[{"available":true,"c_guid":"4a2b9df6-c82b-4802-90d4-8a8e0f1d202d","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Léteznek ennél praktikusabb és hosszabb hatótávú elektromos autók, de talán nincs még egy olyan villanyos modell, amely annyi érzelmet váltana ki az emberből, mint a jövőbe mutató megoldásokkal telepakolt Honda e.","shortLead":"Léteznek ennél praktikusabb és hosszabb hatótávú elektromos autók, de talán nincs még egy olyan villanyos modell, amely...","id":"20200925_elektromos_honda_e_villanyauto_teszt_menetproba_velemeny","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4a2b9df6-c82b-4802-90d4-8a8e0f1d202d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b75f75a-fcb3-40c6-91b3-2f2f0d1c1c79","keywords":null,"link":"/cegauto/20200925_elektromos_honda_e_villanyauto_teszt_menetproba_velemeny","timestamp":"2020. szeptember. 25. 18:05","title":"Kicsit múlt, nagyon jövő: teszten a helyes Honda e","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"778bb4e1-cf90-40e7-bbc0-e3cbd7910881","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A fogdán történt a gyilkosság.","shortLead":"A fogdán történt a gyilkosság.","id":"20200925_Lelottek_egy_rendort_Londonban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=778bb4e1-cf90-40e7-bbc0-e3cbd7910881&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff63648a-7de6-45c8-b600-11c438b537f0","keywords":null,"link":"/vilag/20200925_Lelottek_egy_rendort_Londonban","timestamp":"2020. szeptember. 25. 12:22","title":"Lelőttek egy rendőrt Londonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c0150f0-b1fc-4044-adb7-c0f5f55ebf82","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Valamennyi különleges, nagyobb érdeklődésre számot tartó eszközt „megkínoznak” a megjelenése után, hogy kiderüljön, mennyire sérülékenyek. A Microsoft nemrégiben bemutatott kétkijelzős eszköze, a Surface Duo sem úszta meg a tortúratesztet.","shortLead":"Valamennyi különleges, nagyobb érdeklődésre számot tartó eszközt „megkínoznak” a megjelenése után, hogy kiderüljön...","id":"20200925_microsoft_surface_duo_tartossagi_teszt_strapabiras_video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4c0150f0-b1fc-4044-adb7-c0f5f55ebf82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4dd9b515-3464-4acc-bc35-5757d9812e21","keywords":null,"link":"/tudomany/20200925_microsoft_surface_duo_tartossagi_teszt_strapabiras_video","timestamp":"2020. szeptember. 25. 18:03","title":"Videón, ahogy megkínozzák a Microsoft androidos telefonját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afc509f8-0994-45f0-864b-d2cdd6f4d21d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Pieces of a Woman című film miatt került fel a Variety listájára. ","shortLead":"A Pieces of a Woman című film miatt került fel a Variety listájára. ","id":"20200925_Weber_Kata_bekerult_a_vilag_10_legigeretesebb_forgatokonyviroja_koze","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=afc509f8-0994-45f0-864b-d2cdd6f4d21d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eca97dd1-b864-496c-97ab-c221e8917182","keywords":null,"link":"/elet/20200925_Weber_Kata_bekerult_a_vilag_10_legigeretesebb_forgatokonyviroja_koze","timestamp":"2020. szeptember. 25. 15:07","title":"Wéber Kata bekerült a világ 10 legígéretesebb forgatókönyvírója közé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5960d20-128e-4ddf-8a5e-b2aaad8f08db","c_author":"Elek István","category":"360","description":"Vidnyánszky Attila az önkényuralmi rendszer teljes térfoglalásához segédkezik – rosszul. Vélemény.","shortLead":"Vidnyánszky Attila az önkényuralmi rendszer teljes térfoglalásához segédkezik – rosszul. Vélemény.","id":"20200925_elek_istvan_vidnyanszky_a_politikus_szfe","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e5960d20-128e-4ddf-8a5e-b2aaad8f08db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de7473c4-0135-460e-bd43-b9de52962297","keywords":null,"link":"/360/20200925_elek_istvan_vidnyanszky_a_politikus_szfe","timestamp":"2020. szeptember. 25. 17:00","title":"Elek István: Vidnyánszky, a politikus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b700431f-b7d4-420a-9e2b-7ea29f6500d3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az An-24-es szállítógépen mintegy harmincan voltak.","shortLead":"Az An-24-es szállítógépen mintegy harmincan voltak.","id":"20200925_Lezuhant_egy_ukran_katonai_szallitogep_tobben_meghaltak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b700431f-b7d4-420a-9e2b-7ea29f6500d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e6bffd3-4e86-4778-b819-1612f242caf1","keywords":null,"link":"/vilag/20200925_Lezuhant_egy_ukran_katonai_szallitogep_tobben_meghaltak","timestamp":"2020. szeptember. 25. 21:08","title":"Lezuhant egy ukrán katonai szállítógép, többen meghaltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d5ae2f8-888e-4988-9116-250e3a3c7351","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Elérhetővé vált az EKG funkció használata a Samsung Galaxy Watch Active2 és a Galaxy Watch 3 okosórákon az amerikai felhasználók számára. Az európaiak továbbra sem kapták meg a fontos funkcióként beharangozott EKG-t. Ám az amerikai bevezetésnek felénk is van tanulsága: kiderült, hogy csak azok fognak jól járni itthon is, akik Samsung telefonnal használják az órát.

","shortLead":"Elérhetővé vált az EKG funkció használata a Samsung Galaxy Watch Active2 és a Galaxy Watch 3 okosórákon az amerikai...","id":"20200926_samsung_galaxy_watch_active2_watch3_ekg_funkcio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5d5ae2f8-888e-4988-9116-250e3a3c7351&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fedb04f3-ef65-4d5a-990a-7a69d4df0bb6","keywords":null,"link":"/tudomany/20200926_samsung_galaxy_watch_active2_watch3_ekg_funkcio","timestamp":"2020. szeptember. 26. 13:03","title":"Úgy tűnik, csak az a Samsung óra jár jól, amit Samsung telefonnal használnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"820ccc94-b025-459e-a3fe-c2abdafae096","c_author":"HVG","category":"360","description":"A cég profitjából anyacége, az Opus Global révén eddig minden részvényes részesedett. Ez mostantól másképp lesz.","shortLead":"A cég profitjából anyacége, az Opus Global révén eddig minden részvényes részesedett. Ez mostantól másképp lesz.","id":"202039_euro_general_tozsderol_ameszaros_gyerekekhez","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=820ccc94-b025-459e-a3fe-c2abdafae096&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6813c79-5cff-45bc-a015-59da1c5a75b2","keywords":null,"link":"/360/202039_euro_general_tozsderol_ameszaros_gyerekekhez","timestamp":"2020. szeptember. 25. 14:00","title":"Mészároséké az egész Euro Generál, a kisbefektetők hoppon maradnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]