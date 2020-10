Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"43decf43-2cfa-496e-9fbe-1f498af61280","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google lecseréli a G Suite nevet, mostantól Google Workspace néven kell majd keresni a szervezeti felhasználóknak szánt irodai szolgáltatáscsomagját. Az új névhez új funkciók is dukálnak, melyek a cég szerint sokkal hatékonyabbá tehetik a vállalati kommunikációt.","shortLead":"A Google lecseréli a G Suite nevet, mostantól Google Workspace néven kell majd keresni a szervezeti felhasználóknak...","id":"20201006_google_g_suite_workspace_munkavegzes_uzleti_felhasznalok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=43decf43-2cfa-496e-9fbe-1f498af61280&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09534ca3-6cb0-404b-a951-3a466372abc9","keywords":null,"link":"/tudomany/20201006_google_g_suite_workspace_munkavegzes_uzleti_felhasznalok","timestamp":"2020. október. 06. 15:03","title":"Száműzné az Office-t a Google, itt a Google Workspace","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13590398-e5f7-4f7b-a0a8-950c9409faf7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Amerikai kiberbiztonsági szakértők szerint feltételezhetően orosz hackerek törtek be és loptak adatokat egy meg nem nevezett amerikai kormányzati célponttól. A támadásról szóló jelentésben egy magyar IP-cím is előkerült.","shortLead":"Amerikai kiberbiztonsági szakértők szerint feltételezhetően orosz hackerek törtek be és loptak adatokat egy meg nem...","id":"20201005_fancy_bear_orosz_hacker_kibertamadas_cisa_magyar_ip","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=13590398-e5f7-4f7b-a0a8-950c9409faf7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72fef5a4-914b-4339-aed9-11a2888edeb2","keywords":null,"link":"/tudomany/20201005_fancy_bear_orosz_hacker_kibertamadas_cisa_magyar_ip","timestamp":"2020. október. 05. 14:33","title":"Magyar szerveren keresztül törhettek be egy amerikai kormányzati ügynökséghez orosz hackerek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58424725-6114-4774-bf38-4f5242ed5929","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A koronavírus miatt a hangszálai elgyengültek az énekesnek, az orvosok pedig pihenést írtak neki elő.","shortLead":"A koronavírus miatt a hangszálai elgyengültek az énekesnek, az orvosok pedig pihenést írtak neki elő.","id":"20201006_pataky_attila_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=58424725-6114-4774-bf38-4f5242ed5929&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3adeecf1-47e2-48af-b63c-5a2da4c1874e","keywords":null,"link":"/elet/20201006_pataky_attila_koronavirus","timestamp":"2020. október. 06. 07:22","title":"Pataky Attilát eltiltották az énekléstől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f174d0e5-532e-451b-9fa7-d4a6c9ed3496","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple fontos küldetésének tartja a környezetvédelmet, ezért is érintette a vállalatot igen kellemetlenül, hogy az egyik, eszközselejtezésre/újrahasznosításra szakosodott alvállalkozója inkább értékesítette a megsemmisítésre ítélt készülékeket.","shortLead":"Az Apple fontos küldetésének tartja a környezetvédelmet, ezért is érintette a vállalatot igen kellemetlenül...","id":"20201005_apple_geep_canada_ujrahasznosto_vallalat_iphone","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f174d0e5-532e-451b-9fa7-d4a6c9ed3496&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c98c815d-d5f4-4dba-ab1e-136ec1efc285","keywords":null,"link":"/tudomany/20201005_apple_geep_canada_ujrahasznosto_vallalat_iphone","timestamp":"2020. október. 05. 16:33","title":"Az Apple-nek azt mondták, megsemmisítik a 100 000 készüléket – aztán inkább újra eladták őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8793ece8-d473-4c00-90d8-f22c63e4e29e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A tiltakozó diákok továbbra is kitartanak amellett, hogy az egyetemnek jelenleg nincs legitim vezetése. ","shortLead":"A tiltakozó diákok továbbra is kitartanak amellett, hogy az egyetemnek jelenleg nincs legitim vezetése. ","id":"20201005_SZFE_blokad_kuratorium","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8793ece8-d473-4c00-90d8-f22c63e4e29e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05d0575f-8ddc-43fd-a394-d6ebfcb8f631","keywords":null,"link":"/kultura/20201005_SZFE_blokad_kuratorium","timestamp":"2020. október. 05. 15:19","title":"SZFE: Fennmarad a blokád, a hallgatók visszautasítják a kuratórium ultimátumát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a99e5db-9147-476a-b50c-fba6cd64fe16","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Színművészeti bérszámfejtője cáfolja az egyetem kancellárját, aki eddig azt állította: nem tud fizetést adni, amíg nem jut be az épületbe.","shortLead":"A Színművészeti bérszámfejtője cáfolja az egyetem kancellárját, aki eddig azt állította: nem tud fizetést adni, amíg...","id":"20201006_SZFE_kancellar_fizetes_utalas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8a99e5db-9147-476a-b50c-fba6cd64fe16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6de412e-b53a-4256-8359-19e47c52fa19","keywords":null,"link":"/itthon/20201006_SZFE_kancellar_fizetes_utalas","timestamp":"2020. október. 06. 08:29","title":"SZFE: Nem igaz, hogy a kancellár csak akkor tud fizetést utalni, ha beengedik az egyetemre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b2e8a9d-6b58-4ae5-a42a-f2784c6d9236","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ugyan a minisztérium azzal indokolta néhány hónapja Dzsudzsák Balázs diplomata-útlevelét, hogy a válogatott csapatkapitányaként méltó rá, most, hogy nem hívták be a válogatottba, megtarthatja az útlevelet.","shortLead":"Ugyan a minisztérium azzal indokolta néhány hónapja Dzsudzsák Balázs diplomata-útlevelét, hogy a válogatott...","id":"20201006_Dzsudzsak_diplomata_utlevel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5b2e8a9d-6b58-4ae5-a42a-f2784c6d9236&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"213868d5-4dbe-4b70-88ac-ef38699c1118","keywords":null,"link":"/itthon/20201006_Dzsudzsak_diplomata_utlevel","timestamp":"2020. október. 06. 06:52","title":"Nem vonják vissza Dzsudzsák diplomata-útlevelét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c2e5428-dd0f-41a2-bb42-95ababe55f65","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több új funkcióval állt elő a tízéves Instagram, hogy jobb hely lehessen a képmegosztó alkalmazás a felhasználók számára.","shortLead":"Több új funkcióval állt elő a tízéves Instagram, hogy jobb hely lehessen a képmegosztó alkalmazás a felhasználók...","id":"20201006_instagram_mesterseges_intelligencia_zaklatas_hozzaszolas_elrejtese","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4c2e5428-dd0f-41a2-bb42-95ababe55f65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82ef9531-9a62-469d-8a1c-6dd3d4d082cf","keywords":null,"link":"/tudomany/20201006_instagram_mesterseges_intelligencia_zaklatas_hozzaszolas_elrejtese","timestamp":"2020. október. 06. 18:03","title":"Beveti a mesterséges intelligenciát az Instagram, elrejtik a zaklató kommenteket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]