[{"available":true,"c_guid":"8de75463-f008-40f5-b6ab-3edb5d6760ea","c_author":"Füstmentes","category":"brandchannel","description":"Vajon hány szál cigarettát szívnak el naponta a Földön? Melyik nép füstöl a legtöbbet? Valóban a nikotin a legnagyobb ellenség, vagy mástól (is) kell tartani a cigaretta kapcsán? Utánajártunk, hogyan – és mennyit – dohányzik a világ, valamint, hogy miként tehetünk az ártalmak csökkentéséért.","shortLead":"Vajon hány szál cigarettát szívnak el naponta a Földön? Melyik nép füstöl a legtöbbet? Valóban a nikotin a legnagyobb...","id":"fustmentes_20200929_Tenyek_es_tevhitek_a_dohanyzas_korul","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8de75463-f008-40f5-b6ab-3edb5d6760ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fbaa87a-6a6a-4066-9490-d58ff30f57fc","keywords":null,"link":"/brandchannel/fustmentes_20200929_Tenyek_es_tevhitek_a_dohanyzas_korul","timestamp":"2020. szeptember. 29. 13:30","title":"Tények és tévhitek a dohányzás körül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Füstmentes","c_partnerlogo":"5606d0d7-dfa6-418b-8c21-9f81d280bf53","c_partnertag":"füstmentes"},{"available":true,"c_guid":"5f8bd3f2-9602-442f-aa7f-3d893733aba2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Sienna Miller beszélt arról, hogy a színész felajánlotta neki a fizetése egy részét.","shortLead":"Sienna Miller beszélt arról, hogy a színész felajánlotta neki a fizetése egy részét.","id":"20200929_A_nemreg_elhunyt_Chadwick_Bosemanrol_ujabb_szivmelengeto_tortenet_derult_ki","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5f8bd3f2-9602-442f-aa7f-3d893733aba2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"478cd2c6-21e1-444b-9f48-2cc77facc820","keywords":null,"link":"/elet/20200929_A_nemreg_elhunyt_Chadwick_Bosemanrol_ujabb_szivmelengeto_tortenet_derult_ki","timestamp":"2020. szeptember. 29. 16:30","title":"A nemrég elhunyt Chadwick Bosemanről újabb szívmelengető történet derült ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfadfc43-ed8d-4c25-9477-2c14b2142d10","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Jacinda Ardern új-zélandi miniszterelnök egy szerdai választási vitaműsorban beismerte, hogy régebben kipróbálta a marihuánát.","shortLead":"Jacinda Ardern új-zélandi miniszterelnök egy szerdai választási vitaműsorban beismerte, hogy régebben kipróbálta...","id":"20200930_Az_ujzelandi_miniszterelnok_beismerte_hogy_regebben_fuvezett","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cfadfc43-ed8d-4c25-9477-2c14b2142d10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52c220f4-1b43-4091-aed9-50bdf42ae4c6","keywords":null,"link":"/elet/20200930_Az_ujzelandi_miniszterelnok_beismerte_hogy_regebben_fuvezett","timestamp":"2020. szeptember. 30. 17:15","title":"Az új-zélandi miniszterelnök beismerte, hogy régebben füvezett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a233b047-0563-4253-9ccf-689ad1616a1c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Már a második ott kifejlesztett koronavírustesztet kezdi el élesben használni Bécs városa. Az új, 30 perces módszerrel az osztrák főváros iskolásait fogják szűrni.","shortLead":"Már a második ott kifejlesztett koronavírustesztet kezdi el élesben használni Bécs városa. Az új, 30 perces módszerrel...","id":"20200929_olcso_koronavirusteszt_becs_klinik_donaustadt_iskolak_teszteles","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a233b047-0563-4253-9ccf-689ad1616a1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74b3eaba-fbd7-4b99-ac07-1011c607b523","keywords":null,"link":"/tudomany/20200929_olcso_koronavirusteszt_becs_klinik_donaustadt_iskolak_teszteles","timestamp":"2020. szeptember. 29. 16:03","title":"Harmincperces koronavírusteszttel szűrik az iskolásokat Bécsben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68624af3-474a-4507-b98f-61b85b48a389","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelek szerint az Apple az üzemanyagcellás akkumulátorok felé kacsintgat, ami megoldaná a mai eszközök legnagyobb problémáját: hogy gyorsan merülnek. A technológiával kapcsolatban viszont egyelőre több a kérdés, mint a válasz.","shortLead":"A jelek szerint az Apple az üzemanyagcellás akkumulátorok felé kacsintgat, ami megoldaná a mai eszközök legnagyobb...","id":"20200930_apple_macbook_uzemanyagcella_hidrogen_szabadalmi_terv","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=68624af3-474a-4507-b98f-61b85b48a389&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74e73ff9-1aa6-4948-a11e-d01d24341a61","keywords":null,"link":"/tudomany/20200930_apple_macbook_uzemanyagcella_hidrogen_szabadalmi_terv","timestamp":"2020. szeptember. 30. 09:33","title":"Heteken át bírná egy feltöltéssel az Apple új akkumulátora, de hidrogént kellene tankolni bele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05f6f74b-2da3-4579-90f6-50f02b0f01ac","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ennek a nyitható tetejű régi német sportkocsinak 260 km/h a végsebessége. ","shortLead":"Ennek a nyitható tetejű régi német sportkocsinak 260 km/h a végsebessége. ","id":"20200930_patinas_mercedes_300_slt_talaltak_egy_elhagyott_pajtaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=05f6f74b-2da3-4579-90f6-50f02b0f01ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9aae40d3-04cf-462a-98d7-468173468248","keywords":null,"link":"/cegauto/20200930_patinas_mercedes_300_slt_talaltak_egy_elhagyott_pajtaban","timestamp":"2020. szeptember. 30. 06:41","title":"Patinás Mercedes 300 SL-t találtak egy elhagyott pajtában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f0a0681-1451-4e9d-b78e-a88679ade781","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 39. hétre sikerült egy közelébe szorítani a koronavírus reprodukciós rátáját, ami a vírus terjedési üteme szempontjából fontos mutató. Ezért egyelőre nincs szükség sem szigorúbb járványügyi intézkedésekre, sem az elektív műtétek elhalasztására – mondta Müller Cecília országos tiszti főorvos. ","shortLead":"A 39. hétre sikerült egy közelébe szorítani a koronavírus reprodukciós rátáját, ami a vírus terjedési üteme...","id":"20200929_koronavirus_operativ_torzs_tajekoztatoja_szeptember_29en_muller_cecilia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1f0a0681-1451-4e9d-b78e-a88679ade781&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d15f803-e970-477c-9fa6-5d7474f59c80","keywords":null,"link":"/itthon/20200929_koronavirus_operativ_torzs_tajekoztatoja_szeptember_29en_muller_cecilia","timestamp":"2020. szeptember. 29. 12:29","title":"Müller Cecília: Kedvezően alakul a járvány, nem halasztanak el műtéteket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ddc3711-28ca-4ce3-bcdf-b38fd740b143","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Legalább 11 civil is életét vesztette az összecsapásokban.","shortLead":"Legalább 11 civil is életét vesztette az összecsapásokban.","id":"20200929_harcok_hegyikarabah","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5ddc3711-28ca-4ce3-bcdf-b38fd740b143&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b35a260-0a7d-48ad-a171-8f7614d43d94","keywords":null,"link":"/vilag/20200929_harcok_hegyikarabah","timestamp":"2020. szeptember. 29. 06:46","title":"Harcok Hegyi-Karabahban: már több mint 90 halott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]