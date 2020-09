Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"80eb8b77-04ed-4548-9d76-348244f2c9eb","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A diákok időben elhagyták az intézményt.\r

","shortLead":"A diákok időben elhagyták az intézményt.\r

","id":"20200929_Tuz_volt_egy_jozsefvarosi_iskolaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=80eb8b77-04ed-4548-9d76-348244f2c9eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d5443d2-0ed2-4d57-9048-2c95ab63507e","keywords":null,"link":"/itthon/20200929_Tuz_volt_egy_jozsefvarosi_iskolaban","timestamp":"2020. szeptember. 29. 08:45","title":"Tűz volt egy józsefvárosi iskolában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a70621e-3402-489b-bfc1-27510730adaf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google-féle Street View szó szerint ablakot nyit a világra, de ennek bizonyos szempontból hátrányai is vannak. Ám azok ellen néhány kattintással sokat tehetünk.","shortLead":"A Google-féle Street View szó szerint ablakot nyit a világra, de ennek bizonyos szempontból hátrányai is vannak. Ám...","id":"20200929_google_street_view_utcakep_kitakaras_bejelentese","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5a70621e-3402-489b-bfc1-27510730adaf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe5680f3-2aff-4b02-a993-8e7684eb512e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200929_google_street_view_utcakep_kitakaras_bejelentese","timestamp":"2020. szeptember. 29. 08:03","title":"Hogyan takarhatom ki az otthonom a Google Street View-n?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6631385d-45fc-4732-8e57-1a9b209cdab0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mégsem korlátozza a Google, hogy a Meetet ingyen használók mennyi ideig telefonálhatnak egyszerre a szolgáltatással. Változás lesz, de jóval később, mint eredetileg tervezték.","shortLead":"Mégsem korlátozza a Google, hogy a Meetet ingyen használók mennyi ideig telefonálhatnak egyszerre a szolgáltatással...","id":"20200930_google_meet_ingyenes_videotelefonalas_videokonferencia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6631385d-45fc-4732-8e57-1a9b209cdab0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb77d93c-69bd-4358-98d5-0793381b0494","keywords":null,"link":"/tudomany/20200930_google_meet_ingyenes_videotelefonalas_videokonferencia","timestamp":"2020. szeptember. 30. 10:33","title":"Használja a Google Meetet? Nagyon jó hírt közölt a Google","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0cd8869-0ac7-47a1-b15b-c9f2bd8ed9d2","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A legjelentősebb lapok cikkeiben egyaránt úgy vélik, hogy magyar és a lengyel vezetés győzelme, hogy felvizezték az eredeti tervezetet arról, hogy az uniós támogatásokat a jogállami normák betartásához kötik.","shortLead":"A legjelentősebb lapok cikkeiben egyaránt úgy vélik, hogy magyar és a lengyel vezetés győzelme, hogy felvizezték...","id":"20200929_lapszemle","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d0cd8869-0ac7-47a1-b15b-c9f2bd8ed9d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19f3d158-13d3-4422-b292-5ed721a574b0","keywords":null,"link":"/360/20200929_lapszemle","timestamp":"2020. szeptember. 29. 07:40","title":"Orbán legyűrte Merkelt - így értékelik a német lapok az új EU-javaslatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a67a90fc-85a4-4957-928b-ead4bc913629","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Négy másik országgal együtt minket is a vörös mezőbe sorolt az európai járványvédelem (ECDC).","shortLead":"Négy másik országgal együtt minket is a vörös mezőbe sorolt az európai járványvédelem (ECDC).","id":"20200929_magyarorszag_jarvanyterkep_eu_koronavirus_ecdc","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a67a90fc-85a4-4957-928b-ead4bc913629&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3aeff202-1526-4bff-b913-1266c9551f3a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200929_magyarorszag_jarvanyterkep_eu_koronavirus_ecdc","timestamp":"2020. szeptember. 29. 19:19","title":"Magyarország vörös listás lett az európai járványtérképen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1dc5b434-6dcd-497f-9317-ef4e4747fb2b","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"7-17 millió munkahely szűnhet meg az idén, mert nem mennek a turisták Afrikába – írja a Le Monde. A külföldi utasok száma az első félévben 57 százalékkal csökkent annak ellenére, hogy Afrikát viszonylag eddig megkímélte a koronavírus-járvány: 35 ezren haltak meg az 1,2 milliárd lakosú kontinensen.","shortLead":"7-17 millió munkahely szűnhet meg az idén, mert nem mennek a turisták Afrikába – írja a Le Monde. A külföldi utasok...","id":"20200930_afrika_covid_turizmus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1dc5b434-6dcd-497f-9317-ef4e4747fb2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55486025-7960-450d-a85a-0c99e13e9df2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200930_afrika_covid_turizmus","timestamp":"2020. szeptember. 30. 13:05","title":"Újabb tízmilliók állása került veszélybe a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a132f4d6-1e2a-40f8-b680-8ffbe6ac078f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Térképre tettük, Európában hol, mennyi a minimálbér. Magyarország mögött csak három másik ország, Románia, Bulgária és Lettország maradt le, az összes többi megelőzte. A svájciak most tartottak harmadjára népszavazást az ügyben, és most először mondtak igent a minimális keresetre. Közben jönne az egységes európai minimálbér is, ha meg tudnak róla egyezni a tagállamok. ","shortLead":"Térképre tettük, Európában hol, mennyi a minimálbér. Magyarország mögött csak három másik ország, Románia, Bulgária és...","id":"20200930_Nyolcszoros_a_kulonbseg_a_magyar_es_a_svajci_minimalber_kozott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a132f4d6-1e2a-40f8-b680-8ffbe6ac078f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60179b9d-fe14-46de-824c-a217d974eb69","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200930_Nyolcszoros_a_kulonbseg_a_magyar_es_a_svajci_minimalber_kozott","timestamp":"2020. szeptember. 30. 05:33","title":"Nyolcszoros a különbség a magyar és a svájci minimálbér között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a99e5db-9147-476a-b50c-fba6cd64fe16","c_author":"Serdült Viktória","category":"kultura","description":"Ezredesi kinevezése óta folyamatosan lépked előre a ranglétrán Szarka Gábor, a Színház-és Filmművészeti Egyetem új kancellárja: miniszteri biztosi posztja után az állami ipari parkokért, majd a Nemzeti Közszolgálati Egyetem campusáért felelt. Bár hivatalos életrajzán kívül szinte semmilyen információ nem lelhető fel róla, ha a Vidnyánszky Attila vezette kuratórium egy lojális, jó kormányzati kapcsolatokkal rendelkező tisztségviselőt keresett a posztra, tökéletes választásnak tűnik. Legfeljebb újságírói képzettsége miatt vonhatják fel néhányan a szemöldöküket. ","shortLead":"Ezredesi kinevezése óta folyamatosan lépked előre a ranglétrán Szarka Gábor, a Színház-és Filmművészeti Egyetem új...","id":"20200930_Szinmuveszeti_uj_kancellar_Szarka_Gabor_portre","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8a99e5db-9147-476a-b50c-fba6cd64fe16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b22e66f-8062-449e-9784-b7306b1fe3da","keywords":null,"link":"/kultura/20200930_Szinmuveszeti_uj_kancellar_Szarka_Gabor_portre","timestamp":"2020. szeptember. 30. 16:35","title":"Megbízható katona tűzközelben: még újságírói végzettsége is van a Színművészeti új kancellárjának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]