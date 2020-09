Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"764a4df7-e203-4963-9777-a9beb8a5d09a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Japán mostantól minden olyan esetet kivizsgál, amely azonosítatlan repülő tárgy, vagyis UFO körül forog.","shortLead":"Japán mostantól minden olyan esetet kivizsgál, amely azonosítatlan repülő tárgy, vagyis UFO körül forog.","id":"20200926_japan_ufok_azonositatlan_repulo_targy","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=764a4df7-e203-4963-9777-a9beb8a5d09a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9149c7d1-89cd-4861-aa6e-62ecab4d9580","keywords":null,"link":"/tudomany/20200926_japan_ufok_azonositatlan_repulo_targy","timestamp":"2020. szeptember. 26. 09:03","title":"Most már inkább komolyan veszi az UFO-ügyeket Japán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f13d6d85-7541-40f2-b3ea-53159d134b32","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A 31 éves Bottasnak ez volt az idei második és pályafutása kilencedik futamgyőzelme a Forma-1-ben.","shortLead":"A 31 éves Bottasnak ez volt az idei második és pályafutása kilencedik futamgyőzelme a Forma-1-ben.","id":"20200927_Bottas_siman_nyert_Hamilton_buntetese_utan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f13d6d85-7541-40f2-b3ea-53159d134b32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66fa1341-64e3-48d9-a808-7824e509e511","keywords":null,"link":"/cegauto/20200927_Bottas_siman_nyert_Hamilton_buntetese_utan","timestamp":"2020. szeptember. 27. 15:08","title":"Bottas simán nyert Hamilton büntetése után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dfbdfaa3-c3fa-44a0-81d5-bc0e7ab15e39","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök az operatív törzs szombat reggeli ülése után arra figyelmeztetett, hogy a számok valószínűleg emelkedni fognak. ","shortLead":"A miniszterelnök az operatív törzs szombat reggeli ülése után arra figyelmeztetett, hogy a számok valószínűleg...","id":"20200926_Orban_jarvanykorhaz_koronavirus_operativ_torzs","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dfbdfaa3-c3fa-44a0-81d5-bc0e7ab15e39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3e2f3d1-cae9-4051-b6e4-6a51dde42a09","keywords":null,"link":"/itthon/20200926_Orban_jarvanykorhaz_koronavirus_operativ_torzs","timestamp":"2020. szeptember. 26. 09:52","title":"Orbán: Valamikor majd meg kell nyitni a járványkórházakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"132ef9e8-2ea3-4002-910c-5a38ffc4804b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nemzetközi bűnszervezet hat évvel ezelőtt volt aktív.","shortLead":"A nemzetközi bűnszervezet hat évvel ezelőtt volt aktív.","id":"20200927_Embercsempeszhalozatot_szamolt_fel_a_rendorseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=132ef9e8-2ea3-4002-910c-5a38ffc4804b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52e4146c-ce89-4731-85af-1a4ea37be12f","keywords":null,"link":"/itthon/20200927_Embercsempeszhalozatot_szamolt_fel_a_rendorseg","timestamp":"2020. szeptember. 27. 09:35","title":"Embercsempész-hálózatot számolt fel a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01944359-5d44-47d0-8256-4204f44cbc8e","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Felhős, többfelé esős idővel indul a jövő hét. A hétvégén kissé melegszik a levegő, néhol akár 27-28 Celsius-fok is lehet","shortLead":"Felhős, többfelé esős idővel indul a jövő hét. A hétvégén kissé melegszik a levegő, néhol akár 27-28 Celsius-fok is...","id":"20200927_Esovel_idovel_indul_a_jovo_het_zivatarok_is_lehetnek_hetfon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=01944359-5d44-47d0-8256-4204f44cbc8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75c5b581-628c-4f6a-a213-a2de30e3b9ef","keywords":null,"link":"/itthon/20200927_Esovel_idovel_indul_a_jovo_het_zivatarok_is_lehetnek_hetfon","timestamp":"2020. szeptember. 27. 15:56","title":"Esővel idővel indul a jövő hét, zivatarok is lehetnek hétfőn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e33bb7d-4d78-4b48-8115-dc3fd7a6556c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A volt pénzügyminiszter a Facebookon reagált a Blikk információjára.","shortLead":"A volt pénzügyminiszter a Facebookon reagált a Blikk információjára.","id":"20200926_Oszko_cafolja_hogy_a_Momentum_szakertoje_lesz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2e33bb7d-4d78-4b48-8115-dc3fd7a6556c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7580261-d226-4c36-83f7-99a16ed8fcf9","keywords":null,"link":"/itthon/20200926_Oszko_cafolja_hogy_a_Momentum_szakertoje_lesz","timestamp":"2020. szeptember. 26. 20:30","title":"Oszkó cáfolja, hogy a Momentum szakértője lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6018bb0a-b1be-400d-a755-04c78701616b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A klímaaktivista a koronavírus miatt hónapok óta nem akciózott.","shortLead":"A klímaaktivista a koronavírus miatt hónapok óta nem akciózott.","id":"20200925_greta_thunberg_ujra_tuntet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6018bb0a-b1be-400d-a755-04c78701616b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85f9df88-23db-4fdd-b607-d79d2f81bb84","keywords":null,"link":"/zhvg/20200925_greta_thunberg_ujra_tuntet","timestamp":"2020. szeptember. 25. 16:40","title":"A járvány kezdete óta először tüntetett Greta Thunberg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecd66af2-5f2d-425b-8a8e-baaa2a7f08ad","c_author":"Révész Sándor","category":"360","description":"Ha az ellenzék a helyi közsajtóval azt teszi, amit a NER az országos közmédiával, miért ne gondoljuk azt, hogy az ellenzék ugyanazt tenné az állami médiával is, ha hatalomra kerülne, mint, amit az Orbán-rendszer most művel azzal? Vélemény.","shortLead":"Ha az ellenzék a helyi közsajtóval azt teszi, amit a NER az országos közmédiával, miért ne gondoljuk azt...","id":"20200926_Revesz_Sandor_Ilyen_az_amikor_az_ellenzek_lemegy_Orbanba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ecd66af2-5f2d-425b-8a8e-baaa2a7f08ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b004f41c-e1b1-4a6c-9851-445e27ffa2cf","keywords":null,"link":"/360/20200926_Revesz_Sandor_Ilyen_az_amikor_az_ellenzek_lemegy_Orbanba","timestamp":"2020. szeptember. 26. 12:00","title":"Révész Sándor: Ilyen az, amikor az ellenzék lemegy Orbánba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]