot – belehalt ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d58ad097-ad52-4c6a-9e2b-145b62031441","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az ingyenes időszak után, 2021. január 1-jétől két díjcsomagot és azokhoz egy kiegészítő opciót kínál mobilos ügyfeleinek a Digi.","shortLead":"Az ingyenes időszak után, 2021. január 1-jétől két díjcsomagot és azokhoz egy kiegészítő opciót kínál mobilos...","id":"20200924_digimobil_digimobil_plusz_digimobil_max_tarifa_elofizetesi_dij","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d58ad097-ad52-4c6a-9e2b-145b62031441&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"699b9b84-a07a-42f8-a5c6-75168ee3103a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200924_digimobil_digimobil_plusz_digimobil_max_tarifa_elofizetesi_dij","timestamp":"2020. szeptember. 24. 11:33","title":"Fizetős lesz a DIGIMobil, itt vannak az árak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e396e34f-9971-4d07-9eaa-f16b52abaf5f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A férfi a vád szerint közel négy évig zaklatott kiskorú diáklányokat.","shortLead":"A férfi a vád szerint közel négy évig zaklatott kiskorú diáklányokat.","id":"20200923_Letartoztattak_fajtalankods_kertesz_obuda","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e396e34f-9971-4d07-9eaa-f16b52abaf5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bc9f77d-46a3-4f49-ac93-b6b889a7dbdd","keywords":null,"link":"/itthon/20200923_Letartoztattak_fajtalankods_kertesz_obuda","timestamp":"2020. szeptember. 23. 16:48","title":"Letartóztatták az óbudai iskoláslányokkal fajtalankodó kertészt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66e67c5d-e53c-4c30-b57f-db9c3e617d55","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az orosz ellenzéki politikus az orvosai szerint teljesen fel fog épülni.","shortLead":"Az orosz ellenzéki politikus az orvosai szerint teljesen fel fog épülni.","id":"20200923_alekszej_navalnij_mergezes_gyogyulas_korhaz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=66e67c5d-e53c-4c30-b57f-db9c3e617d55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49f85eaf-6a4b-40dc-a076-29ba63ba0190","keywords":null,"link":"/vilag/20200923_alekszej_navalnij_mergezes_gyogyulas_korhaz","timestamp":"2020. szeptember. 23. 11:00","title":"Kiengedték Navalnijt a kórházból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4713da18-ef25-4ac8-9f99-79def1632010","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ötvenezer forinttal kevesebbet kell fizetni az Apple Watch SE-ért, viszont nem is került bele minden funkció. Az egyik technológiai weboldal azt vizsgálta, vajon megéri-e lemondani ezekről a némi anyagi előny ellenében.","shortLead":"Ötvenezer forinttal kevesebbet kell fizetni az Apple Watch SE-ért, viszont nem is került bele minden funkció. Az egyik...","id":"20200923_apple_watch_se_apple_watch_6_funkciok_dizajn_osszehasonlitasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4713da18-ef25-4ac8-9f99-79def1632010&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1acd3838-0fe2-464a-9904-7850fb566b42","keywords":null,"link":"/tudomany/20200923_apple_watch_se_apple_watch_6_funkciok_dizajn_osszehasonlitasa","timestamp":"2020. szeptember. 23. 10:03","title":"Megjelent az olcsóbb Apple Watch, de vajon megéri?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7581a0c-9bfe-4ecf-8335-c5abb9886626","c_author":"Parászka Boróka","category":"360","description":"A magyar közösség szereplésére a romániai önkormányzati választáson hatással lesznek a belső konfliktusok, a pártjaik közti rivalizálás, az RMDSZ-t ért korrupciós vádak, a szervezet elöregedése és az akut jelölthiány, valamint a vegyes etnikumú pártok erősödése.","shortLead":"A magyar közösség szereplésére a romániai önkormányzati választáson hatással lesznek a belső konfliktusok, a pártjaik...","id":"202039__romania__onkormanyzati_valasztas__nerpolgarmesterek__magyarok_megmeretese","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e7581a0c-9bfe-4ecf-8335-c5abb9886626&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b184044-7088-475e-a142-54c08ce1ffe7","keywords":null,"link":"/360/202039__romania__onkormanyzati_valasztas__nerpolgarmesterek__magyarok_megmeretese","timestamp":"2020. szeptember. 25. 06:30","title":"Történelmi esély veszhet el Romániában az egymással és magukkal hadakozó magyar pártok miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]