[{"available":true,"c_guid":"a4a86661-2e40-464c-9ab0-8d5f1f4e9721","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Vonderviszt Lajos helyét Szarka Gábor veszi át.","shortLead":"Vonderviszt Lajos helyét Szarka Gábor veszi át.","id":"20200929_szinhaz_es_filmmuveszeti_egyetem_kancellar_vonderviszt_lajos_szarka_gabor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a4a86661-2e40-464c-9ab0-8d5f1f4e9721&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe2e66ae-ade0-4a55-ad99-c5ecb9c33be5","keywords":null,"link":"/kultura/20200929_szinhaz_es_filmmuveszeti_egyetem_kancellar_vonderviszt_lajos_szarka_gabor","timestamp":"2020. szeptember. 29. 17:37","title":"Leváltják a Színművészeti kancellárját, katonatiszt kerül a helyére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"276a0435-6f0f-4e2c-94a8-b91bcbc65609","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A diákok újabb kisfilmekre számíthatnak a jövőben.","shortLead":"A diákok újabb kisfilmekre számíthatnak a jövőben.","id":"20200929_Oktato_video_Orszaggyules_valasztas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=276a0435-6f0f-4e2c-94a8-b91bcbc65609&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eac20719-265b-43be-a875-8c13a5eb8af0","keywords":null,"link":"/itthon/20200929_Oktato_video_Orszaggyules_valasztas","timestamp":"2020. szeptember. 29. 12:20","title":"4,5 millió forintért készített oktatóvideót a magyar választási rendszerről az Országgyűlés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c3aef89-d90a-4d26-ae4c-480d2c091cb2","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Holnaptól kétnapos sztrájkba lépnek az egyetemi autonómia megszüntetése ellen tiltakozó dolgozók, több szakszervezet és iskola is csatlakozik hozzájuk. Az új kancellár – eredetileg katona – nem jutott be az egyetem épületébe. Ma este virrasztás lesz az Egyetem téren, a Vas utcában pedig őrséggel búcsúzik az egyetem leköszönt vezetése.","shortLead":"Holnaptól kétnapos sztrájkba lépnek az egyetemi autonómia megszüntetése ellen tiltakozó dolgozók, több szakszervezet és...","id":"20200930_sztrajk_kuratorium_vidnyanszky_szarka_ezredes_kancellar_SZFE","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5c3aef89-d90a-4d26-ae4c-480d2c091cb2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fec21dd-4a7a-4c19-af05-7b92bf38d459","keywords":null,"link":"/360/20200930_sztrajk_kuratorium_vidnyanszky_szarka_ezredes_kancellar_SZFE","timestamp":"2020. szeptember. 30. 13:00","title":"A lövészezredes előtt sem teszi le a fegyvert az SZFE","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b6256f2-9a2f-47e7-aef5-8b1910e762ee","c_author":"Arató László","category":"gazdasag","description":"Szerdán teszi közzé az Európai Bizottság a jogállamiság tagállami helyzetéről szóló első jelentését, a kormány ez elé is lőhetett a testület alelnöke elleni kirohanással.","shortLead":"Szerdán teszi közzé az Európai Bizottság a jogállamiság tagállami helyzetéről szóló első jelentését, a kormány ez elé...","id":"20200929_orban_jourova_jogallamisag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2b6256f2-9a2f-47e7-aef5-8b1910e762ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3a24039-9f9c-4465-999a-78dd83b04427","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200929_orban_jourova_jogallamisag","timestamp":"2020. szeptember. 29. 15:25","title":"Hiába Orbán kirohanása, Von der Leyen megbízik a kormány által bírált EU-biztosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Varga Judit sorosozással vágott vissza Brüsszelnek a jogállamisági jelentés miatt. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Varga Judit sorosozással vágott vissza Brüsszelnek a jogállamisági jelentés miatt. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","id":"20201001_Radar360_Virrasztas_az_SZFEert_jogallamisagi_into_Brusszelbol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0e7d23a-e4ca-4e27-b48e-6e277b18e3cf","keywords":null,"link":"/360/20201001_Radar360_Virrasztas_az_SZFEert_jogallamisagi_into_Brusszelbol","timestamp":"2020. október. 01. 08:01","title":"Radar360: Virrasztás az SZFE-ért, jogállamisági intő Brüsszelből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17894859-3b16-425a-8b37-9dde8cf77432","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormányfő kétezret tett a Fradira.","shortLead":"A kormányfő kétezret tett a Fradira.","id":"20200929_orban_viktor_szerencsejatek_tippmix_facebook_fradi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=17894859-3b16-425a-8b37-9dde8cf77432&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40f7e19a-b21d-4618-93f9-270dcaf3b5f1","keywords":null,"link":"/itthon/20200929_orban_viktor_szerencsejatek_tippmix_facebook_fradi","timestamp":"2020. szeptember. 29. 20:35","title":"Orbán Viktor szerencsejátékot reklámozott a Facebookon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f8b158b-9644-4287-bd8f-ec4b1d554e0a","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Vannak produkciók, amelyeket a járvány sem tud megakasztani. Ráadásul hamarosan a harmadik rész forgatása is befejeződik.","shortLead":"Vannak produkciók, amelyeket a járvány sem tud megakasztani. Ráadásul hamarosan a harmadik rész forgatása is...","id":"20200930_Amirol_nem_tudtuk_hogy_szuksegunk_van_ra_jon_az_Avatar_2","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3f8b158b-9644-4287-bd8f-ec4b1d554e0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a28a3aba-8812-47d0-9b96-bf5508ab5a27","keywords":null,"link":"/kultura/20200930_Amirol_nem_tudtuk_hogy_szuksegunk_van_ra_jon_az_Avatar_2","timestamp":"2020. szeptember. 30. 10:41","title":"Amiről nem tudtuk, hogy szükségünk van rá: jön az Avatar 2.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73bb9fd7-2d7f-4baf-abe9-d1d1d6366361","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A vádhatóság szerint ők mindenkivel szemben azonos módon lépnek fel.","shortLead":"A vádhatóság szerint ők mindenkivel szemben azonos módon lépnek fel.","id":"20200930_FeketeGyor_Andras_Ugyeszseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=73bb9fd7-2d7f-4baf-abe9-d1d1d6366361&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"176e0846-35f9-46f1-8c71-39277ee91881","keywords":null,"link":"/itthon/20200930_FeketeGyor_Andras_Ugyeszseg","timestamp":"2020. szeptember. 30. 10:56","title":"Az ügyészség megsértődött Fekete-Győr András vádjai miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]