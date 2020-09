Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e49fb599-66e0-4623-8b4f-033f3206fa49","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"A stabilitást választotta a japán kormánypárt, amikor az eddigi kabinetfőnökből csinált miniszterelnököt. Szuga Josihide egyszerű sorból kapaszkodott fel a csúcsra, és munkamániája még az erről ismert Japánban is kivételesnek számít.","shortLead":"A stabilitást választotta a japán kormánypárt, amikor az eddigi kabinetfőnökből csinált miniszterelnököt. Szuga...","id":"202039_szuga_josihide_hatteremberbol_japan_kormanyfo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e49fb599-66e0-4623-8b4f-033f3206fa49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77cb234a-5807-40e3-aea4-5d180457bbb2","keywords":null,"link":"/360/202039_szuga_josihide_hatteremberbol_japan_kormanyfo","timestamp":"2020. szeptember. 28. 15:30","title":"Angolul tanult volna, de miniszterelnök lett a japán kabinetfőnökből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"789496c9-922e-49d9-90c4-58eff66fa58f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az ügyészség aljas indokból, több ember sérelmére elkövetett emberölés bűntette miatt emelt vádat a férfi ellen.\r

","shortLead":"Az ügyészség aljas indokból, több ember sérelmére elkövetett emberölés bűntette miatt emelt vádat a férfi ellen.\r

","id":"20200928_vademeles_kettos_gyilkossag_nyiregyhaza_vadlott_eletfogytiglan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=789496c9-922e-49d9-90c4-58eff66fa58f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c53836b4-61d4-4855-b382-ae2e23d34b90","keywords":null,"link":"/itthon/20200928_vademeles_kettos_gyilkossag_nyiregyhaza_vadlott_eletfogytiglan","timestamp":"2020. szeptember. 28. 11:37","title":"Lelőtte felesége szeretőjét és annak apját is Nyíregyházán, életfogytiglant kaphat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97f87ec4-70cc-4e42-ab34-49e284d10aee","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A Svábhegy tetején fekvő 8600 négyzetméteres ingatlant a piaristák adták el egy Tiborcz Istvánhoz köthető cégnek.\r

\r

","shortLead":"A Svábhegy tetején fekvő 8600 négyzetméteres ingatlant a piaristák adták el egy Tiborcz Istvánhoz köthető cégnek.\r

\r

","id":"20200928_tiborcz_istvan_tusculanum_hegyvidek_kft_mkkp_kolto_utca_ingatlan_piaristak_fonograf_klub","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=97f87ec4-70cc-4e42-ab34-49e284d10aee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23887ad4-b8a8-4b98-b93c-700eff778019","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200928_tiborcz_istvan_tusculanum_hegyvidek_kft_mkkp_kolto_utca_ingatlan_piaristak_fonograf_klub","timestamp":"2020. szeptember. 28. 15:09","title":"Tiborcz István cége vette meg az egykori Fonográf-klubot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab5c64f8-af33-4e22-bafa-d1502b5457d7","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A stadionba a járványveszélyre hivatkozva még nem térhettek vissza a szurkolók, de annak, úgy látszik, nincs akadálya, hogy mellette, egymás nyakában ugrálva nézzék végig a meccset.","shortLead":"A stadionba a járványveszélyre hivatkozva még nem térhettek vissza a szurkolók, de annak, úgy látszik, nincs akadálya...","id":"20200928_ferencvaros_molde_bl_koronavirus_jarvany_uefa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ab5c64f8-af33-4e22-bafa-d1502b5457d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34bad50a-15f2-4bbf-b440-36acee93f814","keywords":null,"link":"/sport/20200928_ferencvaros_molde_bl_koronavirus_jarvany_uefa","timestamp":"2020. szeptember. 28. 13:30","title":"Az UEFA-tól kértek engedélyt a fradisták, hogy a stadionon kívülről szurkolhassanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffd1e45a-03e6-4a14-9538-e07dcca2c806","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A pásztorok bevonásával végzett vizsgálatból kiderült, hogy a szarvasmarhák száznál is több növényfajt ismernek fel és mindegyikhez más módon viszonyulnak a legelőn – tájékoztatott az Ökológiai Kutatóközpont.","shortLead":"A pásztorok bevonásával végzett vizsgálatból kiderült, hogy a szarvasmarhák száznál is több növényfajt ismernek fel és...","id":"20200928_szarvasmarhak_novenyfelismero_kepessege_okologiai_kutatokozpont","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ffd1e45a-03e6-4a14-9538-e07dcca2c806&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb844f3c-07e1-42f5-8030-76f668209e2c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200928_szarvasmarhak_novenyfelismero_kepessege_okologiai_kutatokozpont","timestamp":"2020. szeptember. 28. 16:03","title":"33 ezerszer figyelték meg, hogy fűbe harap a marha – megfejtették az ízlését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74398fe6-03da-4e0e-a629-de39978603a3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kerékpárutat szeptember közepén adták át.","shortLead":"A kerékpárutat szeptember közepén adták át.","id":"20200926_Felavatta_a_Kerekparosklub_a_szentendrei_bicikliutat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=74398fe6-03da-4e0e-a629-de39978603a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09ae3449-1a5f-4e13-9131-da43598e33eb","keywords":null,"link":"/itthon/20200926_Felavatta_a_Kerekparosklub_a_szentendrei_bicikliutat","timestamp":"2020. szeptember. 26. 21:20","title":"Felavatta a Kerékpárosklub a szentendrei bicikliutat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe33de5e-e5a1-4151-ac70-dc116f3c17b3","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A Dél-pesti Centrumkórházban újabb kapacitásokat nyitottak a fekvőbeteg és az intenzív osztályon.","shortLead":"A Dél-pesti Centrumkórházban újabb kapacitásokat nyitottak a fekvőbeteg és az intenzív osztályon.","id":"20200927_szlavik_koronavirus_maszk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fe33de5e-e5a1-4151-ac70-dc116f3c17b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f349f1f-535b-4452-9547-f39681381e79","keywords":null,"link":"/itthon/20200927_szlavik_koronavirus_maszk","timestamp":"2020. szeptember. 27. 13:25","title":"Szlávik: Középkorú, nem krónikus betegek is lélegeztetőgépre kerülhetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e665d13a-f1d3-4887-942d-7a15ae2881c5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A cseh kisautó következő generációjának érkezéséről maga a gyártó új vezetője beszélt.","shortLead":"A cseh kisautó következő generációjának érkezéséről maga a gyártó új vezetője beszélt.","id":"20200928_hivatalos_jovore_jon_a_teljesen_uj_skoda_fabia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e665d13a-f1d3-4887-942d-7a15ae2881c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98ec71ae-d4ac-447f-b84a-3c6f525f26b3","keywords":null,"link":"/cegauto/20200928_hivatalos_jovore_jon_a_teljesen_uj_skoda_fabia","timestamp":"2020. szeptember. 28. 14:21","title":"Hivatalos: jövőre jön a teljesen új Skoda Fabia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]