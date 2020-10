2020 két dologról már egészen biztosan emlékezetes marad: a koronavírus-járványról, valamint az 5G-képes telefonok előretöréséről. A Canalys piackutató cég szerint ráadásul ez utóbbiban is jelentős szerepe van Kínának. Az előrejelzésük szerint az idei esztendőben mintegy 278 millió 5G-s készüléket adnak majd el világszerte, amelyből a kínai piacon 177 milliót értékesítenek majd.

Az élet pedig itt nem áll meg: 2021-re megduplázódhat az ilyen mobilok száma, és a világ minden fontos régiójában megugrik majd az értékesítésük.

Ehhez természetesen nagyban hozzájárul az, hogy az egyre olcsóbb telefonokban is ott lesz a modem, amivel csatlakozni lehet a hálózathoz. A korábban az Oppo almárkájaként ismert, ma már saját telefonokat gyártó Realme augusztus elején mutatta be az eddigi egyik legolcsóbb 5G-s készüléket, a Realme V5-öt, ami átszámítva nagyjából 79 ezer forintba kerül. Shengtao Jin, a Canalys elemzője szerint az olcsó mobil valószínűleg több piacot is letarol majd.

A kínaiak egyébként is azon vannak, hogy minél több piacon megszerezzék maguknak az 5G-s fölényt. Igaz, különösebb akadályba nem ütköznek, jelenleg ugyanis a Samsung az egyetlen nagy kihívójuk, amely 5G-s telefont árul.

A nagy kérdés, hogy a Huawei milyen szerepet játszik majd az 5G-s telefonok elterjedésében. Ben Stanton elemző szerint fontosat, de ha ez mégsem lenne így, még akkor is ott a Xiaomi, az Oppo és a TCL, amelyek könnyen kitöltik a keletkező űrt.

A várakozások szerint az 5G-képes mobilok átlagos ára 2021-ben 765 dollárra (kb. 231 ezer forint) csökken majd Európában, 2024-re pedig 477 dollárba (kb. 144 ezer forint) kerülhetnek majd. A viszonylag magas ár – legalábbis a Realme-hez képest magas – azzal magyarázható, hogy ezeken a piacokon továbbra is erős a Samsung és az Apple kínálata, akik drágábban adják a telefonjaikat a kínai konkurenciánál.

