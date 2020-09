Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"33a1c56a-8381-4075-8114-afae974d1927","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"No, melyik településről tájékoztat az állami hírügynökség, ahol valaki mondott valamit? ","shortLead":"No, melyik településről tájékoztat az állami hírügynökség, ahol valaki mondott valamit? ","id":"20200926_Egy_hirben_a_NER","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=33a1c56a-8381-4075-8114-afae974d1927&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ef0edff-0570-4f28-bc7c-4cb57a089fe8","keywords":null,"link":"/itthon/20200926_Egy_hirben_a_NER","timestamp":"2020. szeptember. 26. 17:26","title":"Egy hírben a NER","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f867544-48f1-4d7f-b694-4c9820423644","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A bajor kormányfő betiltotta a szélsőjobbhoz köthető német birodalmi hadilobogó használatát.","shortLead":"A bajor kormányfő betiltotta a szélsőjobbhoz köthető német birodalmi hadilobogó használatát.","id":"20200926_Betiltottak_a_szelsojobb_altal_is_hasznalt_volt_birodalmi_lobogot_Bajororszagban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5f867544-48f1-4d7f-b694-4c9820423644&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2af57a38-89db-46b2-8d67-97a3a543e871","keywords":null,"link":"/vilag/20200926_Betiltottak_a_szelsojobb_altal_is_hasznalt_volt_birodalmi_lobogot_Bajororszagban","timestamp":"2020. szeptember. 26. 19:25","title":"Betiltottak a szélsőjobb által is használt volt birodalmi lobogót Bajorországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74398fe6-03da-4e0e-a629-de39978603a3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kerékpárutat szeptember közepén adták át.","shortLead":"A kerékpárutat szeptember közepén adták át.","id":"20200926_Felavatta_a_Kerekparosklub_a_szentendrei_bicikliutat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=74398fe6-03da-4e0e-a629-de39978603a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09ae3449-1a5f-4e13-9131-da43598e33eb","keywords":null,"link":"/itthon/20200926_Felavatta_a_Kerekparosklub_a_szentendrei_bicikliutat","timestamp":"2020. szeptember. 26. 21:20","title":"Felavatta a Kerékpárosklub a szentendrei bicikliutat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47251f15-8376-4c50-93e3-375395c485fc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fentin kívül több sarkalatos megállapítást is tett a hódmezővásárhelyi polgármester a mohácsi időközi választás adatait elemezve. Például, hogy a Fidesznek nincsenek tartalékai.","shortLead":"A fentin kívül több sarkalatos megállapítást is tett a hódmezővásárhelyi polgármester a mohácsi időközi választás...","id":"20200928_mohacsi_idokozi_valasztas_markyzay_peter_elemzese","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=47251f15-8376-4c50-93e3-375395c485fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b6029b3-322a-4a08-82e6-1c12eb6058f7","keywords":null,"link":"/itthon/20200928_mohacsi_idokozi_valasztas_markyzay_peter_elemzese","timestamp":"2020. szeptember. 28. 10:13","title":"Márki-Zay: Szocialista jelölttel nem lehetett nyerni Mohácson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d481100f-eb95-4088-9ac1-f2d1744e8508","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több változás is jön a vonatkozóknak a Dunántúlon. \r

","shortLead":"Több változás is jön a vonatkozóknak a Dunántúlon. \r

","id":"20200928_vasut_mav_menetrend_olcsobb_jegyek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d481100f-eb95-4088-9ac1-f2d1744e8508&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee2abc3a-e4ce-4d98-a773-0cce883d3ddb","keywords":null,"link":"/itthon/20200928_vasut_mav_menetrend_olcsobb_jegyek","timestamp":"2020. szeptember. 28. 09:37","title":"Néhány vonat olcsóbb lesz a Balatonnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc7413a0-cb1c-4a12-a88c-859b37d42d6c","c_author":"Hamvay Péter","category":"itthon","description":"Egy hónap után ismét beázott a szülészeti osztály a Szent János kórházban, információink szerint elmaradnak a nagyobb műtétek. Az intézmény szerint elköltöztették az osztályt, a szülések és kisebb műtétek rendben zajlanak.","shortLead":"Egy hónap után ismét beázott a szülészeti osztály a Szent János kórházban, információink szerint elmaradnak a nagyobb...","id":"20200926_beazas_Szent_Janos_Korhaz_szuleszet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fc7413a0-cb1c-4a12-a88c-859b37d42d6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a27803c-6f44-490b-a5f6-82d9b63a0724","keywords":null,"link":"/itthon/20200926_beazas_Szent_Janos_Korhaz_szuleszet","timestamp":"2020. szeptember. 26. 14:57","title":"Ismét beázott a Szent János Kórház szülészete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0063e6e-6467-45f1-ae20-811bcf2194a3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az androidos telefonok bizonyos országokban már azt is elárulhatják, miért keresnek bennünket egy telefonszámról.","shortLead":"Az androidos telefonok bizonyos országokban már azt is elárulhatják, miért keresnek bennünket egy telefonszámról.","id":"20200928_google_telefon_google_phone_spamszures_hivasazonositas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c0063e6e-6467-45f1-ae20-811bcf2194a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a527e23c-efdc-4209-881b-508342ec4b09","keywords":null,"link":"/tudomany/20200928_google_telefon_google_phone_spamszures_hivasazonositas","timestamp":"2020. szeptember. 28. 00:03","title":"Mit meg nem adnánk, ha Magyarországon is elérhető lenne ez az androidos funkció ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3681a392-ab93-4bd7-aef0-f1c19f29edc5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 63-as úton Aba és Székesfehérvár közötti útszakaszon történt a baleset.","shortLead":"A 63-as úton Aba és Székesfehérvár közötti útszakaszon történt a baleset.","id":"20200927_Negy_szemelyauto_utkozott_Szekesfehervarnal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3681a392-ab93-4bd7-aef0-f1c19f29edc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad048a16-bfde-41c0-b4b4-cb0143b20bd0","keywords":null,"link":"/cegauto/20200927_Negy_szemelyauto_utkozott_Szekesfehervarnal","timestamp":"2020. szeptember. 27. 15:47","title":"Négy személyautó ütközött Székésfehérvárnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]