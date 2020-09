Bár az LG nem mondható az okostelefonok éllovasának, az utóbbi időben figyelemre méltó innovációs készségről tett tanúbizonyságot. Jó példája ennek az egyedülálló LG Wing, amelyet most behatóbban is megnézett egy tesztelő.

Még tavasszal jelentette be az LG, hogy leáll telefonjainak alfanumerikus jelzésével, és inkább sokatmondó nevet ad majd az egyes modelleknek. Az LG Velvet elnevezés az adott készülék formatervezésére, anyagválasztására utalt, míg az LG Wing az egyedülálló „szárnyas” megoldást jelentette. Ez utóbbi eszköz a napokban vált hivatalossá, és különlegessége (a felső kijelző 90 fokos szögben elforgatható) miatt érthető, hogy többen is kíváncsiak voltak közelebbi felépítésére. Közéjük tartozik Zack Nelson, a JerryRigEverything YouTube-csatorna üzemeltetője, aki belepillantott a prémiumkategóriás okostelefon belsejébe, amelynek már a doboza is „elforgatható” volt.

© YouTube/Zack Nelson

A tesztelőt persze leginkább a valóban egyedi elforgatható képernyő érdekelte. Az LG speciális kenőanyaggal ellátott műanyagot használ, hogy a forgatás zökkenőmentes legyen. Emellett a két kijelzőrész enyhén homorú, így üreg keletkezik közöttük, ami nem engedi, hogy az esetlegesen beszoruló szennyeződések megkarcolják a másodlagos kijelzőt. A mechanizmus O alakú csuklópántot használ, ami lehetővé teszi a szalagkábel áthaladását a középső részen, illetve azt, hogy árammal lássa el az elsődleges kijelzőt. Az LG úgy véli, hogy 200 ezer forgatási ciklust simán kibír ez a mechanizmus. Két rugó is van, amelyek közül az egyik nyitáskor, a másik pedig záráskor segít a kijelző elfordulásakor.

Nelson azért a belbecsre is kíváncsi volt, ezért tüzetesebben is megvizsgálta a kamerarendszert, a lapkakészletet n meg az akkumulátort. Kiderült, hogy bár a telefonnak nincsen IP-besorolása, bizonyos szintű por- és vízvédelemre számíthat a tulajdonosa. A tesztelő azt is megígérte, hogy a szokásos tortúratesztnek is aláveti majd az LG különleges telefonját.

