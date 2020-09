Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1ac24d54-2920-47fc-a84a-ccf334467e2d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ha érvényes és eredményes lesz a pályázat, akkor még 2022 tavasza előtt elkezdődhet a kivitelezés. ","shortLead":"Ha érvényes és eredményes lesz a pályázat, akkor még 2022 tavasza előtt elkezdődhet a kivitelezés. ","id":"20200921_sor_wellnes_urmenyi_dreher_kastely_felujitas_felcsut","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1ac24d54-2920-47fc-a84a-ccf334467e2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50701738-790f-4b76-816d-3f766ee21072","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200921_sor_wellnes_urmenyi_dreher_kastely_felujitas_felcsut","timestamp":"2020. szeptember. 21. 10:24","title":"Sör-wellness is lesz az egykori Dreher-kastélyban, amit milliárdokért újítanak fel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1c2c71e-9272-4eed-89f4-834c4f64cb30","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Afrikában 65 millió gyerek nem tud iskolába járni. Sokaknak ez azt jelenti, hogy kevesebb ételhez is jutnak.\r

","shortLead":"Afrikában 65 millió gyerek nem tud iskolába járni. Sokaknak ez azt jelenti, hogy kevesebb ételhez is jutnak.\r

","id":"20200922_UNICEF_Egy_nemzedek_veszhet_el_Del_es_KeletAfrikaban_a_koronavirus_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a1c2c71e-9272-4eed-89f4-834c4f64cb30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"559584e9-1776-486a-b965-a0a8f692d8c1","keywords":null,"link":"/vilag/20200922_UNICEF_Egy_nemzedek_veszhet_el_Del_es_KeletAfrikaban_a_koronavirus_miatt","timestamp":"2020. szeptember. 22. 05:35","title":"UNICEF: Egy nemzedék veszhet el Dél- és Kelet-Afrikában a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b448388-0aa1-4cc6-9401-f53ef6bb55e7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"2021 végéig a Lidl legtöbb saját márkás kozmetikuma mikroműanyag-mentes lesz.","shortLead":"2021 végéig a Lidl legtöbb saját márkás kozmetikuma mikroműanyag-mentes lesz.","id":"20200921_Szamuzi_a_mikromuanyagokat_a_Lidl_a_sajat_markas_kozmetikumaibol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2b448388-0aa1-4cc6-9401-f53ef6bb55e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14cc7191-69d0-46ba-a884-cea17eca3079","keywords":null,"link":"/zhvg/20200921_Szamuzi_a_mikromuanyagokat_a_Lidl_a_sajat_markas_kozmetikumaibol","timestamp":"2020. szeptember. 21. 12:58","title":"Száműzi a mikroműanyagokat a Lidl a saját márkás kozmetikumaiból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccbfffc5-4d16-4bfc-a10f-0f9f7839243b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Két legyet üthetnek egy csapásra az orvosok, ha beválik a koronavírus-fertőzés kritikus következménye ellen ígéretesnek tűnő új szer: nemcsak az új kór, hanem az alapbetegség tüneteit is csillapíthatják.","shortLead":"Két legyet üthetnek egy csapásra az orvosok, ha beválik a koronavírus-fertőzés kritikus következménye ellen ígéretesnek...","id":"20200922_koronavirus_fertozes_citokinvihar_csillapitasa_4pba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ccbfffc5-4d16-4bfc-a10f-0f9f7839243b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed472cf8-0e9b-4292-b19f-9e4c1e8c8cc1","keywords":null,"link":"/tudomany/20200922_koronavirus_fertozes_citokinvihar_csillapitasa_4pba","timestamp":"2020. szeptember. 22. 12:03","title":"Egy ígéretes koronavírus-gyógyszer éppen a leginkább veszélyeztetett embereken segíthet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39c348dd-9908-4c33-b32a-038d8e09fe51","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi felesége hunyt el a karambolt követően.","shortLead":"A férfi felesége hunyt el a karambolt követően.","id":"20200921_Halalos_balesetet_okozott_az_autopalya_felhajtonal_tolato_idos_sofor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=39c348dd-9908-4c33-b32a-038d8e09fe51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f01323ba-fe7c-4cc1-a12b-4c83dc282fa0","keywords":null,"link":"/itthon/20200921_Halalos_balesetet_okozott_az_autopalya_felhajtonal_tolato_idos_sofor","timestamp":"2020. szeptember. 21. 08:19","title":"Halálos balesetet okozott az autópálya-felhajtónál tolató idős sofőr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7648538-6398-4167-80cb-cb5017b9ddab","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Fehéroroszországban folytatódnak az augusztus 9-ei elnökválasztás miatti tömegtüntetések, vasárnap is több tízezren vonultak fel Minszkben és más városokban, hogy követeljék Aljakszandr Lukasenka államfő távozását. Szombaton is volt tüntetés, akkor a tiltakozó asszonyok közül több százat őrizetbe vettek, elvittek egy 73 dédnagymamát, Nyina Bahinszkaját is.","shortLead":"Fehéroroszországban folytatódnak az augusztus 9-ei elnökválasztás miatti tömegtüntetések, vasárnap is több tízezren...","id":"20200920_Ujabb_oriastuntetes_keszul_Feheroroszorszagban_Lukasenka_fia_mar_Moszkvaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a7648538-6398-4167-80cb-cb5017b9ddab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca00095e-7bbf-457f-a3f6-560764163335","keywords":null,"link":"/vilag/20200920_Ujabb_oriastuntetes_keszul_Feheroroszorszagban_Lukasenka_fia_mar_Moszkvaban","timestamp":"2020. szeptember. 20. 19:10","title":"Újabb óriástüntetést tartottak Fehéroroszországban, Lukasenka fia már Moszkvában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"267e6abe-4c32-40f6-a69a-2fceeef7187f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Nem lehet kordában tartani a vírust, ha a meccseken az emberek nem tartják be a járványügyi előírásokat - mondta Mark Rutte.","shortLead":"Nem lehet kordában tartani a vírust, ha a meccseken az emberek nem tartják be a járványügyi előírásokat - mondta Mark...","id":"20200921_hollandia_szurkolok_foci_rutte","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=267e6abe-4c32-40f6-a69a-2fceeef7187f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9075dc4-64f9-4cc4-ab6d-cff486197798","keywords":null,"link":"/sport/20200921_hollandia_szurkolok_foci_rutte","timestamp":"2020. szeptember. 21. 20:14","title":"Legyenek csendben - kéri a holland miniszterelnök a szurkolókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eab6da2e-4445-4197-b069-87105aca735a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főorvos a maszkhasználat és a kézfertőtlenítés fontosságára is felhívta a figyelmet. ","shortLead":"A főorvos a maszkhasználat és a kézfertőtlenítés fontosságára is felhívta a figyelmet. ","id":"20200920_Szlavik_Janos_koronavirus_fertozottek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eab6da2e-4445-4197-b069-87105aca735a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d40f1f7-6cea-4156-9a11-68644572d49d","keywords":null,"link":"/itthon/20200920_Szlavik_Janos_koronavirus_fertozottek","timestamp":"2020. szeptember. 20. 19:03","title":"Szlávik János: Ma már szinte mindenkinek a környezetében vannak fertőzöttek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]