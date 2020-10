Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"52dcb6bd-ae0c-4867-9ce4-c0e66063f170","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az orvosi bérek emeléséhez illeszkedő nagyságrendű, 1,9 szorzójú bérrendezést kérnek az egészségügyi szakdolgozók.","shortLead":"Az orvosi bérek emeléséhez illeszkedő nagyságrendű, 1,9 szorzójú bérrendezést kérnek az egészségügyi szakdolgozók.","id":"20201004_Beremeles_kovetelnek_az_egeszsegugyi_szakdolgozok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=52dcb6bd-ae0c-4867-9ce4-c0e66063f170&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1954e14c-4bf1-436d-bcab-e63b5ec70c4c","keywords":null,"link":"/itthon/20201004_Beremeles_kovetelnek_az_egeszsegugyi_szakdolgozok","timestamp":"2020. október. 04. 21:19","title":"Béremelést követelnek az egészségügyi szakdolgozók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c577246-fcc0-4f55-8ee6-711ce30a7c68","c_author":"HVG","category":"360","description":"A Róbert Magánkórházban működő Embryo-Optimal Kft. igyekszik a módszert piacképessé is tenni.","shortLead":"A Róbert Magánkórházban működő Embryo-Optimal Kft. igyekszik a módszert piacképessé is tenni.","id":"202040_embryooptimal_babavarok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5c577246-fcc0-4f55-8ee6-711ce30a7c68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74ece26b-22bd-46be-9a19-b9840a5d0cf3","keywords":null,"link":"/360/202040_embryooptimal_babavarok","timestamp":"2020. október. 05. 12:00","title":"Idehaza új eljárást fejlesztenek a lombikbébiprogramhoz ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f433409-e882-4975-87dc-c28c39640dee","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ha elfogadják a hétfőn benyújtott törvényjavaslatot, egy évre is rács mögé kerülhet, aki pénzért jut gyorsabb orvosi ellátáshoz. ","shortLead":"Ha elfogadják a hétfőn benyújtott törvényjavaslatot, egy évre is rács mögé kerülhet, aki pénzért jut gyorsabb orvosi...","id":"20201005_orvos_halapenz_egeszsegugy_torvenyjavaslat_vesztegetes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2f433409-e882-4975-87dc-c28c39640dee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca9b8089-bd6f-4a73-9e09-fc512797b34c","keywords":null,"link":"/itthon/20201005_orvos_halapenz_egeszsegugy_torvenyjavaslat_vesztegetes","timestamp":"2020. október. 05. 15:00","title":"Nemcsak az orvost, hanem a neki előre fizető beteget is börtönbe küldené a kormány javaslata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c79fc8a-568e-46fb-a2ae-8c9c46d84065","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy sor korlátozást vezetnek be a francia fővárosban, miután a koronavírus-fertőzöttek magas száma miatt maximálisra emelik a járvány miatti készültséget. Így például egyetlen bár sem nyithat ki a következő két hétben.","shortLead":"Egy sor korlátozást vezetnek be a francia fővárosban, miután a koronavírus-fertőzöttek magas száma miatt maximálisra...","id":"20201005_koronavirus_parizs_keszultseg_kocsmak_bezarnak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4c79fc8a-568e-46fb-a2ae-8c9c46d84065&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02e732ba-c3ce-4716-afc3-72cbeec206db","keywords":null,"link":"/vilag/20201005_koronavirus_parizs_keszultseg_kocsmak_bezarnak","timestamp":"2020. október. 05. 10:34","title":"A legmagasabb riasztási övezetbe kerül Párizs, annyi a koronavírus-fertőzött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af7e6828-1e9e-4ded-b549-f28d7b69098f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"1999 óta nem volt ilyen rossz őszkezdete a brit autókereskedőknek. ","shortLead":"1999 óta nem volt ilyen rossz őszkezdete a brit autókereskedőknek. ","id":"20201005_Az_evszazad_legrosszabb_szeptember_zarta_a_brit_autopiac","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=af7e6828-1e9e-4ded-b549-f28d7b69098f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9794101-f7b6-40c2-9d5a-82aabf733f03","keywords":null,"link":"/cegauto/20201005_Az_evszazad_legrosszabb_szeptember_zarta_a_brit_autopiac","timestamp":"2020. október. 05. 17:58","title":"Az évszázad legrosszabb szeptemberét zárta a brit autópiac","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8793ece8-d473-4c00-90d8-f22c63e4e29e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A tiltakozó diákok továbbra is kitartanak amellett, hogy az egyetemnek jelenleg nincs legitim vezetése. ","shortLead":"A tiltakozó diákok továbbra is kitartanak amellett, hogy az egyetemnek jelenleg nincs legitim vezetése. ","id":"20201005_SZFE_blokad_kuratorium","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8793ece8-d473-4c00-90d8-f22c63e4e29e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05d0575f-8ddc-43fd-a394-d6ebfcb8f631","keywords":null,"link":"/kultura/20201005_SZFE_blokad_kuratorium","timestamp":"2020. október. 05. 15:19","title":"SZFE: Fennmarad a blokád, a hallgatók visszautasítják a kuratórium ultimátumát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d348d811-9a22-4507-9df6-71cd428c10f1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Gyalogsági ásóval rátámadt egy katonai ruhát viselő férfi egy zsidó diákra vasárnap délután egy hamburgi zsinagóga előtt.","shortLead":"Gyalogsági ásóval rátámadt egy katonai ruhát viselő férfi egy zsidó diákra vasárnap délután egy hamburgi zsinagóga...","id":"20201004_Tamadas_ert_egy_zsido_diakot_Hamburgban_egy_zsinagoga_elott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d348d811-9a22-4507-9df6-71cd428c10f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3dc85d26-a6f0-434d-8011-e55313a9719c","keywords":null,"link":"/vilag/20201004_Tamadas_ert_egy_zsido_diakot_Hamburgban_egy_zsinagoga_elott","timestamp":"2020. október. 04. 21:55","title":"Támadás ért egy zsidó diákot Hamburgban egy zsinagóga előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bb775b9-e2a1-4b6c-8a9d-139820613570","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Október 28-ig lehet beadni a pályázatokat a Lánchíd felújítására kiírt közbeszerzés második körében, miután az első akadályt mindegyik jelentkező sikerrel vette.","shortLead":"Október 28-ig lehet beadni a pályázatokat a Lánchíd felújítására kiírt közbeszerzés második körében, miután az első...","id":"20201006_lanchid_felujitas_palyazat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4bb775b9-e2a1-4b6c-8a9d-139820613570&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a772c45-48f4-479d-92be-96bfa1186f17","keywords":null,"link":"/kkv/20201006_lanchid_felujitas_palyazat","timestamp":"2020. október. 06. 11:17","title":"Négy pályázó közül választják ki, kik újítják fel a Lánchidat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]