Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"170701e9-30f5-433a-88f2-66c3eb2b21b3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Szicília szigetén elrendelték a szájmaszk kötelező használatát szabadtéren.","shortLead":"Szicília szigetén elrendelték a szájmaszk kötelező használatát szabadtéren.","id":"20200928_Koronavirus_Olaszorszag_Szicilia_Maszk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=170701e9-30f5-433a-88f2-66c3eb2b21b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a575028-269b-451f-a652-3c5c40349924","keywords":null,"link":"/vilag/20200928_Koronavirus_Olaszorszag_Szicilia_Maszk","timestamp":"2020. szeptember. 28. 19:54","title":"Átlépte az 50 ezret az aktív fertőzöttek száma Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a8ebf28-19f2-433f-9f0c-224e8b6d8e93","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A próbafülke alatt dugta át a mobilját a férfi, hogy felvételt készítsen egy ruhát próbáló nőről.","shortLead":"A próbafülke alatt dugta át a mobilját a férfi, hogy felvételt készítsen egy ruhát próbáló nőről.","id":"20200928_tatabanya_kukkolo_vademeles","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9a8ebf28-19f2-433f-9f0c-224e8b6d8e93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac3de678-5673-462d-b22c-37ce3bdcb4ba","keywords":null,"link":"/itthon/20200928_tatabanya_kukkolo_vademeles","timestamp":"2020. szeptember. 28. 11:04","title":"Vádat emeltek egy tatabányai mobilos kukkoló ellen, aki próbafülkénél filmezte áldozatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e0a5e01-2baf-437e-a54e-634afb857f8d","c_author":"Fekő Ádám","category":"vilag","description":"Bár húsz év után lett újra magyar polgármestere Marosvásárhelynek, a vasárnap nagyot győző Soós Zoltán szerint ez a siker nem a magyarok győzelme a románok felett, hanem a marosvásárhelyieké a korrupció felett. Soós kolozsvári mintát ígér a húsz éve stagnáló városnak.","shortLead":"Bár húsz év után lett újra magyar polgármestere Marosvásárhelynek, a vasárnap nagyot győző Soós Zoltán szerint...","id":"20200928_Marosvasarhely_soos_zoltan_erdely_polgarmester","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9e0a5e01-2baf-437e-a54e-634afb857f8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d3987d0-c87e-4d19-a4e9-cf3afdc71571","keywords":null,"link":"/vilag/20200928_Marosvasarhely_soos_zoltan_erdely_polgarmester","timestamp":"2020. szeptember. 28. 14:05","title":"Marosvásárhely új polgármestere: Tíz év múlva talán a székely zászló is aktuális lesz, most munkahelyek kellenek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e128105-6b83-4d22-9714-69b7f84f4f1f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"El akarják vágni a koronavírus utánpótlását.","shortLead":"El akarják vágni a koronavírus utánpótlását.","id":"20200928_hatarzar_oktober_szijjarto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3e128105-6b83-4d22-9714-69b7f84f4f1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47ae2e3c-c270-4e57-a6f6-10e9947c707c","keywords":null,"link":"/itthon/20200928_hatarzar_oktober_szijjarto","timestamp":"2020. szeptember. 28. 13:51","title":"Szijjártó: Marad a határzár októberben is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1099c18-bd45-4496-99b9-c23a578f3545","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Almát hasonlítanak körtéhez, de nem úgy. Pár csík kemény jogi csatákban. Összekeverhető-e a bicikliút, a sütiző és a párt? Logók ügyében a cégek nem ismernek tréfát. ","shortLead":"Almát hasonlítanak körtéhez, de nem úgy. Pár csík kemény jogi csatákban. Összekeverhető-e a bicikliút, a sütiző és...","id":"20200928_Messi_Apple_vedjegytortenelem","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b1099c18-bd45-4496-99b9-c23a578f3545&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"802f0e35-b045-46f9-a061-5e91fe5547fe","keywords":null,"link":"/360/20200928_Messi_Apple_vedjegytortenelem","timestamp":"2020. szeptember. 28. 15:00","title":"Messinek sikerült, az Apple-nek nem mindig – kis védjegytörténelem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41cbe7fa-6bd7-43d0-b093-98cc9d22eb8b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Hősök teréről vonultak a barikád alá vont Vas utcai egyetemhez.\r

\r

\r

","shortLead":"A Hősök teréről vonultak a barikád alá vont Vas utcai egyetemhez.\r

\r

\r

","id":"20200927_Ismet_tobb_ezren_vonultak_az_utcara_az_SZFE_mellett","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=41cbe7fa-6bd7-43d0-b093-98cc9d22eb8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6352537-7289-4245-bae9-f7735ed00d28","keywords":null,"link":"/kultura/20200927_Ismet_tobb_ezren_vonultak_az_utcara_az_SZFE_mellett","timestamp":"2020. szeptember. 27. 19:24","title":"Ismét több ezren vonultak az utcára az SZFE mellett tüntetni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1891eaa6-f12d-49b8-a3f5-bd7e2c0d1b8e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Gazdaságvédelmi Operatív Törzs azt szeretné, hogy a munkáltatók adómentes juttatásként adhassanak járványügyi szűrővizsgálatot a munkavállalóiknak.","shortLead":"A Gazdaságvédelmi Operatív Törzs azt szeretné, hogy a munkáltatók adómentes juttatásként adhassanak járványügyi...","id":"20200928_A_koronavirusteszt_adomentes_juttatas_lesz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1891eaa6-f12d-49b8-a3f5-bd7e2c0d1b8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31f1cca2-afda-4aeb-95a5-79d18f7230a4","keywords":null,"link":"/kkv/20200928_A_koronavirusteszt_adomentes_juttatas_lesz","timestamp":"2020. szeptember. 28. 17:24","title":"Tisztázták, miről beszélt Varga Mihály, mikor azt mondta, adómentes lesz a koronavírus-teszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d726491-4aa0-4ef7-beb4-0c19293ce32f","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Akik a közösségi oldalakról tájékozódnak, nagyobb valószínűséggel hiszik el az új koronavírussal kapcsolatos összeesküvés-elméleteket, a kockázati tényezőkről és a megelőzésről szóló tévhiteket – derült ki egy új, nagyszabású amerikai felmérésből.","shortLead":"Akik a közösségi oldalakról tájékozódnak, nagyobb valószínűséggel hiszik el az új koronavírussal kapcsolatos...","id":"20200927_koronavirus_alhirek_kozossegi_media_facebook_messenger_instagram_snapchat_osszeeskuves_elmeletek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0d726491-4aa0-4ef7-beb4-0c19293ce32f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0164ffad-4179-4964-b25f-8537fcc50bda","keywords":null,"link":"/tudomany/20200927_koronavirus_alhirek_kozossegi_media_facebook_messenger_instagram_snapchat_osszeeskuves_elmeletek","timestamp":"2020. szeptember. 27. 18:03","title":"Több koronavírusos összeesküvés-elméletnek dől be, aki a közösségi médiából tájékozódik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]