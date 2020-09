Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4e7931a5-dae4-4c8b-9e4a-d97cf99a3745","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Azerbajdzsán és Örményország egymást vádolja támadással, az örmény kormányfő szerint az erőik lelőttek két azeri helikopter és három drónt.","shortLead":"Azerbajdzsán és Örményország egymást vádolja támadással, az örmény kormányfő szerint az erőik lelőttek két azeri...","id":"20200927_Ormenyorszag_Hegyi_Karabah_osszecsapasok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4e7931a5-dae4-4c8b-9e4a-d97cf99a3745&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff10ffac-db74-4a00-88cc-3a97fbd45077","keywords":null,"link":"/vilag/20200927_Ormenyorszag_Hegyi_Karabah_osszecsapasok","timestamp":"2020. szeptember. 27. 14:21","title":"Örményország teljes mozgósítást rendelt el a Hegyi-Karabahban történt összecsapások miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f032786-f099-4e0e-a7a6-eafc0d7e4720","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy 180 szobás szállodát húznak fel az Isztriai-félsziget csücskében.","shortLead":"Egy 180 szobás szállodát húznak fel az Isztriai-félsziget csücskében.","id":"20200927_Otcsillagos_hotel_meszaros_icici_horvatorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3f032786-f099-4e0e-a7a6-eafc0d7e4720&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9436f893-acb7-4f74-8744-901e81caea57","keywords":null,"link":"/kkv/20200927_Otcsillagos_hotel_meszaros_icici_horvatorszag","timestamp":"2020. szeptember. 27. 08:42","title":"Ötcsillagos hotelt építettet 50 millió euróból Mészáros Lőrinc a horvát tengerparton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"139271aa-45bb-4a30-8e03-bead384b3897","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A volt SZDSZ-es politikus és a felesége is kórházban van.","shortLead":"A volt SZDSZ-es politikus és a felesége is kórházban van.","id":"20200927_Kuncze_Gabor_koronavirusos_intenziv_osztalyon_apoljak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=139271aa-45bb-4a30-8e03-bead384b3897&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95dc3acc-ce76-46ab-b143-0afb2727d8dd","keywords":null,"link":"/itthon/20200927_Kuncze_Gabor_koronavirusos_intenziv_osztalyon_apoljak","timestamp":"2020. szeptember. 27. 13:11","title":"Kuncze Gábor koronavírusos, intenzív osztályon ápolják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a47f7f96-0891-49d0-9f6d-ded0cd674b5b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Iványi által vezetett intézmények jelentős tartozásokat halmoztak föl, még a gázórákat is le akarták szerelni a Dankó utcai szeretetotthonban.","shortLead":"Az Iványi által vezetett intézmények jelentős tartozásokat halmoztak föl, még a gázórákat is le akarták szerelni...","id":"20200928_ivanyi_met_5_millios_tamogatas_karacsony","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a47f7f96-0891-49d0-9f6d-ded0cd674b5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa2d860b-2dbc-4b19-b4f7-65e2b299d8c9","keywords":null,"link":"/itthon/20200928_ivanyi_met_5_millios_tamogatas_karacsony","timestamp":"2020. szeptember. 28. 15:39","title":"5 millióval támogatja Iványi Gáborék iskoláit a főváros","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b3a4b0e-ad55-412d-95d1-dd039ffac7e8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A lakáspiac visszaesőben, a fejlesztők a rozsdaövezeti térképre várnak.","shortLead":"A lakáspiac visszaesőben, a fejlesztők a rozsdaövezeti térképre várnak.","id":"20200928_lakaspiac_kedvezmenyes_afa_rozsdaovezet_ingatlanpiac","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1b3a4b0e-ad55-412d-95d1-dd039ffac7e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"135db305-9c1f-4a0d-84f5-5350049fa8e7","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200928_lakaspiac_kedvezmenyes_afa_rozsdaovezet_ingatlanpiac","timestamp":"2020. szeptember. 28. 07:32","title":"Jövőre elfogynak a kedvezményes áfás lakások Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f4a2095-320f-416d-b1cb-d71cf3378428","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester által közölt közvéleménykutatási adatok szerint az emberek többsége az autómentesített rakpartot támogatja.","shortLead":"A főpolgármester által közölt közvéleménykutatási adatok szerint az emberek többsége az autómentesített rakpartot...","id":"20200927_Karacsony_rakpart","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8f4a2095-320f-416d-b1cb-d71cf3378428&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e142224b-f090-4830-9cd3-9b79a648b02c","keywords":null,"link":"/itthon/20200927_Karacsony_rakpart","timestamp":"2020. szeptember. 27. 10:18","title":"Karácsony bemutatta, milyen rakpartot álmodtak meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d847c76d-9630-41a9-922d-9b9983be6a6b","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Az idén 10 éves HVG Extra Pszichológia magazin szakértő szerzőit kérte fel, hogy meséljék el, hogyan lett belőlük pszichológus, pszichiáter, mi fogta meg őket a tudományterületben. Szél Dávid pszichológus írását közöljük.","shortLead":"Az idén 10 éves HVG Extra Pszichológia magazin szakértő szerzőit kérte fel, hogy meséljék el, hogyan lett belőlük...","id":"20200927_Sokaig_es_kitartoan_nem_akartam_pszichologus_lenni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d847c76d-9630-41a9-922d-9b9983be6a6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b041a805-83aa-49c0-b9d0-02ae70fb3015","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20200927_Sokaig_es_kitartoan_nem_akartam_pszichologus_lenni","timestamp":"2020. szeptember. 27. 20:15","title":"Sokáig és kitartóan nem akartam pszichológus lenni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3331af32-ad39-4a3a-b914-d0acf603cf16","c_author":"Dezső András","category":"itthon","description":"Némi elégtételt jelenthet a magyar kémelhárításnak, hogy noha a bíróság a kémkedés vádja alól felmentette Kovács Bélát, de az ítélet szóbeli indoklásában a bíró azt is kimondta: a volt európai parlamenti képviselő az orosz hírszerzés beszervezett és kiokosított embereként tevékenykedett. A titkosított ügyet mélységében ismerő források szerint számítani lehetett erre a végkifejletre.","shortLead":"Némi elégtételt jelenthet a magyar kémelhárításnak, hogy noha a bíróság a kémkedés vádja alól felmentette Kovács Bélát...","id":"20200928_kovacs_bela_kgbela_birosag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3331af32-ad39-4a3a-b914-d0acf603cf16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3cef8fe-4f62-4189-b04c-9e9bba2203f9","keywords":null,"link":"/itthon/20200928_kovacs_bela_kgbela_birosag","timestamp":"2020. szeptember. 28. 06:30","title":"Idő előtt állíthatták le a Kovács Béla elleni titkosszolgálati műveletet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]