Az iparág szereplői és a hatóságok együttműködését szorgalmazta Stéphane Richard, a több országban jelenlévő Orange telekommunikációs szolgáltató vezérigazgatója, aki egy tízezer forintnál is olcsóbb androidos okostelefonnal is előállt.

A világ tizedik legnagyobb, nemzetközi mobilszolgáltatójaként jegyzett vállalat első embere szerint a koronavírus-járvány rámutatott, hogy mekkora szükség-e van a világon mindenkinek arra, hogy rendelkezzen hozzáféréssel a hálózathoz. Az internetelérés hiánya sok esetben erősíti a társadalmi és gazdasági egyenlőtlenségeket, akik nem tudnak kapcsolódni, sok lehetőségtől estek, esnek el – hangsúlyozta a vezérigazgató.

Stéphane Richard szerint a szolgáltatóknak nemcsak lehetőségük, kötelességük is együttműködni a kormányzati hatóságokkal annak érdekében, hogy azok a tömegek is internetezhessenek, akik ugyan már most is 3G- vagy 4G-hálózat által lefedett területen élnek, de nincs pénzük arra, hogy kihasználják ezt a lehetőséget.

Ennek érdekében az Orange maga is tesz, a vállalat egy igen olcsó okostelefont mutatott be. A Google együttműködésével lefejlesztett Sanza Touch névre keresztelt eszköz 4 hüvelykes képernyővel rendelkezik, 4G-képes, 8 GB tárhely van benne és 1750 mAh-es akkumulátor. Az elsősorban az afrikai piacra szánt készüléken az Android gyengébb telefonokra optimalizált változata, az Android Go fut.

A szolgáltató 40 dollárért árulja, ami átszámolva mintegy 9500 forintot jelent – ezzel ez a mobil a világ egyik legolcsóbb 4G-s androidos készüléke.

