Az új iOS 14 bevezetésével az Apple újabb lehetőségeket nyitott meg a fejlesztők, grafikusok előtt. Volt, aki gyorsan élt is vele.

Egy hét alatt jutott komoly, több mint 140 ezer dolláros (mintegy 43 millió forint) bevételhez az a grafikus, aki új ikonokat és kezdőképernyőt (Home Screen) tervezett az iOS 14-et futtató iPhone-jához. A történetről a BBC is beszámolt.

Az iOS 14 az Apple mobil operációs rendszerének legfrissebb kiadása. A szoftver legfőbb újdonságai közé tartozik, hogy a főképernyőn elhelyezhetők widgetek. Az konkurens Androidon régóta meglévő dinamikus elemek bevezetésének sokáig ellenállt az amerikai gyártó, de végül beadta a derekát. Az új verzió másik fontos újdonsága, hogy az Apple Shortcuts nevű megoldása segítségével az egyes alkalmazásokhoz tartozó ikonokat is cserélni lehet.

Az iPhone-ok az új szoftver miatt sokkal személyre szabhatóbbá váltak, melyhez külsős fejlesztők járulhatnak hozzá újabb és újabb elemekkel. Ezt pedig többen is igyekeznek kihasználni, hogy új és érdekes felületeket tervezzenek az iPhone-okhoz. Így tett a Traf néven dolgozó grafikus is, aki most ezen munkályával jutott komoly figyelemhez.

© Traf

A férfi egy szürkés-feketés, minimalista képernyőt álmodott meg, mellyel gyorsan elnyerte sok iPhone-használó tetszését. Többen ezért e-mailt írtak a grafikusnak, hogy megkérdezzék: mekkora összegért lehetne tőle megvásárolni az általa használt ikonokért. A tervezőnek saját bevallása szerint elképzelése sem volt, mennyit érhet a munkája, ezért találomra úgy döntött: 28 dollárt, nagyjából 8600 forintot fog kérni a csomagért. (A letöltők ezt a mobiljukra rakhatják, és olyan kinézetet kaphatnak vele, mint a megtervezett a felület.)

Az ikonokra időközben a híres youtuber, a milliók által követett Marques Brownlee is felfigyelt, és egy videójában be is mutatta azokat. Traf szerint ez óriási szerencse volt, utána ugyanis azóta ezrek vásárolják meg a pakkot.

