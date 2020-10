A Magyar Telekom most induló Mobildonor programja az otthon kallódó okostelefonok összegyűjtésével segít rászoruló családoknak, hogy ők is beléphessenek a digitális világba.

Mára a legtöbbek alapfelszerelése az okosmobil, még mindig csupán a világ népességének 67 százaléka rendelkezik valamilyen telefonálásra alkalmas, hordozható digitális eszközzel. Pedig az elmúlt időszak világszerte, így Magyarországon is rávilágított arra, hogy a digitalizáció mára az életünk elengedhetetlen tartozéka: segít a mindennapok menedzselésében, és képes arra, hogy még a bezártságban is kinyissa számunkra a világot – emlékeztet a Magyar Telekom közleménye, hozzátéve, hogy emiatt is fontos, hogy társadalmi összefogással senkit ne engedjünk lemaradni és minél több felhasználó számára tegyük hozzáférhetővé az internet eléréséhez szükséges eszközöket.

A Mobildonor programba jelentkezők felajánlhatják a használaton kívüli, de még működőképes okostelefonjukat egy rászorulónak, így Mobildonorokká válhatnak. Azzal, hogy új életet adnak egy régi készüléküknek, és eladományozzák azt egy hátrányos helyzetben lévőnek, ténylegesen megváltoztathatják valaki életét. Ahogy Gerencsér Balázs, a Mobildonor programban partnerként résztvevő NIOK Alapítvány ügyvezető igazgatója fogalmaz: "Mi testközelből tapasztaljuk, milyen hátrányok érik azokat, akiknek nincs egyetlen digitális eszköze sem. A karanténidőszak alatt az alapvetően digitális csatornákra kitalált távoktatás ment ilyen családokban sokkal nehezebben, de a munkakeresést például folyamatosan akadályozza. Ezért is fantasztikus, hogy mekkora társadalmi összefogás, adakozó szándék mutatkozott meg az utóbbi időben."

A programban egyelőre 300 működőképes okostelefon összegyűjtését tűzte ki célul a vállalat. A telefonok a kezdeményezés szakmai partnerén, a NIOK Alapítványon keresztül jutnak el majd folyamatosan új tulajdonosaikhoz, akik előre meghatározott pályázati szempontok alapján lesznek kiválasztva. A Telekom minden arra alkalmas használt telefonért futárt küld, a begyűjtött készülékeken pedig elvégzi a szükséges, apróbb javításokat és szükség esetén az adatmentesítést is.

