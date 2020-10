Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"25f41671-e247-4acf-8afa-49c63ec5d1b9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Gulyás Gergely miniszter korábbi nyilatkozata alapján az orvosok béremeléséről tárgyaltak.","shortLead":"Gulyás Gergely miniszter korábbi nyilatkozata alapján az orvosok béremeléséről tárgyaltak.","id":"20201003_Orban_Viktor_talalkozott_az_Orvosi_Kamara_vezetesevel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=25f41671-e247-4acf-8afa-49c63ec5d1b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e39192a-e4dc-4615-8011-17ec374587ff","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201003_Orban_Viktor_talalkozott_az_Orvosi_Kamara_vezetesevel","timestamp":"2020. október. 03. 13:24","title":"Orbán Viktor találkozott az Orvosi Kamara vezetésével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9130ca9-cf3b-4272-af38-1e159305d622","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Tao mindkét szemére megvakult, de 17 hetes segítőjének köszönhetően majdnem teljes életet tud élni.","shortLead":"Tao mindkét szemére megvakult, de 17 hetes segítőjének köszönhetően majdnem teljes életet tud élni.","id":"20201003_tao_golden_retriever_vak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c9130ca9-cf3b-4272-af38-1e159305d622&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a36858b8-0fb4-4fc6-81a3-47b0cc8b32ad","keywords":null,"link":"/elet/20201003_tao_golden_retriever_vak","timestamp":"2020. október. 03. 13:36","title":"Saját vakvezetőkutyát kapott a látássérült golden retriever","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ea041e3-c60f-405b-9963-8950c27a1e41","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Csökkent a magyar kiskereskedelmi forgalom augusztusban az egy évvel korábbihoz képest. A külföldi turisták hiánya mellett az is betett a forgalomnak, hogy sokkal kevesebbet tankoltak az emberek idén nyáron, mint egy éve.","shortLead":"Csökkent a magyar kiskereskedelmi forgalom augusztusban az egy évvel korábbihoz képest. A külföldi turisták hiánya...","id":"20201005_ksh_kiskereskedelem_vasarlas_bolt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1ea041e3-c60f-405b-9963-8950c27a1e41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9241f3a3-1ae0-41c9-bece-89d492a86e75","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201005_ksh_kiskereskedelem_vasarlas_bolt","timestamp":"2020. október. 05. 09:57","title":"A boltok és benzinkutak megcsappant forgalma mutatta, hogy idén nyáron nem jöttek a turisták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea4cc20c-3547-4224-ab79-6c028f3807ae","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Félmillió amerikai már jelentkezett alanynak a klinikai tesztekhez, de még egymillióra van szükség.","shortLead":"Félmillió amerikai már jelentkezett alanynak a klinikai tesztekhez, de még egymillióra van szükség.","id":"20201004_Elmenne_koronaoltastesztelonek_ha_Harrison_Ford_keri","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ea4cc20c-3547-4224-ab79-6c028f3807ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9526d658-0eca-4530-a93f-ee9eb1347d02","keywords":null,"link":"/elet/20201004_Elmenne_koronaoltastesztelonek_ha_Harrison_Ford_keri","timestamp":"2020. október. 04. 15:38","title":"Elmenne koronaoltás-tesztelőnek, ha Harrison Ford kéri?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bb4e39d-8bdd-425d-beb8-1057dd349e5c","c_author":"Arató László (EUrologus)","category":"360","description":"Az Európai Bizottság biztosa most a tagállamokban a jogállamiság érvényesülését vizsgáló jelentés ismertetésével került rivaldafénybe. A magyar helyzetről Jourová azt mondta, hogy Orbán Viktor beteg demokráciát épít. Orbán Viktor ezért a lemondását követelte. Jourová a magyar kormányfővel is jó viszont ápoló Andrej Babis miniszterelnök pártjában politizál, a Time magazin tavaly a világ 100 legbefolyásosabb embere közé választotta. Portré.","shortLead":"Az Európai Bizottság biztosa most a tagállamokban a jogállamiság érvényesülését vizsgáló jelentés ismertetésével került...","id":"20201004_Vera_Jourova_Orban_liberalis_mumusa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0bb4e39d-8bdd-425d-beb8-1057dd349e5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecc4c036-189b-46ca-9e96-3f370ee1a506","keywords":null,"link":"/360/20201004_Vera_Jourova_Orban_liberalis_mumusa","timestamp":"2020. október. 04. 13:00","title":"A hét embere: Věra Jourová jogállamisági biztos, aki láthatóan Orbán idegeire megy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Pokolgépnek látszó tárgyat találtak egy vonaton a németországi Kölnben, de a tűzszerészek megállapították, hogy a tárgy nem jelentett veszélyt, a német hírportálokat idéző MTI szerint csekély mennyiségű robbanószert tartalmazott.","shortLead":"Pokolgépnek látszó tárgyat találtak egy vonaton a németországi Kölnben, de a tűzszerészek megállapították, hogy a tárgy...","id":"20201003_Kiderult_hogy_veszelytelen_a_szerkezet_amit_a_kolni_vonaton_talaltak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25bca70f-468a-4ae4-ad3f-c0fadc775a54","keywords":null,"link":"/vilag/20201003_Kiderult_hogy_veszelytelen_a_szerkezet_amit_a_kolni_vonaton_talaltak","timestamp":"2020. október. 03. 20:14","title":"Kiderült, hogy veszélytelen a szerkezet, amit a kölni vonaton találtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98299dc3-91cd-41fa-b2b9-16ded4803adb","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Németh Kornélné (Fidesz-KDNP) nyerte a polgármester-választást a Somogy megyei Balatonszemesen vasárnap - tájékoztatta Szatmári Ibolya, a Balatonszemesi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője az MTI-t.","shortLead":"Németh Kornélné (Fidesz-KDNP) nyerte a polgármester-választást a Somogy megyei Balatonszemesen vasárnap - tájékoztatta...","id":"20201004_A_fideszes_polgarmesterjelolt_nyert_Balatonszemesen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=98299dc3-91cd-41fa-b2b9-16ded4803adb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6af8b238-743d-4814-a6a4-99e814fe2195","keywords":null,"link":"/itthon/20201004_A_fideszes_polgarmesterjelolt_nyert_Balatonszemesen","timestamp":"2020. október. 04. 21:24","title":"A fideszes polgármesterjelölt nyert Balatonszemesen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7de2b5e8-23c3-4659-963f-028db4215037","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A pontos ütemezésről még tárgyalnak. A MOK közben nyilvánosságra hozta a bértáblát, amit Orbán Viktor elfogadott.","shortLead":"A pontos ütemezésről még tárgyalnak. A MOK közben nyilvánosságra hozta a bértáblát, amit Orbán Viktor elfogadott.","id":"20201003_Ketmillional_is_tobbet_kereshet_majd_egy_idos_orvos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7de2b5e8-23c3-4659-963f-028db4215037&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a9a945c-0619-48ad-9506-9b9ca7211a04","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201003_Ketmillional_is_tobbet_kereshet_majd_egy_idos_orvos","timestamp":"2020. október. 03. 17:34","title":"Kétmilliónál is többet kereshet majd egy idős orvos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]