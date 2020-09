Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"556fad5e-4d6c-4660-9652-3d2615ed1e6d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Egyre inkább úgy tűnik, tényleg nem fognak fákat kivágni a Hajógyári-szigeten.","shortLead":"Egyre inkább úgy tűnik, tényleg nem fognak fákat kivágni a Hajógyári-szigeten.","id":"20200924_hajogyari_sziget_engedely_visszavonas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=556fad5e-4d6c-4660-9652-3d2615ed1e6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39b166a0-7303-4142-8d28-7d92b43c8a4c","keywords":null,"link":"/zhvg/20200924_hajogyari_sziget_engedely_visszavonas","timestamp":"2020. szeptember. 24. 16:19","title":"Most szüntették meg a Hajógyári-sziget árvízvédelmi fejlesztésének engedélyezési eljárását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59de3f56-152f-4144-9149-1bb1e6fbdc51","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Magawa közreműködésével hatalmas területet tisztítottak meg a taposóaknáktól Kambodzsában.\r

","shortLead":"Magawa közreműködésével hatalmas területet tisztítottak meg a taposóaknáktól Kambodzsában.\r

","id":"20200925_taposoakna_patkany_kituntetes_kambodzsa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=59de3f56-152f-4144-9149-1bb1e6fbdc51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb6ceb29-b76b-4c7f-8a34-dc4c51801037","keywords":null,"link":"/elet/20200925_taposoakna_patkany_kituntetes_kambodzsa","timestamp":"2020. szeptember. 25. 12:32","title":"Bátorságáért tüntettek ki egy aknakereső patkányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"277745d2-785c-44f1-ae87-55ed4ae9b6b6","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A francia Stade de Reims ellen lépett pályára a Mol Fehérvár az Európa Liga harmadik selejtezőkörében.","shortLead":"A francia Stade de Reims ellen lépett pályára a Mol Fehérvár az Európa Liga harmadik selejtezőkörében.","id":"20200924_Mol_Fehervar__Reims_ELselejtezo__elo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=277745d2-785c-44f1-ae87-55ed4ae9b6b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80b04769-53bd-4516-86af-337ce12c447b","keywords":null,"link":"/sport/20200924_Mol_Fehervar__Reims_ELselejtezo__elo","timestamp":"2020. szeptember. 24. 18:00","title":"Mol Fehérvár–Reims 0-0, tizenegyesekkel 4-1","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23679cf6-e2e7-43bb-8e9b-b9dacf01ec2a","c_author":"Dz. Sz.","category":"gazdasag","description":"1400 milliárd forinttal eshet az állam bevétele a koronavírus miatt, a Pénzügyminisztérium továbbra is optimista, hiszen tapasztalataik szerint a befektetők nem fordultak el az országtól. Ugyanakkor a költségvetés hiánya idén akár a 9 százalékot is elérheti – ismerte el Varga Mihály a Magyar Közgazdasági Társaság 58. vándorgyűlésén, ahol azért többször kiszólt Matolcsy Györgynek is. ","shortLead":"1400 milliárd forinttal eshet az állam bevétele a koronavírus miatt, a Pénzügyminisztérium továbbra is optimista...","id":"20200925_Varga_kozgazdasagi_tarsasag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=23679cf6-e2e7-43bb-8e9b-b9dacf01ec2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3391a908-27e0-46cb-80c7-05c70608348d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200925_Varga_kozgazdasagi_tarsasag","timestamp":"2020. szeptember. 25. 12:26","title":"Varga: Ami eddig jól jött a gazdaságnak, most pont az lett a hátrány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9b518e7-c54e-4244-ab79-de5123820fb2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Találtunk egy kompakt villanyautót, melynek 230 V-os aljzata meglepően nagy teljesítményt képes leadni.","shortLead":"Találtunk egy kompakt villanyautót, melynek 230 V-os aljzata meglepően nagy teljesítményt képes leadni.","id":"20200926_mar_autoban_is_lehet_vezetekes_hajszaritot_porszivot_hasznalni__kiprobaltuk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e9b518e7-c54e-4244-ab79-de5123820fb2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc68269e-a97b-43da-bd85-a398deb6edbf","keywords":null,"link":"/cegauto/20200926_mar_autoban_is_lehet_vezetekes_hajszaritot_porszivot_hasznalni__kiprobaltuk","timestamp":"2020. szeptember. 26. 06:41","title":"Már autóban is lehet vezetékes hajszárítót, porszívót használni – kipróbáltuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a328fa4b-78b2-44a0-997f-aa2e24d2be28","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az intézkedésben részt vevő három rendőr közül csak egy ellen emeltek vádat, gondatlan veszélyeztetés miatt. A bejelentés utáni tüntetés alatt meglőttek két rendőrt.","shortLead":"Az intézkedésben részt vevő három rendőr közül csak egy ellen emeltek vádat, gondatlan veszélyeztetés miatt...","id":"20200924_louisville_breonna_taylor_vademeles_meglott_rendorok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a328fa4b-78b2-44a0-997f-aa2e24d2be28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a614a6be-ef01-4623-b7c7-2f7bee411a8c","keywords":null,"link":"/vilag/20200924_louisville_breonna_taylor_vademeles_meglott_rendorok","timestamp":"2020. szeptember. 24. 12:13","title":"Vádemelésig jutott a házkutatás közben agyonlőtt Breonna Taylor ügye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc7f9d07-4f12-4f5c-9653-ae8d62fbd8e5","c_author":"Filippov Gábor","category":"360","description":"Felkészültünk-e a XXI. századra? Látjuk-e a politikusok és a gazdaság válaszait a gyerekeink és unokáink jövőjét érintő kérdésekre? Lesz-e versenyképes, fenntartható és élhető Magyarország? Vélemény.","shortLead":"Felkészültünk-e a XXI. századra? Látjuk-e a politikusok és a gazdaság válaszait a gyerekeink és unokáink jövőjét érintő...","id":"202039_az_eljovendo_ido_nyomaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cc7f9d07-4f12-4f5c-9653-ae8d62fbd8e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94af0a3e-3999-49f8-80ef-ef6042cbfa03","keywords":null,"link":"/360/202039_az_eljovendo_ido_nyomaban","timestamp":"2020. szeptember. 25. 13:00","title":"Filippov Gábor: Az országot nem a nemzethalál fenyegeti, hanem a középszer és a lecsúszás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d3dd486-69aa-4b47-963c-db514d79ac0e","c_author":"Ballai Vince-Kacskovics Mihály Béla","category":"itthon","description":"Kis egyesületek, szabadidős és profi sportágak is megsínylik az iskolákban bevezetett intézkedési tervet. Van, akinél hosszú évtizedek munkáját nullázta le a tanórán kívüli délutáni foglalkozások felfüggesztése, és általános jelenség, hogy tovább morzsolódik a kisebb szabadidős sportegyesületek amúgy is megcsappant létszáma. Az iskolai és óvodai úszásoktatás leállítása miatt pedig már a kormánynál kopogtat a Magyar Úszószövetség.","shortLead":"Kis egyesületek, szabadidős és profi sportágak is megsínylik az iskolákban bevezetett intézkedési tervet. Van, akinél...","id":"20200926_koronavirus_tanoran_kivuli_iskolai_foglalkozasok_ellehetetlenulese_karate_judo_uszas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1d3dd486-69aa-4b47-963c-db514d79ac0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f8a6372-1aa3-4144-afa6-4b1390d2f1ae","keywords":null,"link":"/itthon/20200926_koronavirus_tanoran_kivuli_iskolai_foglalkozasok_ellehetetlenulese_karate_judo_uszas","timestamp":"2020. szeptember. 26. 07:00","title":"\"Sokan nem térnek már vissza a sporthoz\" – csapatokat tesz tönkre az Emmi járványprotokollja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]