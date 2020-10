Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bdadbb18-577e-459d-a095-6566b9227e9a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az egyelőre koncepcióautó fázisban lévő újdonságból az ígéretek szerint hamarosan érkezik majd a sorozatgyártású változat is.","shortLead":"Az egyelőre koncepcióautó fázisban lévő újdonságból az ígéretek szerint hamarosan érkezik majd a sorozatgyártású...","id":"20201005_olaszok_rajzoltak_ezt_a_szemrevalo_uj_kinai_villanyautot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bdadbb18-577e-459d-a095-6566b9227e9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83d935a4-dc0e-4c55-8fca-fcfb259c5c74","keywords":null,"link":"/cegauto/20201005_olaszok_rajzoltak_ezt_a_szemrevalo_uj_kinai_villanyautot","timestamp":"2020. október. 05. 09:21","title":"Olaszok rajzolták ezt a szemrevaló új kínai villanyautót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce91d8c0-e28d-4674-83b3-73376887a5e9","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Újra munkába lépett a járványhelyzetet felügyelő bizottság, lépcsőzetesen szigorít az olasz kormány.","shortLead":"Újra munkába lépett a járványhelyzetet felügyelő bizottság, lépcsőzetesen szigorít az olasz kormány.","id":"20201005_Romlik_a_helyzet_Olaszorszagban_visszater_a_kotelezo_utcai_szajmaszk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ce91d8c0-e28d-4674-83b3-73376887a5e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4352fe3-31b9-4fb2-8859-55eb137c9478","keywords":null,"link":"/vilag/20201005_Romlik_a_helyzet_Olaszorszagban_visszater_a_kotelezo_utcai_szajmaszk","timestamp":"2020. október. 05. 20:21","title":"Romlik a helyzet Olaszországban, visszatér a kötelező utcai szájmaszk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13433eae-5b02-453c-945e-95f640a69ef6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Internetes csalók két új kampányban is próbálnak közösségi oldalakhoz tartozó jelszavakat lopni – figyelmeztetett a MalwareHunterTeam.","shortLead":"Internetes csalók két új kampányban is próbálnak közösségi oldalakhoz tartozó jelszavakat lopni – figyelmeztetett...","id":"20201005_instagram_facebook_jelszo_lopas_adathalaszat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=13433eae-5b02-453c-945e-95f640a69ef6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e0b229b-85b8-444c-a9eb-e8054d99eb8a","keywords":null,"link":"/tudomany/20201005_instagram_facebook_jelszo_lopas_adathalaszat","timestamp":"2020. október. 05. 15:03","title":"Vigyázzon, újfajta csalás indult, Facebook- és Instagram-jelszavakat lopnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb1cdcb3-3f7d-4c5d-bc83-4c9034822b79","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az ELTE TTK Etológia Tanszék kutatói felfedezték, hogy a kutya és az ember agya eltérően súlyozza a különféle vizuális információkat másokról. Míg az emberi agy különösen érzékeny az arcokra, a kutyákra ez nem jellemző. A kutatás eredményei segíthetnek jobban megérteni a társas funkciók agyi szerveződését és evolúciós fejlődését.","shortLead":"Az ELTE TTK Etológia Tanszék kutatói felfedezték, hogy a kutya és az ember agya eltérően súlyozza a különféle vizuális...","id":"20201005_kutyak_emberek_fajtarserzekeles_arcerzekeny_agyterulet_fmri","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eb1cdcb3-3f7d-4c5d-bc83-4c9034822b79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"936628f6-5ebc-462e-8af3-26d62cdb6482","keywords":null,"link":"/tudomany/20201005_kutyak_emberek_fajtarserzekeles_arcerzekeny_agyterulet_fmri","timestamp":"2020. október. 05. 19:03","title":"Fontos dolgot derítettek ki az ELTE kutatói: másképpen látják egymást a kutyák és az emberek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"323452c1-f580-4dbc-aaa8-d3c468b53892","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Országgyűlés egyhangúlag fogadta el a törvényt.","shortLead":"Az Országgyűlés egyhangúlag fogadta el a törvényt.","id":"20201006_parlament_orvos_beremeles","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=323452c1-f580-4dbc-aaa8-d3c468b53892&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80a52f62-4e3d-479c-b6dd-2a7e2fb30a38","keywords":null,"link":"/itthon/20201006_parlament_orvos_beremeles","timestamp":"2020. október. 06. 14:26","title":"Megszavazta a Parlament az orvosok béremelését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29a33d9c-2642-4345-a52f-fb2936f59a04","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Teljes körű egyeztetést szeretnének, amíg ez nem valósul meg, az oktatók a sztrájkot fenntartják.","shortLead":"Teljes körű egyeztetést szeretnének, amíg ez nem valósul meg, az oktatók a sztrájkot fenntartják.","id":"20201005_Novak_Szarka_kovetelesek_SZFE_sztrajk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=29a33d9c-2642-4345-a52f-fb2936f59a04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3c785de-56af-4e7f-b6fc-66ee32fd34b0","keywords":null,"link":"/kultura/20201005_Novak_Szarka_kovetelesek_SZFE_sztrajk","timestamp":"2020. október. 05. 13:06","title":"A kuratórium ajánlattétele ellenére marad a színművészetis oktatók sztrájkja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a6a5ac8-0f87-4e9f-b1bb-694e6afcf5bf","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Nem kell félni a Covidtól - üzente az amerikai elnök, aki már maszk nélkül ment be a Fehér Házba.","shortLead":"Nem kell félni a Covidtól - üzente az amerikai elnök, aki már maszk nélkül ment be a Fehér Házba.","id":"20201006_Trump_korhaz_covid_koronavirus_usa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6a6a5ac8-0f87-4e9f-b1bb-694e6afcf5bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8b28e37-f5b8-4758-9705-89707619eaf1","keywords":null,"link":"/vilag/20201006_Trump_korhaz_covid_koronavirus_usa","timestamp":"2020. október. 06. 05:19","title":"Trump elhagyta a kórházat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2eb912e6-9e74-4d92-b1e1-1a6be4df3397","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Tömeges fertőzésről szóló levelet tett közzé Tiszaújváros polgármestere.","shortLead":"Tömeges fertőzésről szóló levelet tett közzé Tiszaújváros polgármestere.","id":"20201006_Tiszaujvaros_gyar_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2eb912e6-9e74-4d92-b1e1-1a6be4df3397&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"607c17de-e1e3-4e73-b16b-21ca3e66759e","keywords":null,"link":"/kkv/20201006_Tiszaujvaros_gyar_koronavirus","timestamp":"2020. október. 06. 07:23","title":"A Tiszaújvárosnál épülő gyár munkásai közül kétszázan kapták el a koronavírust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]