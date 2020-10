Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b60c1c42-8ecb-4782-9eb6-cfbe3c36603d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Életveszélyes, amit a férfi a 105-ös buszon művelt. ","shortLead":"Életveszélyes, amit a férfi a 105-ös buszon művelt. ","id":"20201005_busz_teteje_lanchid_varalagut","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b60c1c42-8ecb-4782-9eb6-cfbe3c36603d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"264dbc83-6b99-4426-b45e-8664fa42f403","keywords":null,"link":"/elet/20201005_busz_teteje_lanchid_varalagut","timestamp":"2020. október. 05. 13:35","title":"Busz tetején utazó kapucnis alakot videóztak Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d00c8316-fd5d-464e-a783-81595afc3925","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az elnök rövid időre elhagyta a kórházat, hogy integessen a rajongóinak és fotóztassa magát. A titkosügynökök is dühösek.","shortLead":"Az elnök rövid időre elhagyta a kórházat, hogy integessen a rajongóinak és fotóztassa magát. A titkosügynökök is...","id":"20201005_Ez_orultseg__Trump_kocsikazasa_felhaboritotta_az_orvosokat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d00c8316-fd5d-464e-a783-81595afc3925&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"533ac422-3bf7-4278-b3e5-d10837a580db","keywords":null,"link":"/elet/20201005_Ez_orultseg__Trump_kocsikazasa_felhaboritotta_az_orvosokat","timestamp":"2020. október. 05. 10:25","title":"„Ez őrültség!” – Trump kocsikázása felháborította az orvosokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2d1a568-468f-43c4-bdc1-48b718efb150","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Idő előtt leselejtezett óceánjárókkal telt meg a hajóbontó a török Aligában, miután a koronavírus-járvány ezt az iparágat is súlyosan érintette.","shortLead":"Idő előtt leselejtezett óceánjárókkal telt meg a hajóbontó a török Aligában, miután a koronavírus-járvány ezt...","id":"20201005_aliga_hajotemeto_turizmus_oceanjarok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c2d1a568-468f-43c4-bdc1-48b718efb150&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea35f6e3-db2c-4763-b7b4-a37cee0bae24","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201005_aliga_hajotemeto_turizmus_oceanjarok","timestamp":"2020. október. 05. 15:50","title":"A turizmusnak annyi, zsúfolásig telt hajótemetőt filmeztek drónról Törökországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37fc5661-6c8e-48dd-83e6-44a8fd1a9046","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A kirgiz ellenzék szerint elcsalták a hétvégi választást, ezért több tízezres demonstrációt tartottak. Tüntetők törtek be a parlamentbe és a kormány irodáiba, a korrupció miatt elítélt előző elnököt kiszabadították a börtönből.","shortLead":"A kirgiz ellenzék szerint elcsalták a hétvégi választást, ezért több tízezres demonstrációt tartottak. Tüntetők törtek...","id":"20201006_Kirgizisztan_tuntetes_parlament","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=37fc5661-6c8e-48dd-83e6-44a8fd1a9046&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9736c6d-26a3-4915-aca1-c1a76ad98317","keywords":null,"link":"/vilag/20201006_Kirgizisztan_tuntetes_parlament","timestamp":"2020. október. 06. 06:18","title":"Betörtek a parlamentbe a tüntetők Kirgizisztánban, börtönből hozták ki a volt elnököt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13433eae-5b02-453c-945e-95f640a69ef6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Internetes csalók két új kampányban is próbálnak közösségi oldalakhoz tartozó jelszavakat lopni – figyelmeztetett a MalwareHunterTeam.","shortLead":"Internetes csalók két új kampányban is próbálnak közösségi oldalakhoz tartozó jelszavakat lopni – figyelmeztetett...","id":"20201005_instagram_facebook_jelszo_lopas_adathalaszat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=13433eae-5b02-453c-945e-95f640a69ef6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e0b229b-85b8-444c-a9eb-e8054d99eb8a","keywords":null,"link":"/tudomany/20201005_instagram_facebook_jelszo_lopas_adathalaszat","timestamp":"2020. október. 05. 15:03","title":"Vigyázzon, újfajta csalás indult, Facebook- és Instagram-jelszavakat lopnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38efde2d-42a5-41c8-9b9a-06270ca10e31","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A gyanúsítottak egy zuglói ház garázsából vittek el egy férfit, akitől 20 millió forintot követeltek.","shortLead":"A gyanúsítottak egy zuglói ház garázsából vittek el egy férfit, akitől 20 millió forintot követeltek.","id":"20201006_emberrablas_rendorseg_zuglo_gyanusitott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=38efde2d-42a5-41c8-9b9a-06270ca10e31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52feb9d6-7449-4487-a7b7-7e9bc1319483","keywords":null,"link":"/itthon/20201006_emberrablas_rendorseg_zuglo_gyanusitott","timestamp":"2020. október. 06. 16:11","title":"Emberrablás miatt keres a rendőrség két férfit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a6a5ac8-0f87-4e9f-b1bb-694e6afcf5bf","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Nem kell félni a Covidtól - üzente az amerikai elnök, aki már maszk nélkül ment be a Fehér Házba.","shortLead":"Nem kell félni a Covidtól - üzente az amerikai elnök, aki már maszk nélkül ment be a Fehér Házba.","id":"20201006_Trump_korhaz_covid_koronavirus_usa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6a6a5ac8-0f87-4e9f-b1bb-694e6afcf5bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8b28e37-f5b8-4758-9705-89707619eaf1","keywords":null,"link":"/vilag/20201006_Trump_korhaz_covid_koronavirus_usa","timestamp":"2020. október. 06. 05:19","title":"Trump elhagyta a kórházat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5425f6c7-fd59-4b9e-9c65-df174950d04f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Rusvai Miklós szerint sokkal több tesztre lenne szükség ahhoz, hogy kézben tartsák a koronavírus-járványt.","shortLead":"Rusvai Miklós szerint sokkal több tesztre lenne szükség ahhoz, hogy kézben tartsák a koronavírus-járványt.","id":"20201005_virologus_pcr_teszt_koronavirusteszt_koronavirus_laboratorium_rusvai_miklos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5425f6c7-fd59-4b9e-9c65-df174950d04f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83df2b7d-d78e-4ef9-8b5d-2a619090654a","keywords":null,"link":"/tudomany/20201005_virologus_pcr_teszt_koronavirusteszt_koronavirus_laboratorium_rusvai_miklos","timestamp":"2020. október. 05. 20:13","title":"Virológus: 10 labor tesztjeit fogadják el az országban, miközben 300 másik helyen is lehetne tesztelni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]